Almanya’da dehşet anları! Araç kalabalığın arasına daldı | Alman yetkililerden flaş açıklama: Saldırı olarak değerlendiriyoruz

Polis tarafından yapılan açıklamada, işçi sendikası Verdi'nin gösterisi esnasında bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 28 kişinin yaralandığı ve araç sürücüsünün gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, olayın kontrol altına alındığı ve çevre sakinleri için bir tehlike olmadığı kaydedildi.

Alman yetkililierden yapılan son dakika açıklamasına göre olay saldırı olarak değerlendirildi.

Türkiye'den saldırıya kınama (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

TÜRKİYE'DEN SALDIRIYA KINAMA

Dışişleri Bakanlığı saldırıya ilişkin kınama mesajı yayınladı.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Almanya'nın Münih kentinde bugün (13 Şubat) yaşanan ve kasıtlı bir saldırı olduğu tahmin edilen hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz.

Yaralılara acil şifa diliyoruz. Saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılmasını ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz.