Trump'tan sapkınlığa bir neşter daha! Adalet yerini buldu: Trans sporculara kadın müsabakalarından men
ABD Başkanı Donald Trump, doğuştan erkek olan trans sporcuları kadın spor müsabakalarından men eden başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararname muhafazakarlar tarafından 'Adalet yerini buldu' şeklinde yorumlanırken kurumlara, uymayı reddeden okullara sağlanan federal fonların çekilmesi talimatı verildi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, seçim döneminde sözünü verdiği bir konuda daha adım attı.
Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, doğuştan erkek olan trans sporcuların kadın spor müsabakalarına katılmasını yasaklayan düzenlemeyi hayata geçirdi.
Törende yaptığı konuşmada Trump, biyolojik "erkek" ve "kadın" olarak iki cins olduğunu, bunun dışındaki tanımlamaları kabul etmediklerini ve trans sporcuların kadın spor müsabakalarında işinin olmadığını söyledi.
"KADIN SPORLARI SADECE KADINLARA AİT OLACAK"
Beyaz Saray'ın Doğu Odası'nda yaptığı konuşmada Trump, kararı imzalamadan önce, "Bundan sonra kadın sporları sadece kadınlara ait olacak" dedi.
Trump, "Geçen yıl Paris Olimpiyatlarında bir erkek boksörün, kadın rakibine acımasızca davranması sonucunda onun 46 saniyede yenik sayılmasının ardından onun altın madalyasını çalmasını nasıl unutabilirsiniz? Tüm bunlar bugün sona eriyor, çünkü bu başkanlık kararnamesiyle kadın sporlarına karşı savaş sona erdi." değerlendirmesini yaptı.
"Erkekleri Kadın Sporlarından Uzak Tutmak" başlıklı ve Ulusal Kızlar ve Kadınlar Spor Günü'nde imzalanan kararname, Trump'ın kampanyasının temel temalarından biri haline getirdiği, sıklıkla trans sporcuları kınayan bir konuyu ele almayı amaçlıyor.
UYGULAMAYA GEÇMEYEN OKULLARA FON KESİNTİSİ
Trump'ın imzaladığı kararname, federal fon alan tüm eğitim kurumları için, trans sporcuların kadın spor müsabakalarına katılmalarına izin vermeleri halinde söz konusu fonun kesilmesini zorunlu kılıyor.
Eğitim Bakanlığı'nın yardımcı genel danışmanı Candice Jackson, "Başkan, bu yönetimin kadın sporcuları karşı cinsten biriyle rekabet etmenin tehlikesinden ve özel alanları paylaşmanın aşağılayıcı durumundan koruyacağını teyit etti." dedi.
"ABD'LİLER ARASINDA SON DERECE POPÜLER BİR GÖRÜŞ"
Beyaz Saray basın sekreteri Karoline Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada, New York Times ve Ipsos tarafından Ocak ayında yapılan ve Demokrat katılımcıların yüzde 67'sinin transseksüel sporcuların kadın sporlarında yarışmasına karşı çıktığını belirten bir ankete atıfta bulunarak, "Bu, Amerikan halkı arasında son derece popüler bir görüş" dedi.
ABD merkezli New York Times'ın aktardığına göre yirmiden fazla eyalet, K-12 okullarında veya üniversite düzeyinde olsun, trans sporcuların okul sporlarına katılmasını zaten yasaklıyor.
YASALAŞABİLİR
Ocak ayında, Trump'ın göreve başlamasından birkaç gün önce, Temsilciler Meclisi, trans bireylerin ülke çapındaki kadın öğrenciler için spor programlarından men eden bir yasa tasarısını geçirdi. Yasa tasarısı, yedi Demokrat'ın Cumhuriyetçilere katılarak nihai oylamaya geçmesi gereken Senato'da beklentiyle karşı karşıya.
ULUSLARARASI OLİMPİYAT KOMİTESİ'NE BASKI TALİMATI
Kararda ayrıca Dışişleri Bakanlığı'na, uygunluğun "cinsiyete göre değil, cinsiyet kimliğine veya testosteron azaltımına göre belirlenmesi" yoluyla uluslararası düzeyde benzer değişiklikler yapması için Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne baskı yapması talimatı verildi.
"BU KARARNAME ADALETİ GERİ GETİRİYOR"
Muhafazakâr kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve kanun koyucular, Trump yönetiminin iki "değişmez" cinsiyeti -erkek ve kadın- tanımasını ve bu ikiliğin dışındaki her türlü cinsiyet kimliğini reddetmesini överek emri kutladı.
Güney Carolina Cumhuriyetçisi Temsilci Nancy Mace bir bildiride, "Hiçbir aktivizm, kurumsal baskı veya yalan gerçeği ortadan kaldıramaz - erkekler biyolojik olarak kadınlardan farklıdır. Bu yürütme kararnamesi adaleti geri getiriyor, tüm hayatları boyunca en üst seviyelerde yarışmak için çalışmış kadın sporcuların haklarını savunuyor." dedi.
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