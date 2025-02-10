İsrail heyeti Gazze ateşkes görüşmeleri için Katar'da: Anlaşma devam edecek mi? Masada Trump'ın açıklamaları var
ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'da görüşmesinin ardından İsrail heyeti, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını görüşmek üzere Katar'a gitti. Trump'ın skandal tehcir planı ve Gazze Şeridi'ni devralacağı açıklamalarından sonra Doha'daki ekibin konuyu masaya yatırıp yatırmayacağına ilişkin ise İsrailli yetkilililerden açıklama geldi. Buna göre heyet, yalnızca anlaşmanın ikinci aşamasına dair teknik konuşarı görüşecek.
Netanyahu'nun geçen hafta ABD'ye yaptığı ziyaretin ardından, İsrail ile Filistin direniş örgütü Hamas arasında ateşkesin bir sonraki aşamasına ilişkin müzakerelerin bu hafta başlaması planlanıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaptığı skandal açıklamada, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması ve Gazze'nin ABD'nin mülkiyetine geçmesi, böylece Gazze'nin yeniden inşa edilmesi çağrısında bulunmuştu.
ABD'li yetkililer daha sonra Trump'ın bazı açıklamalarını geri çekerek, Filistinlilerin Gazze'ye, patlamamış mühimmatlardan temizlenip yeniden inşa edilmesinin ardından geri dönebileceklerini belirtti.
Yine de Trump'ın planı birçok devlet liderince "etnik temizlik" anlamına geldiği söylenerek sert bir şekilde eleştirildi. İsrailli yetkililer bunu memnuniyetle karşıladı.
DOHA'DA NE KONUŞULACAK?
Ancak Netanyahu'nun ofisinden bir kaynak, İsrail heyetinin şimdilik yalnızca teknik konuları ele alacağını, savaş sonrası Gazze'nin yönetimi de dahil olmak üzere, çözülmesi gereken daha büyük meseleleri ele almayacağını söyledi.
Netanyahu'nun ofisinden bir kaynak, Netanyahu'nun güvenlik kabinesinin önümüzdeki salı günü Trump'ın önerisini ve ateşkesin ikinci aşamasını görüşmeyi planladıklarını belirtti.
NETZARİM KORİDORU'NDAN TAMAMEN ÇEKİLDİ
Washington, Katar ve Mısır'ın arabuluculuk ettiği anlaşmaya uygun olarak, İsrail işgal güçleri geçtiğimiz pazar günü Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndaki mevzilerinden çekilmesini tamamladı.
İsrail, Gazze Şehri'nin güneyinde, İsrail sınırından Akdeniz'e kadar uzanan yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki koridoru işgal etmişti.
Koridor, Gazze'nin en büyük metropol alanı da dahil olmak üzere kuzeydeki toplulukları güneyden ayırıyordu.