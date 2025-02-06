İsrail basını yazdı: Trump Bibi'yi tuzağa düşürüyor! İşte Gazze'yi devralma planının perde arkası
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz salı günü İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Filistinlileri tehcir etme fikrini yinelemesi ve Gazze Şeridi'nin ABD tarafından devralınacağı açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Başta Arap ülkeleri olmak üzere Rusya, Kanada, Çin gibi ülkeler planın kabul edilemez olduğunu belirtti. Açıklamaya dünyadan tepkiler yağarken İsrail merkezli Haaretz, görüşmenin perde arkasına ilişkin çarpıcı bir analiz yayınladı. Haaretz'in analizine göre Trump, Bibi'yi tuzağa çekiyor. Peki ama nasıl? İşte ayrıntılar...
Trump'ın daveti üzerine Washington'a giden Netanyahu, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın açıklamasında bulundular. İkilinin masasında Gazze'de ateşkesin devamı ve İran'ın sahip olduğu öne sürülen nükleer programları engelleme girişimleri görüşüldüğü tahmin edilirken, Trump'tan gündemde bomba etkisi yaratacak açıklamalar geldi.
Filistinlileri Gazze ve Mısır'a skandal tehcir etme planını yineleyen Trump, "Gazze, onlarca yıldır sadece ölüm gördü. Gazze halkı, başka bir seçenek bulamadığı için orada yaşıyor. Gazze'de artık fazla hedef kalmadı. Gazze halkının bölgeden ayrılmaktan başka seçeneği yok." dedi.
Gazzelileri sürgün planının ardından ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını öne sürdü. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin aktardığına göre Trump'ın çıkışı birçok Beyaz Saray yetkili dahil olmak üzere tüm dünyayı şoke etti.
TRUMP NEYİ HEDEFLEDİ?
Peki Trump'ın Gazze Şeridi'ni imara açmak ve ABD'nin devralmasını sağlamak açıklamalarıyla neyi hedefledi? İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'de yayınlanan analize göre Trump'ın açıklamaları Bibi'nin tuzağa çekilmesinden başka bir şey değil.
Haaretz'de "Uygulanamaz, Anlaşılmaz, Yasadışı: Trump, ABD'nin Gazze'yi Ele Geçirme Planıyla Netanyahu'yu Tuzağa Düşürüyor ve Kaos Ekiyor" başlığıyla yayınlanan analizde, "Trump'ın 2 milyon Filistinlinin taşınmasını içeren Gazze Şeridi planı mantıklı veya uygulanabilir değil. İster emperyalist bir öfke nöbeti olsun, ister gerçek bir 'alışılmışın dışında' girişim olsun, bunu onaylamanın, çürütmenin veya incelemenin gerçekten bir yolu yok." ifadeleri yer aldı.
"Peki Trump ne istiyor?" sorusuna yanıt olarak analizde "Dikkat dağıtma. Yarattığı kaos ve sürekli dikkat dağıtmada başarılı oluyor. Kanada ve Meksika'ya %25 gümrük vergisi koymadı mı ve sonra da zaten yaptıkları şeyleri yapacaklarına söz verdikleri için onlara 30 günlük bir uzatma vermedi mi?" cevabı verildi.
ANLAŞMANIN DEVAMLILIĞI İÇİN Mİ SÖYLENDİ?
Analizde ABD'nin "Gazze'yi ele geçirene" kadar, ateşkes ve rehine serbest bırakma anlaşmasının ikinci aşaması devam etmesi gerektiğine dikkat çekildi ve şöyle denildi:
"Aksi takdirde Amerikalılar Gazze'yi nasıl ele geçirecek?"
ABD'nin İran'a yeni bir nükleer anlaşmaya girmesi için "maksimum baskı" uyguladığı bilgisi paylaşılan analizde, bu durum şimdilik İran'la bir savaşa girilmeyeceği şeklinde yorumlandı.
LOJİSTİK, POLİTİK, FİNANSAL, BÖLGESEL...: İMKANSIZLAR SİLSİLESİ
Ardından "Suudi-İsrail normalleşme" sürecine değinildi. Haaretz'e göre Trump iktidara döndükten sonra, başlangıçta her şey Kanada'yı ilhak etmek ve onu 51. eyalet yapmakla ilgiliydi . Sonra Meksika Körfezi'nin adının Amerika Körfezi olarak değiştirilmesi geldi. Sonra Grönland'ı Danimarka'dan satın alma cüretkar teklifi geldi - ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri Gazze'yi ele geçirip onu bir Riviera'ya dönüştürmek istiyor.
