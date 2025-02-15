İsrail Hamas'a özendi! Cezaevi servisinden tiyatro! 150 bini katleden Siyonistlerden mesajlı takas
Hamas ve İsrail arasında 19 Ocak'ta imzalanan Gazze Anlaşması'nın 6.turu bugün gerçekleşti. Kassam Tugayları, oldukça sağlıklı görünen İsrailli esirleri serbest bırakırken hediyeler ve hatıralarla uğurlardı. İsrail'in yaptığı işkenceler yüzlerinden okunan Filistinliler ise zayıflık ve fiziki yıpranmışlıklarla dikkat çekti. Bu esir takasında ise İsrail, adeta Hamas'a özendi. 471 gün boyunca 150 bin Gazzeliyi katleden İsrail, serbest bırakılması planlanan 369 Filistinliye Davut Yıldızlı, 'Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz' yazılı tişört giydirdi.
Kassam Tugayları 3 İsrailli esiri serbest bırakırken İsrail'in de 369 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor. Hamas, esir takaslarında kurduğu sahneler ve verdiği mesajlarla öne çıkarken İsrail işgal güçleri, insanlık dışı muameleler ve ateşkes şartlarına ayak diretmekle öne çıktı.
Hamas, serbest bıraktıkları esirlere hediye ettiği Filistin bayraklı bileklik, Filistin haritası, serbest bırakılma sertifikası, ve hatıra fotoğraflarının olduğu paketler hediye etti.
İsrail, esir takasının 6. turunda Hamas'a özendi. Kassam Tugayları'nın mesajlarla dolu esir teslim törenine karşılık tiyatro hazırlayan Ofer Cezaevi Servisi, müebbet yemiş sözde Filistinli tutuklulara Davut Yıldızı tişörtleri giydirdi ve Arapça şöyle yazdı:
"Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz."
İSRAİL 150 BİN FİLİSTİNLİYİ KATLETTİ
İsrail işgal güçleri, 7 Ekim 2023'te gerçekleşen Aksa Tufanı Operasyonu'undan bu yana 471 gün boyunca resmi olmayan rakamlara göre 150 bin Filistinliyi katletti.