ABD’deki uçak kazasında yeni gelişme: Ölen 67 kişinin kalıntılarına ulaşıldı

ABD'de yolcu uçağıyla askeri helikopterin havada çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, Potomac Nehri'nde yürütülen çalışmalar neticesinde enkaza ve ölenlerin kalıntılarına ulaşıldığı bilgisini verdi.

66 KİŞİ TEŞHİS EDİLDİ

Adli tıp kurumunun kimlik tespiti çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden yetkililer, bir kişi hariç hayatını kaybeden 66 kişinin kimliğinin teşhis edildiğini aktardı.