Ülke şokta! 3 günlük yas ilan edildi
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yolcu otobüsünün otoyol köprüsünden dereye düşmesi sonucu en az 51 kişi hayatını kaybetti. Katliam gibi kazanın ardından ülkede 3 günlük yas ilan edildi.
Bölge belediyesinin itfaiye teşkilatı üyesi Jose Santizo, gazetecilere yaptığı açıklamada, San Agustin Acasaguastlan kasabasından yola çıkan otobüsün Guatemala kentindeki Belize Köprüsü'nden düşerek vadiye yuvarlandığını belirtti.
Santizo, yoğun çalışmaların ardından otobüsten 51 kişinin cesedini çıkarttıklarını duyurdu.
Basında yer alan bilgilere göre, otobüsün içinde 75 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.
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İtfaiyeciler tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, otobüsün hurda yığınına döndüğü görüldü.
3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, kaza nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan etti.