Çöreklerin tazeliğini kontrol eden kadın tutuklandı! Japonya'da garip olay
Japonya'da bir kadın, markette içinde 4 çörek olan torbayı eliyle ezdi. Market işletmecisi, 181 yen (1,2 dolar) değerindeki çörek torbasının ücretini ödemesini isteyince, kadın ödemeyi reddedip marketten ayrıldı. İşletmeci, kadını yol boyunca takip ederek polis çağırdı. Polis sorgusunda, kadın sadece çöreklerin sertliğini kontrol ettiğini savunsa da yapılan incelemede bir çöreğin ezildiği ve satılamaz hale geldiği belirlendi. Kadın, ürünlere zarar verdiği için tutuklandı. İşte detaylar...
Japonya'da eliyle ezdiği çörek paketini marketten satın almadan çıkan kadın tutuklandı. Japon basınındaki habere göre, hafta içinde Fukuoka şehrinin Sawara bölgesindeki "Lawson" marketine gelen kadın, iş yerinde hasara yol açtı.
TORBAYI ELİYLE EZDİ
Market işletmecisi, kadının 4 siyah susamlı ve krem peynirli çörek bulunan torbayı eliyle ezdiğini fark etti. İşletmeci, marketten ayrılan 40 yaşındaki kadına 181 yene (1,2 dolar) satılan çörek torbasının ücretini ödemesi için ısrarcı oldu. Satın almayı ve yeniden dükkana girmeyi reddeden müşterisini bir kilometre boyunca takip eden işletmeci, kadını durdurarak polis çağırdı.
MARKET: BU ÜRÜN SATILAMAZ
Polis sorgusunda işsiz olduğu beyanında bulunan kadın, sadece (çöreğin) sertliğini eliyle hafifçe bastırarak kontrol ettiğini öne sürdü. Markette yapılan incelemede ambalajının sağlam olduğu ancak çöreklerden birinin ezilmesi nedeniyle satılamayacağı tespit edildi.
KADIN TUTUKLANDI
Çörek paketini ezmediğini savunarak suçlamaları reddeden kadın, markette satılan ürünlerde "cezai hasara" yol açtığı gerekçesiyle tutuklandı.
İşletmeci, aynı kadının daha önce de birkaç kez marketteki çörekleri eliyle sıktığını gördüğünü iddia etti.