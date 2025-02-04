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ABD'deki uçak faciasında yeni gelişme! Videoyu sızdıran iki havalimanı çalışanı gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 04.02.2025 19:57
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ABD’deki uçak faciasında yeni gelişme! Videoyu sızdıran iki havalimanı çalışanı gözaltında

ABD'de Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında yolcu uçağıyla askeri helikopter kazası yaşanmıştı. Kazanın görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyada yayılmaya başladı. O videoyu sızdıran iki havalimanı çalışanının 'bilgisayar korsanlığı' suçlamasıyla gözaltına alındı.

USA Today'in Metropolitan Washington Havalimanı İdaresi (MWAA) Sözcüsü Rob Yingling'in açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, iki çalışan, MWAA kayıtlarının yetkisiz kopyasını oluşturmakla suçlanıyor.

ABD’deki uçak faciasında yeni gelişme! Videoyu sızdıran iki havalimanı çalışanı gözaltında

"Hafif suç" kategorisinde yer alan bu fiil nedeniyle gözaltına alınan çalışanlardan biri 31 Ocak'ta Arlington County Yetişkin Tutuklama Merkezi'ne götürüldükten sonra kendi kefaletiyle serbest bırakıldı.

Polisin yürüttüğü ek soruşturma sonucunda diğer çalışan ise 2 Şubat'ta bilgisayar korsanlığıyla suçlandıktan sonra davayla ilgilenen bir sulh hakimi tarafından mahkeme celbiyle serbest bırakıldı.

2 havalimanı çalışanının yargılamaları, tutuksuz şekilde devam edecek.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv) (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

ABD'NİN BAŞKENTİNDEKİ UÇAK KAZASI
ABD Federal Havacılık İdaresi, yazılı açıklamayla 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait uçakla "Black Hawk" tipi askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv) (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Kazanın görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyada yayılmaya başlamıştı.

Başkent Washington yakınlarındaki havalimanı civarında meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

Yetkililer, hayatını kaybeden 67 kişiden 55'inin kalıntılarına ulaşıldığı ve kimliklerinin tespit edildiği bilgisini paylaşmıştı.

ABD’de bir uçak kazası daha!ABD’de bir uçak kazası daha! ABD'DE BİR UÇAK KAZASI DAHA!

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ABD’deki uçak faciasında yeni gelişme! Videoyu sızdıran iki havalimanı çalışanı gözaltında ABD’deki uçak faciasında yeni gelişme! Videoyu sızdıran iki havalimanı çalışanı gözaltında ABD’deki uçak faciasında yeni gelişme! Videoyu sızdıran iki havalimanı çalışanı gözaltında

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