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Yunanistan'da Baykar hazımsızlığı! İtalya'ya özel dosya hazırladılar

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.02.2025 14:25 Güncelleme: 10.02.2025 14:38
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Yunanistan’da Baykar hazımsızlığı! İtalya’ya özel dosya hazırladılar

Türkiye'nin savunma sanayiideki hamlelerini hazmedemeyen Yunanistan'ın, İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace şirketinin Baykar'a satış şeklinden duyduğu rahatsızlığı, İtalya'ya özel bir dosya ile ileteceği iddia edildi.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Atina, Türkiye'ye Meteor tipi füze satılması olasılığından duyduğu rahatsızlığı dile getirmesinin ardından, şimdi de İtalyan havacılık devi firması Piaggio Aerospace'in Türk şirketi Baykar'a satışı öncesinde, İtalya'nın Yunanistan'ı haberdar etmemesi nedeniyle duyduğu rahatsızlığı ortaya koymaya hazırlanıyor.

PROTESTO DOSYASI HAZIRLADILAR

Atina'nın, Piaggio Aerospace'in Baykar'a satış şeklinden çok rahatsız olduğu savunulan haberde, yabancı yatırım şirketlerinin Avrupa Birliği'nden (AB) böyle bir alım yaptığında diğer üye ülkelerin bilgilendirilmesi gerektiğine ilişkin AB yönetmeliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle İtalya'ya verilmek üzere protesto dosyası hazırladığı iddia edildi.

Dünyanın en büyük SİHA şirketi olan Baykar, İtalya'nın 1884 yılında kurulan köklü havacılık firması Piaggio Aerospace'i satın almak için düzenlenen ihalede en iyi teklifi veren firma oldu. (Arşiv)Dünyanın en büyük SİHA şirketi olan Baykar, İtalya'nın 1884 yılında kurulan köklü havacılık firması Piaggio Aerospace'i satın almak için düzenlenen ihalede en iyi teklifi veren firma oldu. (Arşiv)

"ATİNA'NIN SATIŞI ENGELLEMESİ SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL"

Brüksel'de 4 Şubat'ta düzenlenen AB liderler zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Meteor tipi füzenin Türkiye'ye satışına ilişkin gelişmelerden haberdar olmak istediğini söylediği kaydedilen haberde, "Kaynaklara göre, Atina konuyu takip etmeyi sürdürecek ancak satışın engellenmesine ilişkin herhangi bir müdahalede bulunması söz konusu değil." ifadesi kullandı.

aykar çekişmeli bir sürece sahne olan ihaleyi farklı ülkelerden teklif veren rakiplerini geride bırakarak kazandı. (Arşiv)aykar çekişmeli bir sürece sahne olan ihaleyi farklı ülkelerden teklif veren rakiplerini geride bırakarak kazandı. (Arşiv)

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 29 Ocak'ta Fransa'nın Atina Büyükelçisi Laurance Auer'e, Yunanistan'ın Türkiye'ye Meteor füzesi satılacağı yönündeki haberlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

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Yunanistan’da Baykar hazımsızlığı! İtalya’ya özel dosya hazırladılar Yunanistan’da Baykar hazımsızlığı! İtalya’ya özel dosya hazırladılar Yunanistan’da Baykar hazımsızlığı! İtalya’ya özel dosya hazırladılar
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