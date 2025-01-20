Trump'tan Kennedy suikastı hamlesi: Tüm gizli belgeleri açıklayacak!
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, eski başkanlardan John F. Kennedy (JFK) suikastına ilişkin gizli belgeleri kamuoyuna açıklayacağını belirtti.
ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, başkent Washington'da bugün yapılacak yemin töreni için toplanan binlerce destekçisiyle Capital One Arena spor salonundaki etkinlikte bir araya geldi.
Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra yapacağı işlerden birinin de eski ABD başkanlarından John F. Kennedy suikastına ilişkin tüm belgeleri kamuoyuna açıklamak olduğunu söyledi.
"HEPSİ YAYIMLANACAK"
Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgeleri de kamuoyuna açıklayacaklarını ifade eden Trump, "Kamuoyunun büyük ilgisini çeken diğer konulara ilişkin belgeleri de kamuoyuna açıklayacağız, hepsi yayımlanacak." diye konuştu.
Daha önceki açıklamalarında da özellikle 1963'te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden JFK ile ilgili bilgilerin artık tamamıyla kamuoyuna açılması gerektiğini söyleyen Trump, bugünkü konuşmasında da bu konuya değinerek bu sözünü başkanlık koltuğuna oturunca yerine getireceğini ifade etti.
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