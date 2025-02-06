Trump’tan sapkınlığa bir neşter daha! Adalet yerini buldu: Trans sporculara kadın müsabakalarından men

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ULUSLARARASI OLİMPİYAT KOMİTESİ'NE BASKI TALİMATI

Kararda ayrıca Dışişleri Bakanlığı'na, uygunluğun "cinsiyete göre değil, cinsiyet kimliğine veya testosteron azaltımına göre belirlenmesi" yoluyla uluslararası düzeyde benzer değişiklikler yapması için Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne baskı yapması talimatı verildi.

"BU KARARNAME ADALETİ GERİ GETİRİYOR"

Muhafazakâr kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve kanun koyucular, Trump yönetiminin iki "değişmez" cinsiyeti -erkek ve kadın- tanımasını ve bu ikiliğin dışındaki her türlü cinsiyet kimliğini reddetmesini överek emri kutladı.

Güney Carolina Cumhuriyetçisi Temsilci Nancy Mace bir bildiride, "Hiçbir aktivizm, kurumsal baskı veya yalan gerçeği ortadan kaldıramaz - erkekler biyolojik olarak kadınlardan farklıdır. Bu yürütme kararnamesi adaleti geri getiriyor, tüm hayatları boyunca en üst seviyelerde yarışmak için çalışmış kadın sporcuların haklarını savunuyor." dedi.