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Ülke şokta! 3 günlük yas ilan edildi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.02.2025 10:53 Güncelleme: 11.02.2025 11:15
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Ülke şokta! 3 günlük yas ilan edildi

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yolcu otobüsünün otoyol köprüsünden dereye düşmesi sonucu en az 51 kişi hayatını kaybetti. Katliam gibi kazanın ardından ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

Bölge belediyesinin itfaiye teşkilatı üyesi Jose Santizo, gazetecilere yaptığı açıklamada, San Agustin Acasaguastlan kasabasından yola çıkan otobüsün Guatemala kentindeki Belize Köprüsü'nden düşerek vadiye yuvarlandığını belirtti.

Foto: AFP Foto: AFP

Santizo, yoğun çalışmaların ardından otobüsten 51 kişinin cesedini çıkarttıklarını duyurdu.

Foto: AFP Foto: AFP

Basında yer alan bilgilere göre, otobüsün içinde 75 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Foto: AFP Foto: AFP

İtfaiyeciler tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, otobüsün hurda yığınına döndüğü görüldü.

Foto: AFP Foto: AFP

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, kaza nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan etti.

Foto: AFP Foto: AFP

Arevalo, "Belize Köprüsü'nde yaşanan trajedi, derin üzüntü duyduğum ulusal bir kederdir." ifadelerini kullandı.

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Ülke şokta! 3 günlük yas ilan edildi Ülke şokta! 3 günlük yas ilan edildi Ülke şokta! 3 günlük yas ilan edildi
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