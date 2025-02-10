Başkan Erdoğan’ın Gazze çıkışı dünya basınında! İsrail medyasından büyük ilgi: Erdoğan Tavrını koydu

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MEE: ERDOĞAN TRUMP'IN GAZZE PLANINI "SİYONİST DESTEKLİ" OLARAK NİTELENDİRDİ

İngiltere merkezli Middle East Eye (MME), "Erdoğan, Trump'ın Gazze planını Siyonist destekli ve beyhude olarak nitelendirdi" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde, Erdoğan'ın kararlı duruşu genişçe yer aldı. MME, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin kontrolünü ele geçirme önerisini, Siyonist lobisinin dayattığı anlamsız bir plan olarak nitelendirerek reddetti." ifadelerine yer verdi.

THE TIMES OF ISRAEL: ERDOĞAN TARTIŞMAYA DEĞMEZ DEDİ

İsrail merkezli The Times of Israel, "Erdoğan: Trump'ın Gazzelileri 'Ebedi Vatan'dan Çıkarma Planı Tartışmaya Değmez" başlıklı haberinde, Başkan Erdoğan'ın sözlerine geniş yer verdi.

Haberde, ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Gazzelilerin yerinden edilmesi kabul edilemez" ifadeleri de yer aldı. The Times of Israel, "Müslüman dünyası öfkeleniyor." başlığını kullandı.