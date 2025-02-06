İtalya’da helikopter yere çakıldı: 3 ölü

İtalya'nın kuzeyindeki Parma kenti yakınlarında bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın Parma kentine bağlı Castelguelfo'da dün saat 19.30 sularında bir helikopter düştü. Kazada, helikopterdeki iki pilot ile iş insanı Lorenzo Rovagnati'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kazanın yoğun sis nedeniyle görüşün azalmasından kaynaklanan pilotaj hatası veya kuyruk pervanesindeki mekanik bir arızadan gerçekleşmiş olabileceği bildirildi.

İtalya Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı'nın (ANSV), helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlattığı, Parma Cumhuriyet Savcılığının da helikopterin karakutusunun bulunup incelenmesi talimatı verdiği kaydedildi.