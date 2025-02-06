İsrail basını yazdı: Trump Bibi’yi tuzağa düşürüyor! İşte Gazze’yi devralma planının perde arkası

Trump'ın daveti üzerine Washington'a giden Netanyahu, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın açıklamasında bulundular. İkilinin masasında Gazze'de ateşkesin devamı ve İran'ın sahip olduğu öne sürülen nükleer programları engelleme girişimleri görüşüldüğü tahmin edilirken, Trump'tan gündemde bomba etkisi yaratacak açıklamalar geldi.

Filistinlileri Gazze ve Mısır'a skandal tehcir etme planını yineleyen Trump, "Gazze, onlarca yıldır sadece ölüm gördü. Gazze halkı, başka bir seçenek bulamadığı için orada yaşıyor. Gazze'de artık fazla hedef kalmadı. Gazze halkının bölgeden ayrılmaktan başka seçeneği yok." dedi.

Gazzelileri sürgün planının ardından ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını öne sürdü. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin aktardığına göre Trump'ın çıkışı birçok Beyaz Saray yetkili dahil olmak üzere tüm dünyayı şoke etti.

TRUMP NEYİ HEDEFLEDİ?

Peki Trump'ın Gazze Şeridi'ni imara açmak ve ABD'nin devralmasını sağlamak açıklamalarıyla neyi hedefledi? İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'de yayınlanan analize göre Trump'ın açıklamaları Bibi'nin tuzağa çekilmesinden başka bir şey değil.

Haaretz'de "Uygulanamaz, Anlaşılmaz, Yasadışı: Trump, ABD'nin Gazze'yi Ele Geçirme Planıyla Netanyahu'yu Tuzağa Düşürüyor ve Kaos Ekiyor" başlığıyla yayınlanan analizde, "Trump'ın 2 milyon Filistinlinin taşınmasını içeren Gazze Şeridi planı mantıklı veya uygulanabilir değil. İster emperyalist bir öfke nöbeti olsun, ister gerçek bir 'alışılmışın dışında' girişim olsun, bunu onaylamanın, çürütmenin veya incelemenin gerçekten bir yolu yok." ifadeleri yer aldı.