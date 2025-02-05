05 Şubat 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı

ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.02.2025 13:04
ABONE OL
ABD’de silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı

ABD'nin Ohio eyaletinde bir depoda meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırganın kimliğinin polis tarafından tespit edildiği ve şahsı yakalamak için operasyon başlatıldığı belirtildi.

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı New Albany kentinde bir kozmetik markasına ait depoda silahlı saldırı meydana geldi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Saldırganın kimliğinin polis tarafından tespit edildiği ve şahsı yakalamak için operasyon başlatıldığı belirtildi.

Depodaki tüm çalışanlar tahliye edilirken olay yerine sevk edilen çok sayıda polis bölgeyi güvenlik kordonuna aldı.

New Albany Polis Şefi Greg Jones, olayın "hedefli bir saldırı" olarak değerlendirildiğini, olay yerinde bir silah ele geçirildiğini söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’de silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı ABD’de silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı ABD’de silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör