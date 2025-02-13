Almanya'da dehşet anları! Araç kalabalığın arasına daldı | Alman yetkililerden flaş açıklama: Saldırı olarak değerlendiriyoruz
Almanya'nın Münih kentinde bir araç kalabalığın içine dalarak en az 28 kişiyi yaraladı. Olay yerine ambulanslar sevk edilirken yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Alman yetkililerden yapılan ilk açıklamada ise 'Saldırı olarak değerlendiriyoruz.' fiadeleri yer aldı. Öte yandan yaşanan saldırıya Türkiye, kınama mesajı yayınladı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, işçi sendikası Verdi'nin gösterisi esnasında bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 28 kişinin yaralandığı ve araç sürücüsünün gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, olayın kontrol altına alındığı ve çevre sakinleri için bir tehlike olmadığı kaydedildi.
Alman yetkililierden yapılan son dakika açıklamasına göre olay saldırı olarak değerlendirildi.
TÜRKİYE'DEN SALDIRIYA KINAMA
Dışişleri Bakanlığı saldırıya ilişkin kınama mesajı yayınladı.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Almanya'nın Münih kentinde bugün (13 Şubat) yaşanan ve kasıtlı bir saldırı olduğu tahmin edilen hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz.
Yaralılara acil şifa diliyoruz. Saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılmasını ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz.
Polisin sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise olay bölgesinde trafik sıkışıklığının yaşandığı ifade edildi, bunu önlemek ve acil durum ekiplerinin sorunsuz çalışabilmesi için bölgeden uzak durulması çağrısında bulunuldu.
Yerel basında yer alan ve görgü tanıklarının ifadelerine dayandırılan haberlerde, sürücünün, aracını yayaların üzerine kasten sürdüğü belirtildi.
BR'ye konuşan bir başka görgü tanığı ise "Gösteriye katıldım" dedi ve şöyle devam etti:
"Araba kalabalığın içine hızla daldı ve Arabanın altında yatan bir adam gördüm. Sonra kapıyı açmaya çalıştım ama kilitliydi."Sonunda polis gelip aracın camına ateş edince, geri çekilip yaralılarla ilgilendi."
Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, basına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Emniyet müdürü, az önce bana bir aracın bir grup insanın üzerine sürüldüğünü ve maalesef aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Derin bir şok yaşıyorum. Kalbim yaralılarla birlikte. Polis aracın sürücüsünü tutukladı ancak kesin koşullar hala belirsiz. Elbette emniyet müdürüyle yakın temas halindeyim ve olay yerindeki durum hakkında fikir edinmek için yoldayım."