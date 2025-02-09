Savaşın hezimeti: Siyonist işgalciler Netzarim Koridoru'ndan çekildi! Filistinliler Gazze'nin doğusuna dönüyor
İsrail işgal güçleri 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı'nın ardından Gazze Şeridi'ni ikiye böldükleri Netzarim Koridoru'ndan bu sabah itibarıyla çekildiğini duyurdu. Siyonistlerin bölgeyi boşaltmasının ardından Gazzelilerin akın akın Şeridi'n doğusuna geçtikleri kaydedildi. Hamas'tan konuya ilişikn flaş açıklama geldi.
İsrail basınında yer alan haberlere göre İsrail işgal güçleri Gazze Şeridi'nde stratejik bir konumda bulunan Netzarim Koridoru'ndan tamamen çekildi.
İsrail güçleri, yaklaşık iki hafta önce Netzarim Koridoru'nun batı kısmındaki mevzilerinden çekilmişti. Bunun üzerine yerinden edilmiş Gazzeliler sahil yolundan yürüyerek, Salah a-Din yolundan ise araçlarla Şeridin kuzeyine dönmeye başlamıştı.
İşgal güçlerinin Netzarim Koridoru'ndan tamamen çekilmesiyle Gazzeliler Şeridi'n doğusuna dönmeye başladı.
PHİLADELPHİ'DEN NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Gzze anlaşması ve esir takası kapsamında ateşkesin 21. gününde İsrail'in Gazze Şeridi'ni ikiye bölen koridorun tamamından çekilmesi ve sadece Gazze'nin yaklaşık bir kilometre kadar iç kesiminde bir tampon bölgede varlık göstermesi gerekiyor.
İsrail güçleri hala Mısır-Gazze sınır bölgesi olan Philadelphi Koridoru'nda konuşlandırılmış durumda. Anlaşmaya göre, ateşkesin 50. gününde İsrail'in Philadelphi'den çekilmesini tamamlaması gerekecek.
NETZARİM KORİDORU NEDEN ÖNEMLİYDİ?
Netzarim Koridoru, Nahal Oz'un güneyindeki İsrail sınırından Akdeniz'e kadar doğudan batıya uzanan ve Gazze Şehri'ni yerleşim bölgesinin geri kalanından ayıracak olan yedi kilometreden biraz daha uzun bir koridor.
İsrail, 7 Ekim Aksa Tufanı'nın ardından Gazze Şeridi'nin ortasında, İsrail'den denize kadar uzanan bir koridor inşa etmeyi hedeflemişti ve bu koridor İsrail'in bölge üzerindeki güvenlik kontrolünü uygulama planının bir parçası olacaktı.
Koridorun inşası, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının "üçüncü aşaması" olarak adlandırılan ve Gazze'nin kuzeyini kapsayan planın kabul edilmesinin ardından gelmişti.
Aynı zamanda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş sonrasında İsrail'in Gazze Şeridi üzerinde güvenlik kontrolünü elinde tutması yönündeki taleplerinin ardından uygulanmak üzere planlanmıştı.
İSRAİL ARKASINDA KORİDOR DEĞİL KABUS BIRAKTI
Katar merkezli El Cezire'ye konuşan Hala El Hatip, "İsrail'in Gazze Şeridi'nin ortasındaki büyük toprak gaspı, yakınında yaşayan bizler için bitmek bilmeyen bir terör kaynağı oldu." dedi.
Yabancı medya, bu "stratejik koridor" veya "tampon bölge" dedikleri şey hakkında uzun uzun konuştuklarına dikkat çeken Hatip, "Ancak bizim için, yani çevresinde yaşayan insanlar için Netzarim yaşayan bir kabus oldu. Bana, aileme ve binlerce diğer Filistinliye dayanılmaz acı ve travma yaşattı." ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:
"Netzarim bir koridor değil; Filistinli halkın öldürülmesi ve Nuseyrat ve Bureyj mülteci kamplarında ve al-Muğrak, ez-Zehra, Zeytun, Juhor ad-Dik ve diğer mahallelerde evlerinin yıkılması yoluyla gerçekleştirilen büyük bir toprak gaspıdır. Akıllıca bir askeri strateji değildir; Gazze halkını terörize etmenin başka bir yoluydu."
HAMAS: GAZZE GAZZELİLERİNDİR
İsrail'in Netzarim Koridoru'ndan çekilmesinin ardından Hamas'tan açıklama geldi. Hamas tarafından yapılan açıklamada "İşgal ordusunun Netzarim Koridoru'ndan çekilmesi, Netanyahu'nun mutlak zafer söyleminin başarısızlığını gösteriyor. İşgal ordusunun 15 ay boyunca açlık, zorla yerinden etme ve katliamlarla yapamadığı şeyi Trump da yapamayacak. Gazze'nin kuzeyine dönen insanlarımız ve özgürlüğüne kavuşan esirlerimiz, Filistin halkının zaferini gösteriyor. Gazze Gazzelilerindir." denildi.