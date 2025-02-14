ABD’de doğan çocuklara vatandaşlık verilecek mi? Trump’ın kararı mahkemeye takıldı

ABD Başkanı Donald Trump (AA)

DAVA KARARA BAĞLANDI

ABD Massachusetts Bölge Mahkemesi Yargıcı Leo Sorokin, Trump'ın ABD'de doğan çocuklara vatandaşlık verilmesi uygulamasını durduran kararnamesine karşı 18 Demokrat eyalet savcısı tarafından açılan davayı karara bağladı.

Sorokin, 31 sayfalık kararında, doğuştan vatandaşlık hakkının anayasada geniş bir şekilde tanımlandığını ve ABD'de doğan bebeklerin de bu haktan faydalanabileceğini belirtti.

Trump'ın bu kararnamesine karşı ihtiyati tedbir kararı alan Sorokin, kararnameyi durduran dördüncü yargıç oldu.

Demokrat başsavcılar ise karara ilişkin yaptıkları ortak basın açıklamasında, "Başkan Trump yasaların üstünde olduğuna inanıyor olabilir ama bugünkü ihtiyati tedbir kararı, açık bir mesaj veriyor. O (Trump) bir kral değil ve Anayasa'yı yeniden yazamaz." ifadelerini kullandı.