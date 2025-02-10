Mısır ile İsrail arasında tansiyon yükseldi! Kahire’den Tel Aviv’e net mesaj: Kesinlikle reddediyoruz

Netanyahu, ABD'nin Fox News kanalına verdiği röportajında, Gazze'deki Filistinlilerin bölgeden ayrılmak istediğini, İsrail'in Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar başlattığı 7 Ekim 2023'ten önce bile çok sayıda Filistinlinin Gazze'den ayrılmak için kendisine talepte bulunduğunu öne sürdü.



Netanyahu, "Herkes Gazze'yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak tanımlıyor. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü buradaki insanlar buradan ayrılamıyor. Böyle bir seçenekleri yok. Mısır, onların Gazze'den çıkmasına izin vermiyor. Eğer onlara bir seçenek sunulursa, ayrılacaklardır." iddiasında bulundu.

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Netanyahu, Gazze'deki Filistinlilerin bölgeden ayrılmak istediğini, ancak sınır kapısındaki görevlilerin rüşvet aldığını, sadece zenginlerin Gazze'den çıkabildiğini, diğerlerinin ise içeride kaldığını ileri sürdü.