İlk temas! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara telefonda görüştü

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı ve Suriye'deki geçici hükümetin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ilk temasını telefon görüşmesi ile gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, (Foto: AA)

Putin'in görüşmede, Rusya'nın Suriye'ye insani yardım sağlamaya hazır olduğunu belirttiği ayrıca sosyoekonomik durumun iyileştirilmesine de destek olabileceklerini ifade ettiği bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara (Foto: AA)

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, "Suriye'deki mevcut durum hakkında detaylı bir görüş alışverişi yapıldı. Rus tarafı, Suriye devletinin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü destekleme konusundaki ilkeli tutumunu vurguladı. Bu bağlamda, ülkede sürdürülebilir normalleşme için bir dizi önlemin uygulanmasının, önde gelen siyasi güçlerin ve nüfusun etnik-dinsel gruplarının katılımıyla Suriye içi diyaloğun yoğunlaştırılmasının önemi vurgulandı. Vladimir Putin, Rusya'nın Suriye'deki sosyo-ekonomik durumu iyileştirmeye yardımcı olmaya devam etmeye hazır olduğunu bildirdi" denildi.