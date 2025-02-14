Çöreklerin tazeliğini kontrol eden kadın tutuklandı! Japonya’da garip olay

Japonya'da eliyle ezdiği çörek paketini marketten satın almadan çıkan kadın tutuklandı. Japon basınındaki habere göre, hafta içinde Fukuoka şehrinin Sawara bölgesindeki "Lawson" marketine gelen kadın, iş yerinde hasara yol açtı.

TORBAYI ELİYLE EZDİ

Market işletmecisi, kadının 4 siyah susamlı ve krem peynirli çörek bulunan torbayı eliyle ezdiğini fark etti. İşletmeci, marketten ayrılan 40 yaşındaki kadına 181 yene (1,2 dolar) satılan çörek torbasının ücretini ödemesi için ısrarcı oldu. Satın almayı ve yeniden dükkana girmeyi reddeden müşterisini bir kilometre boyunca takip eden işletmeci, kadını durdurarak polis çağırdı.

MARKET: BU ÜRÜN SATILAMAZ

Polis sorgusunda işsiz olduğu beyanında bulunan kadın, sadece (çöreğin) sertliğini eliyle hafifçe bastırarak kontrol ettiğini öne sürdü. Markette yapılan incelemede ambalajının sağlam olduğu ancak çöreklerden birinin ezilmesi nedeniyle satılamayacağı tespit edildi.

KADIN TUTUKLANDI

Çörek paketini ezmediğini savunarak suçlamaları reddeden kadın, markette satılan ürünlerde "cezai hasara" yol açtığı gerekçesiyle tutuklandı.

İşletmeci, aynı kadının daha önce de birkaç kez marketteki çörekleri eliyle sıktığını gördüğünü iddia etti.