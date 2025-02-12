İlk temas! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile telefonda görüştü. Putin, Suriye yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşmede Suriye'nin egemenliğini destekledi.
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı ve Suriye'deki geçici hükümetin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ilk temasını telefon görüşmesi ile gerçekleştirdiğini duyurdu.
Putin'in görüşmede, Rusya'nın Suriye'ye insani yardım sağlamaya hazır olduğunu belirttiği ayrıca sosyoekonomik durumun iyileştirilmesine de destek olabileceklerini ifade ettiği bildirildi.
Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, "Suriye'deki mevcut durum hakkında detaylı bir görüş alışverişi yapıldı. Rus tarafı, Suriye devletinin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü destekleme konusundaki ilkeli tutumunu vurguladı. Bu bağlamda, ülkede sürdürülebilir normalleşme için bir dizi önlemin uygulanmasının, önde gelen siyasi güçlerin ve nüfusun etnik-dinsel gruplarının katılımıyla Suriye içi diyaloğun yoğunlaştırılmasının önemi vurgulandı. Vladimir Putin, Rusya'nın Suriye'deki sosyo-ekonomik durumu iyileştirmeye yardımcı olmaya devam etmeye hazır olduğunu bildirdi" denildi.
Kremlin, "Özellikle Rusya'nın bakanlıklar arası heyetinin Şam'da son zamanlarda gerçekleştirdiği görüşmeler dikkate alındığında, ticaret, ekonomi, eğitim ve diğer alanlardaki pratik iş birliğinin ele alındığını" bildirdi.
Kremlin'den yapılan açıklamada, "İkili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik geniş bir gündemin oluşturulması amacıyla bu tür yararlı temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı" denildi.
Açıklamada, Putin'in, Şara'ya "Suriye halkının yararına ülkenin yeni liderliğinin karşı karşıya olduğu zorlukları çözmede başarılar dilediği" ifade edildi.
Kremlin'den yapılan açıklamada, liderlerin telefon görüşmesinin "yapıcı, iş odaklı ve anlamlı" olduğu belirtildi.