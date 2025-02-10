10 Şubat 2025, Pazartesi
Haberler Dünya Haberleri Mısır ile İsrail arasında tansiyon yükseldi! Kahire'den Tel Aviv'e net mesaj: Kesinlikle reddediyoruz

Mısır ile İsrail arasında tansiyon yükseldi! Kahire'den Tel Aviv'e net mesaj: Kesinlikle reddediyoruz

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.02.2025 09:21 Güncelleme: 10.02.2025 09:47
ABONE OL
Mısır ile İsrail arasında tansiyon yükseldi! Kahire’den Tel Aviv’e net mesaj: Kesinlikle reddediyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelileri Mısır ve Ürdün'e tehcir etme ve Şeridi'n Amerika tarafından devralınacağı gibi skandal söylemlerinin ardından açıklamaları reddeden Kahire ile Tel Aviv arasında ipler gerildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini desteklediğini belirterek, Mısır'ın, Filistinlilerin Gazze'den kendi rızalarıyla ayrılmasını engellediğini iddia etti. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan ise sert yanıt geldi.

Netanyahu, ABD'nin Fox News kanalına verdiği röportajında, Gazze'deki Filistinlilerin bölgeden ayrılmak istediğini, İsrail'in Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar başlattığı 7 Ekim 2023'ten önce bile çok sayıda Filistinlinin Gazze'den ayrılmak için kendisine talepte bulunduğunu öne sürdü.

Netanyahu, "Herkes Gazze'yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak tanımlıyor. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü buradaki insanlar buradan ayrılamıyor. Böyle bir seçenekleri yok. Mısır, onların Gazze'den çıkmasına izin vermiyor. Eğer onlara bir seçenek sunulursa, ayrılacaklardır." iddiasında bulundu.

TRUMP'IN FİKRİNE DÖRT KOLLA SARILDI

Netanyahu, Gazze'deki Filistinlilerin bölgeden ayrılmak istediğini, ancak sınır kapısındaki görevlilerin rüşvet aldığını, sadece zenginlerin Gazze'den çıkabildiğini, diğerlerinin ise içeride kaldığını ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Fox News'e verdiği röportaj esnasında (AFP)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Fox News'e verdiği röportaj esnasında (AFP)

Filistinlilerin Gazze'den geçici bir süreliğine bile olsa çıkarılması fikrini desteklediğini belirten İsrail Başbakanı, Bunun Hamas'ı yok etmek ve Gazze'yi yeniden inşa etmek için gerekli olduğunu savundu.

MISIR'DAN İSRAİL'E SERT KINAMA: İHLALLERİ ÖRTBAS ETMEK İSTİYORLAR

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Fox News kanalına verdiği röportajda dile getirdiği iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu vurgulandı.

Kahire, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın yönetimiyle ilgili açıklamalarını sert bir şekilde kınadı ve bu iddiaların, Tel Aviv'in Filistinlilere yönelik ihlallerini örtbas etmeyi amaçladığını belirtti.

"HER TÜRLÜ TEHCİR GİRİŞİMİNİ KESİNLİKLE REDDEDİYORUZ"

Mısır, Netanyahu'nun bu açıklamalarını "kasıtlı ve kabul edilemez bir dezenformasyon" olarak nitelendirerek, Mısır'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı ilk günden itibaren, bölgeye acil insani yardım sağlamak için yoğun çaba sarf ettiğini" belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati (AA)Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati (AA)

Bakanlık ayrıca, Filistin halkının zorla göç ettirilmesiyle ilgili herhangi bir planı kesin bir şekilde reddettiklerini vurgulayarak, "Mısır, Filistinlilerin zorla Mısır, Ürdün veya Suudi Arabistan'a sürgün edilmesine yönelik her türlü girişimi kesinlikle reddetmektedir." ifadelerini kullandı.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ VURGUSU

Açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının topraklarına bağlılığının desteklendiği belirtilerek, Filistinlilerin meşru davalarına sahip çıkmaya devam ettiği ve yaşadıkları tüm zorluklara rağmen topraklarını terk etmeyi reddettikleri ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Mısır'ın, 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklemeye devam edeceği belirtildi.

Netanyahu’dan Trump’a övgüler!Netanyahu’dan Trump’a övgüler!
Trump’ın Gazze’yi gasbetme planının şifreleri!Trump’ın Gazze’yi gasbetme planının şifreleri!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mısır ile İsrail arasında tansiyon yükseldi! Kahire’den Tel Aviv’e net mesaj: Kesinlikle reddediyoruz Mısır ile İsrail arasında tansiyon yükseldi! Kahire’den Tel Aviv’e net mesaj: Kesinlikle reddediyoruz Mısır ile İsrail arasında tansiyon yükseldi! Kahire’den Tel Aviv’e net mesaj: Kesinlikle reddediyoruz
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör