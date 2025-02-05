ABD'deki uçak kazasında yeni gelişme: Ölen 67 kişinin kalıntılarına ulaşıldı
ABD'nin Washington eyaleti yakınlarında 29 Ocak'ta American Airlines'a ait bir yolcu uçağının helikopterle çarpışmasının ardından 67 kişi yaşamını yitirirken ölen kişilerin tamamının kalıntılarına ulaşıldı. Kaza sonrası 66 kişinin kimlik bilgileri tespit edildi.
ABD'de yolcu uçağıyla askeri helikopterin havada çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, Potomac Nehri'nde yürütülen çalışmalar neticesinde enkaza ve ölenlerin kalıntılarına ulaşıldığı bilgisini verdi.
66 KİŞİ TEŞHİS EDİLDİ
Adli tıp kurumunun kimlik tespiti çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden yetkililer, bir kişi hariç hayatını kaybeden 66 kişinin kimliğinin teşhis edildiğini aktardı.
ÖN SORUŞTURMA RAPORU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Öte yandan, şiddetli çarpışma sonucu nehre gömülen uçakların enkazında yapılan incelemlerin ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), tarafından sürdürüldüğünü açıklandı.
Kazaya ilişkin ön soruşturma raporunun 30 gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.
BAŞKENT WASHİNGTON'DA NE OLMUŞTU?
ABD Federal Havacılık İdaresi, yazılı açıklamayla 29 Ocakta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir yolcu uçağıyla "Black Hawk" tipi bir askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu.
UÇAKTA 60 KİŞİ VARDI
Kazanın görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyada yayılmaya başlamıştı.
Başkent Washington yakınlarındaki havalimanı civarında meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.
Daha önce, hayatını kaybeden 67 kişiden 55'inin kalıntılarına ulaşıldığı ve kimliklerinin tespit edildiği bilgisini paylaşılmıştı.
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