Santorini (Reuters)

Birkaç 4'ün üzerinde ve onlarca 3'ün üzerinde büyüklükte deprem daha meydana geldi ancak herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.

OKULLARA TATİL KARARI

Deprem uzmanları, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı yetkilileri ve itfaiye teşkilatı her gün bir araya gelerek, Santorini adasında ve yakınlardaki Amorgos, Anafi ve Ios'ta pazartesi günü okulları tatil etme kararı aldı.

Pazar günkü toplantının ardından, Santorini'deki sakinlere ve otel sahiplerine, güçlü bir deprem durumunda büyük miktarda suyun binaları istikrarsızlaştırabileceği endişesiyle yüzme havuzlarını boşaltmaları tavsiyesinde bulunuldu.