10 Şubat 2025, Pazartesi
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Trump'tan o malların ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.02.2025 08:49 Güncelleme: 10.02.2025 08:50
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Trump’tan o malların ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi!

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi açıklayacağını duyurdu. Ayrıca Başkan Trump, israf olduğu gerekçesiyle madeni para basımını durdurma kararı aldıklarını belirtti.

Trump, Super Bowl'a katılmak üzere Florida'dan New Orleans'a giderken, Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ABD'ye gelen tüm çeliğe yüzde 25 tarife uygulanacak." diye konuşan Trump, alüminyum için de aynı oranda gümrük vergisi olacağını söyledi.

KANADA VE MEKSİKA'DAN GELENLER DE DAHİL

Trump, söz konusu tarifeleri pazartesi günü açıklayacağını belirterek, Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirdi.

Salı veya çarşamba günü ise mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri duyuracağını dile getiren Trump, "Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alırken biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle kalmayacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump (AFP)ABD Başkanı Donald Trump (AFP)

MADENİ PARA BASIMINI DURDURMA KARARI

Trump, konuya ilişkin, Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ABD'nin uzun zamandır 2 sentten pahalıya mal olan bozuk paralar bastığını ifade eden Trump, "Bu çok büyük bir israf! ABD Hazine Bakanıma yeni sent üretimini durdurması talimatı verdim. Her seferinde bir sent bile olsa, yüce ulusumuzun bütçesindeki israfı ortadan kaldıralım." ifadelerini kullandı.

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Trump’tan o malların ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi! Trump’tan o malların ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi! Trump’tan o malların ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi!
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