Gazzeliler Şeridi'n doğusuna dönüyor (AFP)

PHİLADELPHİ'DEN NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Gzze anlaşması ve esir takası kapsamında ateşkesin 21. gününde İsrail'in Gazze Şeridi'ni ikiye bölen koridorun tamamından çekilmesi ve sadece Gazze'nin yaklaşık bir kilometre kadar iç kesiminde bir tampon bölgede varlık göstermesi gerekiyor.

İsrail güçleri hala Mısır-Gazze sınır bölgesi olan Philadelphi Koridoru'nda konuşlandırılmış durumda. Anlaşmaya göre, ateşkesin 50. gününde İsrail'in Philadelphi'den çekilmesini tamamlaması gerekecek.

NETZARİM KORİDORU NEDEN ÖNEMLİYDİ?

Netzarim Koridoru, Nahal Oz'un güneyindeki İsrail sınırından Akdeniz'e kadar doğudan batıya uzanan ve Gazze Şehri'ni yerleşim bölgesinin geri kalanından ayıracak olan yedi kilometreden biraz daha uzun bir koridor.

İsrail, 7 Ekim Aksa Tufanı'nın ardından Gazze Şeridi'nin ortasında, İsrail'den denize kadar uzanan bir koridor inşa etmeyi hedeflemişti ve bu koridor İsrail'in bölge üzerindeki güvenlik kontrolünü uygulama planının bir parçası olacaktı.