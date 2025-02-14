Rusya Çernobil Nükleer Santrali’ni vurdu! Görüntüler ortaya çıktı | A Haber’de çarpıcı sözler: Atom bombası etkisi...

Doç. Dr. Kemal Olçar A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu (Ekran görüntüsü)



Çernobil'in aktif bir nükleer santral olmadığı belirten Olçar, "Şu anda buraya turistik ziyaretler de yapılıyor. İçeride reaktör duruyor. Radyasyon depolanmış vaziyette duruyor. Ancak kubbeyi aşıp bunları vurmak çok mümkün değil. Çok ciddi paralar harcanarak yapılmış bir koruma sisteminden bahsediyoruz. Eğer ki bu kubbe aşılır ve reaktör zarar görürse yayılan radyasyon sadece Ukrayna topraklarını etkilemez. Belarus topraklarını da çok yakından ilgilendiriyor. Serpinti ile daha da geniş alan dağılabilir. Yani radyasyon dolu reaktörlerin patlatılması Rusya'nın askeri anlamda beklenti olan bir durum olmayabilir." ifadelerini kullandı.