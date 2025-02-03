Yunanistan'da yanardağ endişesi! Ege Denizi beşik gibi sallanırken İngiltere'den uyarı geldi: Kolumbo yanardağı patlayacak mı?
Yunanistan'ın turistik adası Santorini'de 48 saatte kaydedilen 400'ün üzerinde deprem ülkeyi alarma geçirdi. Ege Denizi beşik gibi sallanırken okullar kapandı ve insanlara kapalı alanlarda toplanmamaları çağrısı yapıldı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına Yunanistan seyahatlerini erteleme uyarısında bulunurken, bölge halkı depremlerin insanlık tarihinin en büyük patlamalarından birine neden olan Santorini'deki yanardağ ile ilgili olabileceğinden endişeleniyor. İşte komşudaki son gelişmeler...
Yunanistan'ın Santorini adası yakınlarında meydana gelen bir dizi deprem, yetkilileri okulları kapatmaya, arama köpekleriyle kurtarma ekipleri göndermeye ve bölge sakinlerine, yüzme havuzlarını boşaltmaları talebi de dahil olmak üzere talimatlar göndermeye yöneltti.
Deprem uzmanları, Cuma gününden bu yana bölgede meydana gelen 400'den fazla sarsıntının, insanlık tarihinin en büyük patlamalarından birine neden olan Santorini'deki Kolumbo Yanardağ ile ilgisi olmadığını söylese de, bölge halkı tedirgin.
EN BÜYÜK DEPREM 4.7
Atina Jeodinamik Enstitüsü, kaydedilen en şiddetli depremin Pazar g��nü saat 15.55'te 14 kilometre (9 mil) derinlikte 4.6 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Ardından Santorini'de 19:45'te 4.7 büyüklüğünde yeni bir Richter depremi daha meydana geldi.
Kısa bir süre sonra meydana gelen 4.7 Richter büyüklüğündeki en büyük depremin de merkez üssü aynıydı , ancak bu sarsıntının odak derinliği 14.9 kilometreydi.
Birkaç 4'ün üzerinde ve onlarca 3'ün üzerinde büyüklükte deprem daha meydana geldi ancak herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.
OKULLARA TATİL KARARI
Deprem uzmanları, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı yetkilileri ve itfaiye teşkilatı her gün bir araya gelerek, Santorini adasında ve yakınlardaki Amorgos, Anafi ve Ios'ta pazartesi günü okulları tatil etme kararı aldı.
Pazar günkü toplantının ardından, Santorini'deki sakinlere ve otel sahiplerine, güçlü bir deprem durumunda büyük miktarda suyun binaları istikrarsızlaştırabileceği endişesiyle yüzme havuzlarını boşaltmaları tavsiyesinde bulunuldu.
BİR TOPLANTI DAHA YAPILACAK: KURTARMA EKİPLERİ TEYAKKUZDA
Başbakanlıkta Yunanistan Genelkurmay Başkanı ve diğer yetkililerle bir toplantı daha yapılması kararlaştırıldı.
İtfaiye teşkilatı Cumartesi günü bir arama köpeği de dahil olmak üzere bir kurtarma ekibi gönderdi ve önlem olarak Pazar günü daha fazla güç gönderdi. Kurtarma ekipleri açık alanlara çadır kurdu.
Ada sakinlerine açık havada gerçekleşecek büyük etkinliklerden kaçınmaları ve adalar arasında kaya düşmelerine karşı dikkatli bir şekilde hareket etmeleri tavsiye edildi.
POTANSİYEL EN ŞİDDETLİ DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLACAK?
Uzmanlar, sismik aktivitenin daha güçlü bir sarsıntıya yol açıp açmayacağını tahmin etmenin imkansız olduğunu, ancak bölgede potansiyel olarak 6 büyüklüğünde bir depreme sebep olabileceğini söyledi.
Şiddetli sarsıntı durumunda tüm vatandaşların mümkün olduğunca iç kesimlere, yüksek yerlere çıkması isteniyor.
Eylül ayından bu yana çoğunlukla deniz altında bulunan Santorini'nin volkan kalderasında da hafif depremler kaydedildi. En güçlüsü 3,8 büyüklüğünde 25 Ocak'ta meydana geldi. Uzmanlar, o zamandan bu yana volkanın içindeki sismik aktivitenin azaldığını söylüyor.
KOLUMBO YANANRDAĞI VE YIKICI ETKİSİ
M.Ö. 1600 civarında meydana gelen Kolumbo Yanardağı patlaması adayı harap etmiş, bir kasabayı yerle bir etmiş, Girit adasını ve hatta Mısır'ı etkileyen büyük depremlere ve sellere neden olmuştu.
1990'lı yıllarda Kolumbo Yanardağı, Uluslararası Volkanoloji ve Dünya'nın İç Kimyası Derneği (IAVCEI) tarafından On Yıl Yanardağı olarak ilan edildi.
On Yıllık Volkanlar, geçmişteki büyük patlamaları ve yoğun nüfuslu bölgelere yakınlıkları nedeniyle izlenmesi gereken dünya genelindeki 16 volkandan oluşuyor.
UZMANLAR KORKULARI DAĞITMAK İSTİYOR AMA...
Yetkililer ve uzmanlar, sarsıntıların volkanik faaliyetlerden ziyade tektonik faaliyetlerden kaynaklandığını belirterek, yıkıcı bir patlama korkusunu hafifletmeye çalıştı.
Ancak Selanik Aristoteles Üniversitesi Jeofizik Profesörü Kostas Papazachos, çevredeki denizlerin Dünya kabuğunda önemli fay hatlarına ev sahipliği yapması nedeniyle daha güçlü bir deprem olasılığının göz ardı edilemeyeceğini söyledi.
"GERÇEKLEŞME RİSKİ HER ZAMAN VAR"
Papazachos, Pazar sabahı ERTNews'e yaptığı açıklamada, "Bu nedenle, daha güçlü bir depremin etkisini sınırlamak için bazı ihtiyati tedbirler alınıyor" dedi.
"Yanınızda bu kadar canlı, bu kadar yoğun bir yaşam varsa, biraz dikkatli olmalısınız, çünkü bunun gerçekleşme riski her zaman vardır."
İNGİLTERE'DEN VATANDAŞLARINA DEPREM UYARISI
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, tespit edilen sismik aktiviteye yanıt olarak yeni bir seyahat uyarısı yayınladı . Yayınlanan uyarı, artan deprem aktivitesinin gözlemlendiği Santorini ve Amorgos'u ilgilendiriyor.
Uyarıda "Yunanistan Sivil Savunma Bakanlığı , bölgedeki artan sismik aktivite nedeniyle Santorini (Thira) ve Amorgos için uyarı yayınladı." denildi.