Haaretz, Trump'ın bu beklenmedik çıkışlarında hukuki konulara hiçbir atıfta bulunmadığını hatırlattı ve şöyle devam etti:
"Amerika Birleşik Devletleri Gazze'yi hangi güç ve yetkiyle ele geçirebilir? Lojistik: Çoğu ayrılmak istemeyen 2 milyon insanı nasıl yeniden yerleştirirsiniz? Politik: Bu süreci kim yönetecek? Finansal: Bu muazzam girişimi kim finanse edecek? Bölgesel: Çoğu Arap ülkesi bu fikri şiddetle reddetti."
"SADECE BİRKAÇ HAFTA BEKLEYİN"
Alon Pinkas'ın imzasını taşıyan analiz, Trump'ın fikrinin onaylamanın, çürütmenin veya uygulanabilirliğini incelemenin bir yolu olmadığı savunuldu. Pinkas, birkaç hafta her şeyin değişebileceğine şu sözlerle işaret etti:
"O halde sonuç şu: Mantık, tutarlılık veya kalıplar bulmaya çalışmayın. Sadece birkaç hafta bekleyin. Her şey değişebilir."
PINKAS: NETANYAHU'NUN İŞİ BİTTİ: ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR
İsrailli diplomat yazar Pinkas, analizinde "Netanyahu'nun işi bitti." dedi.
Trump'ın Beyaz Saray "şovunda" Bibi'nin bir destekten başka bir şey olmadığını belirtirken "Trump Gazze, İran ve diğer her şeyde oyun alanını altüst etti. Sürdürülebilir olmayabilir, ancak bugün itibariyle Netanyahu Trump'ın kurallarına göre oynamak zorunda." açıklamasında bulundu.
Pinkas'a göre Netanyahu Washington'a gitmeden önce ve Trump ile görüşmesinden sonra, kendisine bir yol ayrımı, ikili bir seçim sunuldu: rehineleri terk et, golsüz bir savaşı sürdür ve hükümetini yakın zaman diliminde kurtar. Ya da imzaladığı ateşkes anlaşmasına uy, ikinci aşamaya geç ve iktidar koalisyonunu kaybetme riskini al.
PEKİ NETANYAHU NE ELDE ETTİ?
Analizde Netanyahu'nun ülkesine dönünce Trump'ın planlarına dahil olduğuna dair bir serap pazarlamaya çalışacağı ifade edildi.
Pinkas'a göre bu durum İsrail-Filistin ilişkilerinin geleceğini değiştirmeyecek. Pinkas öngörülerine şöyle devam etti:
"Şimdi Batı Şeria'yı ilhak edebilir mi? Edemez. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere istikrar ve öngörülebilirlik katar mı? Katmaz."
"Peki Netanyahu Washington gezisinden ne elde etti?" sorusuna Pinkas, "Koalisyonu için birkaç günlük erteleme, bu esnada Trump'ın İsrail'in savaşa devam etmesine izin vereceğini kanıtladığına onları ikna edebilir. Peki Trump bunu yaptı mı? Hayır." yanıtını vererek analizini sonlandırdı.
CENTCOM'UN ÖYLE BİR PLANI YOK
Diğer taraftan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), Başkan Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" niyetinin ardından bölgeye girme planları yapmadığı bildirildi.
Wall Street Journal'ın ABD savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanlığına böyle bir planın hazırlanması için resmi bir talep gelmedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bazı burçlar için aşk bir anda başlar! İlk görüşte aşık olan burçlar
- 5 KALEME ZAM: Annelere 112 günde toplam 64.724 TL imkanı! Kim, kaç lira alacak?
- Günde sadece yarım kaşık! Kalp ve beyin sağlığını koruyor: bilişsel gerilemeyi azaltıyor
- 2025 TUS/1 başvuru tarihleri ÖSYM | TUS/1 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
- YKS başvuruları ne zaman: Başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2025 YKS başvuru ekranı
- 6 Şubat depremi anma mesajları 2025 | Unutmadık, Unutmayacağız! 6 Şubat depremi uzun ve kısa taziye mesajları
- 6 Şubat depremi saat kaçta meydana geldi? 6 Şubat 2023 depreminde kaç il etkilendi, kaç kişi vefat etti?
- İstanbullular dikkat: Kutup soğukları geldi! Kuvvetli kar yağışı ve fırtına… Meteoroloji 17 ili peş peşe uyardı
- Doğasında asalet var: Hiç kimseyle ilgilenmeyen 3 burç
- Hurda yasası hangi araçları kapsıyor? İşte marka ve modeller
- Yumurtanın rengi besin değerini etkiliyor mu? Sarı mı, turuncu mu daha sağlıklı?
- En çok altın rezervine sahip ülkeler belli oldu! Suudi Arabistan, İngiltere... Türkiye kaçıncı sırada?