12 Şubat 2025, Çarşamba
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Zelenskiy'nin teklifine Rusya'dan net yanıt

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.02.2025 17:56
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Zelenskiy’nin teklifine Rusya’dan net yanıt

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna liderinden Rusya'ya dikkat çeken bir teklif geldi. Zelenskiy'nin savaşının son bulması için 'toprak takası' önerisine Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin bu teklife reddederek 'İmkansız' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının son bulması için "toprak takası" önerisinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının son bulması için "toprak takası" önerisinde bulundu.

UKRAYNA'DAN SAVAŞIN SON BULMASI İÇİN HAMLE

Zelenskiy, "Bir toprağı diğeri ile takas edebiliriz" dedi. Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesindeki Ukrayna askerlerinin kontrolünde bulunan bazı alanlar ile Rusya'nın Ukrayna topraklarında işgal ettiği bölgelerle takas edilebileceğini bildirdi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Rus işgali altındaki toprakların hangi kısmını geri isteyeceğine ilişkin ise "Bilmiyorum, göreceğiz. Ancak tüm topraklarımız önemli, öncelik yok" ifadelerini kullandı.

KREMLİN'DEN YANIT: TARTIŞMAYACAĞIZ

Zelenskiy'e yanıt Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'dan geldi. Peskov, Moskova yönetiminin "toprak takasına" ilişkin tüm teklifleri reddedeceğini bildirdi. Peskov, "Bu imkansız. Rusya, toprak değişimini hiçbir zaman tartışmadı ve tartışmayacak" dedi.

Peskov, Ukrayna birliklerinin bu topraklardan çıkarılacağını kaydederek, "Yok edilemeyen herkes sınır dışı edilecek" dedi.

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Zelenskiy’nin teklifine Rusya’dan net yanıt Zelenskiy’nin teklifine Rusya’dan net yanıt Zelenskiy’nin teklifine Rusya’dan net yanıt
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