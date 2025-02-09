Netanyahu Tel Aviv'e geri dönüyor: Hiçbir soruyu yanıtlamadı! İsrail basınında tepkiler çığ gibi!
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Washingtong'a gerçekleştirdiği ziyaretinden sonra bugün Tel Aviv'e dönüyor. Dönüşü esnasında uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan kaçan Bibi'yi, Trump'la birlikte yaptığı bir dizi skandal açıklamanın ardından İsrail basını öfke yağmuruna tuttu. Hamas ile İsrail arasında esir takasının 5. turu gerçekleşirken ABD'de karısıyla lüks süitlerde vakit geçiren Netayahu'ya tepkiler çığ gibi geldi. İşte İsrail basınının manşetten gördüğü o tepkiler...
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz hafta pazar günü ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'a bir ziyaret gerçekleştirdi.
Hamas ve İsrail arasındaki Gazze anlaşması ve İran'ın nükleer silahlar üretmesinin engellenmesi gibi konuların masaya yatırılması beklenirken ikilinin gerçekleştirdiği basın toplantısında Gazze Şeridi'nin "tehcir" edilmesinin ardından ABD tarafından devralınacağı skandal açıklamaları yer aldı.
Arap ülkeleri başta olmak üzere Avrupa kıtası, Çin ve Rusya'dan açıklamalara tepki geldi ve "kabul edilemez" olduğu vurgulandı.
Nentayahu'nun Washington ziyareti, İsrailli yerleşimciler ve Siyonist medya tarafından da oldukça eleştirildi.
Dün Hamas ile İsrail arasında gerçekleşen 5. tur esir takası esnasında Washington'da olan Bibi ve ailesi İsraillilerde öfkeye yol açtı.
Dün Hamas tarafından serbest bırakılan İsrailli rehineler Ohad Ben Ami, Eli Sharabi ve Or Levy'nin zayıflamış halleri, Gazze'de savaşa dönmek isteyen Netanyahu hükümetine çığ gibi tepkileri beraberinde getirdi.
"BİBİ LÜKS SÜİTİNDE KEYİF SÜRÜYOR"
İsrail merkezli Haaretz'e konuşan esir Nimrod Cohen'in babası Yehuda Cohen, "Netanyahu, rehineler Hamas esaretinden Holokost'tan kurtulanlar gibi geri dönerken, bizim vergilerimizle finanse edilen lüks süitinde - Washington'da- keyif sürüyor" dedi ve Başbakan'ın "sahip olduğu tüm özel gündemlerden vazgeçmesi gerektiğini" sözlerine ekledi.
Başka bir rehine annesi gazeteye verdiği demeçte Netanyahu'ya seslendi:
"Netanyahu, nasıl göründüklerini görüyor musun? Ateşkesi engellemelerinin sonuçlarını görüyor musun?"
Diğer taraftan resmi temaslarını cuma günü sonlandıran Netanyahu'nun Tel Aviv'e bugün dönmesi de eleştirilere yol açtı. Esir takasının 5. turunda ülkesiinin başında bulunmadığı ve karısı Sara ile Washington'da tatil yaptığı iddiaları İsrail basınında eleştirildi.
SARA TATİLDE: 76 GÜN SONRA TEL AVİV DÖNÜYOR
Başbakan Benjamin Netanyahu'nun İsrail'e dönüş uçağı Washington'dan ayrıldı. Kasım ortasından beri İsrail'de olmayan eşi Sara'nın da yanında olduğu görüldü. Netanyahu uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlamayı reddetti.
Bugün 76 gün sonra Bibi ile İsrail'e geri dönen Sara Netanyahu, The Times of Israel gazetesi tarafından eleştirildi.
Haberde "Sara Netanyahu, kocasının prostat ameliyatı da dahil olmak üzere ABD'de geçirdiği 76 günün ardından İsrail'e geri dönüyor" ifadeleri yer aldı.
THE JERUSALEM POST: OFİSİNDE SAKLANMA VE ZOR SORULARLA YÜZLEŞ!
İsrail'in önde gelen gazetelerinden The Jerusalem Post, Binyamin Netanyahu'nun sadece hükümete yakınlığıyla bilinen Kanal 14'e röportaj vermesini eleştirdi.
Haberde "Aslında Netanyahu'nun Başbakanlık tarafından "dost" sayılmayan bir İsrailli gazeteciyle röportaj yapmak için oturduğu son zamanı hatırlamak zor." ifadeleri kullanıldı. ve şöyle devam edildi:
"Ancak başbakan olarak, zor sorularla yüzleşmek ve ofisinde saklanıp sadece kendisini destekleyenlerle muhatap olmak onun görevi. İsrail halkı cevaplar ve liderlik için çaresiz. Başbakandan haber almamız ve hükümetinin Hamas ile ateşkesin bir sonraki aşamasına geçmeye kararlı olduğundan emin olmamız gerekiyor. Trump'ın Gazze felaketini çözmeye yönelik tuhaf önerisine Netanyahu'nun nasıl bir yanıt vereceğini bilmemiz gerekiyor ve bunu öğrenmek için Fox News'i izlememize gerek yok. Washington'daki hareketli haftanın ardından döndüğünde çok zor kararlar alması gerekecek."