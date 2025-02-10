ABD Başkanı Donald Trump New Orleans'a yaptığı ziyareti sırasında Gazze'yi satın alacağı konusunda kararlı olduğunu söyledi. (AFP)

Yine de Trump'ın planı birçok devlet liderince "etnik temizlik" anlamına geldiği söylenerek sert bir şekilde eleştirildi. İsrailli yetkililer bunu memnuniyetle karşıladı.

DOHA'DA NE KONUŞULACAK?

Ancak Netanyahu'nun ofisinden bir kaynak, İsrail heyetinin şimdilik yalnızca teknik konuları ele alacağını, savaş sonrası Gazze'nin yönetimi de dahil olmak üzere, çözülmesi gereken daha büyük meseleleri ele almayacağını söyledi.

Netanyahu'nun ofisinden bir kaynak, Netanyahu'nun güvenlik kabinesinin önümüzdeki salı günü Trump'ın önerisini ve ateşkesin ikinci aşamasını görüşmeyi planladıklarını belirtti.