Trump’tan flaş İran açıklaması: Saldırmak yerine anlaşmayı tercih ederim Hamaney’den hükümete çağrı!

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul etti.

Bu görüşmede, ABD'nin Orta Doğu'daki önemli isimlerinden biri olan Steve Witkoff, İsrail'e, "Tüm Bombaların Anası" olarak bilinen ve nükleer olmayan en güçlü bomba MOAB'ı teslim edeceklerini duyurdu.

Söz konusu bombanın, olası bir İran hedefi için kullanılabileceği belirtilirken, İsrail'in uzun süredir bu silahı talep ettiği ifade edildi. Bunun yanı sıra, ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye İsrail'e 7.4 milyar dolarlık iki silah satışının onaylandığını bildirdi.

"ANLAŞMA OLURSA İSRAİL ONLARI BOMBLAMAYACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, New York Post'a verdiği son röportajda, "İran'la nükleer olmayan bir anlaşma yapmayı tercih ederim. Bunu, bölgeyi cehenneme çevirecek şekilde bombalamaktan daha iyi bir seçenek olarak görüyorum. Kimse ölmek istemez." şeklinde konuştu. Trump, anlaşma sağlanması durumunda, "İsrail onları bombalamaz." ifadelerini de ekledi.