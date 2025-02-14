Rusya Çernobil Nükleer Santrali'ni vurdu! Görüntüler ortaya çıktı | A Haber'de çarpıcı sözler: Atom bombası etkisi...
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Çernobil Nükleer Santrali'nin radyasyon sığınağını vurduğunu, saldırıda büyük zararın meydana geldiğini duyurdu. Doç. Dr. Kemal Olçar, A Haber’de Haktan Uysal’ın sunduğu Ajans Bugün programında konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Olçar, “Çernobil aktif olmayabilir ancak vurulduğunda radyasyonun serbest kalması bir atom bombası atmış gibi etki yaratabilir. Burada serpinti etkisini bölgeye yaymış olursunuz.” Dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çernobil Nükleeer Santraline dronla saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.
Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın dronla Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırı düzenlediğini ve santralin yıkılan 4. reaktörünü koruyan yapının hasar gördüğünü duyurdu.
Saldırının dün gece gerçekleştirildiğini kaydeden Zelenskiy, "Burası, Ukrayna'nın diğer Avrupa ve dünya ülkeleriyle birlikte, ABD ile birlikte inşa ettiği bir yapıdır. Dünyada bu tür yerlere saldırabilecek, nükleer santrallerin topraklarını işgal edebilecek ve sonuçları umursamadan savaşmalarına devam edebilecek tek devlet bugün Rusya'dır. Ve bu, tüm dünya için terörist bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.
"YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ"
Çernobil'deki yapının dron saldırısı sonucu hasar gördüğünü kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Yangın söndürüldü. Radyasyon seviyesi yükselmedi ve sürekli olarak takip ediliyor. İlk değerlendirmelere göre, barınağın hasarları önemli" dedi.
"PUTIN MÜZAKERELERE HAZIRLANMIYOR"
Rusya'nın her gece Ukrayna altyapısına ve şehirlere bu tür saldırılar gerçekleştirdiğini kaydeden Zelenskiy, "Rusya, ordusunu artırmaya devam ediyor. Rusya, insanlık karşıtı devlet söylemini değiştirmiyor. Bu da, Putin'in kesinlikle müzakerelere hazırlanmıyor olduğunu gösteriyor. Dünyayı hala kandırmaya devam etmeye hazırlanıyor. Bu yüzden, hayatı değerli bulan herkesin baskısı gerekiyor. Rusya, yaptığı şeylerin sorumluluğunu taşımak zorunda" açıklamasını yaptı.
A HABER'DE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: NÜKLEER SAVAŞ FİKRİ...
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rus insansız hava aracının, Çernobil Nükleer Santrali'nin radyasyon sığınağını vurduğunu açıklamasının ardından Doç. Dr. Kemal Olçar, A Haber'de Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün programında çarpıcı sözler söyledi.
Çernobil Nükleer Santrali'nin özelliklerinden bahseden Olçar, "2016 yılında burada bir çelik kubbe yapıldı. 275 metre genişliğinde 108 metre yüksekliğinde yaklaşık 36 bin tok ağırlığında bir yapıdan bahsediyoruz. Yani içerdeki reaktörlerin içine sıkışmış 150 bin tonluk radyasyonu korumak için yapılmış bir sistem var. Çernobil Nükleer Santrali başkent Kiev'in kuzeyinde yer alıyor. Belarus sınırına yakın bir yerde bulunuyor. İçerideki radyasyon dağılmasında diye çelik kubbe ile koruma altına alındı. Bu SİHA 1,5 milyar dolara yapılan bu çelik kubbenin bir kısmını vurmuş olabilir. Radyasyon sızıntısı olmadığı açıklandı. Bu sistemin bir kısmı zarar görmüş olabilir." dedi.
Çernobil'in aktif bir nükleer santral olmadığı belirten Olçar, "Şu anda buraya turistik ziyaretler de yapılıyor. İçeride reaktör duruyor. Radyasyon depolanmış vaziyette duruyor. Ancak kubbeyi aşıp bunları vurmak çok mümkün değil. Çok ciddi paralar harcanarak yapılmış bir koruma sisteminden bahsediyoruz. Eğer ki bu kubbe aşılır ve reaktör zarar görürse yayılan radyasyon sadece Ukrayna topraklarını etkilemez. Belarus topraklarını da çok yakından ilgilendiriyor. Serpinti ile daha da geniş alan dağılabilir. Yani radyasyon dolu reaktörlerin patlatılması Rusya'nın askeri anlamda beklenti olan bir durum olmayabilir." ifadelerini kullandı.
Olçar, Nükleer savaş fikrinin canlı olduğunun altını çizerken sözlerini şu şekilde tamamladı:
Kursk bölgesinde bir nükleer santral var ve Ukrayna sürekli olarak burayı tehdit ediyor. Rusya Zaporijya'yı aldı ve tehdit unsuru olarak kullanıyor. Ukrayna'da Kursk'u böyle kullanıyor. Nükleer santraller üzerinden nükleer savaş fikrini masada sıcak tutma anlayışı olabilir. Çernobil aktif olmayabilir ancak vurulduğunda radyasyonun serbest kalması bir atom bombası atmış gibi etki yaratabilir. Burada serpinti etkisini bölgeye yaymış olursunuz. Bu da 4 etkiden biridir. Nükleer savaş fikrinin canlı olduğu anlamına gelir.