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Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan bildirilen resmi verilere göre ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 48 bin 219'a, yaralıların sayısı ise 111 bin 665'e çıktı.

2.3 milyon sahip Gazzelinin ise en az 5 kez yerinden edildiği belirtiliyor.