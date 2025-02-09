İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Washington seyaheti esnasında sadece Fox News ve Kanal 14'e röportaj verdi ve diğer İsrail medyasına röportaj vermeyi reddetti (Fox News ekran görüntüsü)

"Ancak başbakan olarak, zor sorularla yüzleşmek ve ofisinde saklanıp sadece kendisini destekleyenlerle muhatap olmak onun görevi. İsrail halkı cevaplar ve liderlik için çaresiz. Başbakandan haber almamız ve hükümetinin Hamas ile ateşkesin bir sonraki aşamasına geçmeye kararlı olduğundan emin olmamız gerekiyor. Trump'ın Gazze felaketini çözmeye yönelik tuhaf önerisine Netanyahu'nun nasıl bir yanıt vereceğini bilmemiz gerekiyor ve bunu öğrenmek için Fox News'i izlememize gerek yok. Washington'daki hareketli haftanın ardından döndüğünde çok zor kararlar alması gerekecek."