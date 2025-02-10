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Başkan Erdoğan'ın Gazze çıkışı dünya basınında! İsrail medyasından büyük ilgi: Erdoğan Tavrını koydu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.02.2025 10:30 Güncelleme: 10.02.2025 10:53
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Başkan Erdoğan’ın Gazze çıkışı dünya basınında! İsrail medyasından büyük ilgi: Erdoğan Tavrını koydu

ABD Balanı Donald Trump'ın Gazzelileri sürgün edeceği ve Şeridi devralacağına ilişkin skandal açıklamaları Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ser bir dille eleştirildi. Başkan Erdoğan Gazze tehcir planını yineleyen Trump yönetimine karşı 'Siyonist yönetiminin baskısıyla yeni ABD yönetiminin Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Gazzelileri binlerce yıllık ezeli ve ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Gazze'si Batı Şeria'sı Doğu Kudüs'ü ile Filistin Fillistinlilerindir.' ifadelerini kullanırken İsrail gazeteleri başta olmak üzere dünya basını açıklamaları manşetten gördü. İşte Başkan Erdoğan'ın dünya basınına gündem olan sözlerinden manşetler..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Asya ziyareti öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin açıklamalarına sert tepki gösteren Erdoğan, "Gazzelileri vatanlarından sürme planı insanlık dışıdır. Siyonist lobisinin baskısıyla, yeni ABD yönetiminin Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate değer ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. (AA)

Bu açıklamalar, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Batı'dan Çin'e kadar birçok medya organı, Erdoğan'ın kararlı duruşunu manşetlerine taşıdı. Özellikle İsrail medyası, Başkan Erdoğan'ın tavrına geniş yer verdi.

BARRON'S: FİLİSTİNLİLERİ GAZZE'DEN ÇIKARMA GÜCÜ KİMSEDE YOK

ABD merkezli Barron's, Erdoğan'ın "Filistinlileri Gazze'den Çıkarma Gücü Kimsede Yok" sözlerini manşet yaptı.

Haberde, Başkan Erdoğan'ın Trump'ın planını reddettiği vurgulandı. Barron's, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü yaptığı açıklamada, Trump'ın Gazzelileri savaşın harabe bıraktığı topraklarından çıkarma yetkisinin olmadığını belirtti ve Filistinlileri sınır dışı etme, ABD'nin kontrolünü ele geçirme planını reddetti." ifadelerini kullandı.

Barron's ekran görüntüsü Barron's ekran görüntüsü

MEE: ERDOĞAN TRUMP'IN GAZZE PLANINI "SİYONİST DESTEKLİ" OLARAK NİTELENDİRDİ

İngiltere merkezli Middle East Eye (MME), "Erdoğan, Trump'ın Gazze planını Siyonist destekli ve beyhude olarak nitelendirdi" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde, Erdoğan'ın kararlı duruşu genişçe yer aldı. MME, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin kontrolünü ele geçirme önerisini, Siyonist lobisinin dayattığı anlamsız bir plan olarak nitelendirerek reddetti." ifadelerine yer verdi.

THE TIMES OF ISRAEL: ERDOĞAN TARTIŞMAYA DEĞMEZ DEDİ

İsrail merkezli The Times of Israel, "Erdoğan: Trump'ın Gazzelileri 'Ebedi Vatan'dan Çıkarma Planı Tartışmaya Değmez" başlıklı haberinde, Başkan Erdoğan'ın sözlerine geniş yer verdi.

Haberde, ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Gazzelilerin yerinden edilmesi kabul edilemez" ifadeleri de yer aldı. The Times of Israel, "Müslüman dünyası öfkeleniyor." başlığını kullandı.

Times of Israel ekran görüntüsü Times of Israel ekran görüntüsü

LE FİGARO: ERDOĞAN KİMSENİN FİLİSTİNLİLERİ GAZZE'DEN ÇIKARMAYA GÜCÜ YOK DEDİ

Fransız Le Figaro, Erdoğan'ın sözlerini "Türkiye Cumhurbaşkanı 'Kimsenin Filistinlileri Gazze'den Çıkarma Gücü Yok' dedi" başlığıyla duyurdu.

Haberde, Erdoğan'ın geç saatlerde düzenlediği basın toplantısında Trump'ın Filistinlileri bölgeden çıkarma ve ABD'nin kontrolünü sağlama planını reddettiği, "Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs Filistinlilere aittir" vurgusu yaptığı belirtildi.

Le Fıgaro ekran görüntüsü Le Fıgaro ekran görüntüsü

YNET: ERDOĞAN TRUMP'IN GAZZE PLANINI CİDDİYE ALMADI

İsrail merkezli Ynet, "Erdoğan Trump'ın Gazze planını ciddiye almadı" başlığıyla bir haber yayımladı.

Haberde, Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nden Filistinlilerin taşınmasına yönelik planını değerlendirerek, "Bunu ciddiye almaya gerek yok. Hiç kimsenin Filistinlileri topraklarından söküp atma yetkisi yok" dediği aktarıldı. Ayrıca, "Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ettiğini" belirttiği ifade edildi.

ALHURRA: ERDOĞAN TAVRINI KOYDU

ABD merkezli Orta Doğu TV kanalı ve haber sitesi Alhurra, Erdoğan'ın açıklamalarını "Erdoğan, Trump'ın Gazze ile ilgili açıklamalarına tavrını koydu" başlığıyla duyurdu ve ekledi:

"Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasını ve ABD'nin bölgeyi kontrol altına almasını öngören açıklamalarını reddetti."

Al Hurra ekran görüntüsü Al Hurra ekran görüntüsü

TAGESSCHAU: PLAN ANLAMSIZ

Alman TV kanalı Tagesschau, Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'yle ilgili uluslararası hukuka aykırı planlarını tartışmanın anlamsız olduğunu belirterek, "Bu plan tamamen anlamsız." dediğini aktardı. Erdoğan, "Kimsenin Gazze'deki insanları kendi topraklarından sürmeye gücü yetmez. Gazze'deki insanlar Gazze'de kalacak, Gazze'de yaşayacak ve Gazze'yi koruyacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan Trump’a Gazze tepkisiBaşkan Erdoğan’dan Trump’a Gazze tepkisi

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