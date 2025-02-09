Trump'tan flaş İran açıklaması: Saldırmak yerine anlaşmayı tercih ederim Hamaney'den hükümete çağrı!
ABD Başkanı Donald Trump, New York Post'a verdiği özel röportajda, ABD'nin İran'a saldırmak yerine, İran'ı nükleer silahlardan arındıracak bir anlaşma imzalamayı tercih edeceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den ise Trump'ın açıklamalarına sert yanıt geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul etti.
Bu görüşmede, ABD'nin Orta Doğu'daki önemli isimlerinden biri olan Steve Witkoff, İsrail'e, "Tüm Bombaların Anası" olarak bilinen ve nükleer olmayan en güçlü bomba MOAB'ı teslim edeceklerini duyurdu.
Söz konusu bombanın, olası bir İran hedefi için kullanılabileceği belirtilirken, İsrail'in uzun süredir bu silahı talep ettiği ifade edildi. Bunun yanı sıra, ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye İsrail'e 7.4 milyar dolarlık iki silah satışının onaylandığını bildirdi.
"ANLAŞMA OLURSA İSRAİL ONLARI BOMBLAMAYACAK"
ABD Başkanı Donald Trump, New York Post'a verdiği son röportajda, "İran'la nükleer olmayan bir anlaşma yapmayı tercih ederim. Bunu, bölgeyi cehenneme çevirecek şekilde bombalamaktan daha iyi bir seçenek olarak görüyorum. Kimse ölmek istemez." şeklinde konuştu. Trump, anlaşma sağlanması durumunda, "İsrail onları bombalamaz." ifadelerini de ekledi.
TRUMP: İRAN MUTLU OLABİLİR
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ile yapılabilecek müzakerelere dair açıklamalarda bulunurken, "Bir şekilde, onlara ne söyleyeceğimi burada paylaşmak istemem. Bu, hoş karşılanmaz." dedi. Trump, "Ne demem gerektiğini belirtebilirim, ama umarım şu anda düşündüklerini yapmamaya karar verirler. Gerçekten mutlu olacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
İRAN'DAN TRUMP'A SERT YANIT: MÜZAKERE DEĞİL TESLİMİYET OLUR
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran'ın ABD ile görüşmeye açık olduğunu fakat ABD Başkanı Trump'ın uyguladığı "maksimum baskı" stratejisinin müzakereleri mümkün kılmadığını belirtti.
Erakçi, Telegram'da yaptığı açıklamada, "Yaptırımların kaldırılması müzakereleri gerektirir, ancak 'maksimum baskı' politikası altında bu, müzakere değil teslimiyet olur." dedi. Bu açıklama, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, hükümete Washington ile herhangi bir müzakere yapmaması gerektiği yönündeki çağrısının ardından geldi.
Hamaney, bu yaklaşımı "düşüncesiz" olarak nitelendirirken, daha önceki müzakereleri örnek göstererek duruşunu savundu.