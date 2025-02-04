ABD’deki uçak faciasında yeni gelişme! Videoyu sızdıran iki havalimanı çalışanı gözaltında

"Hafif suç" kategorisinde yer alan bu fiil nedeniyle gözaltına alınan çalışanlardan biri 31 Ocak'ta Arlington County Yetişkin Tutuklama Merkezi'ne götürüldükten sonra kendi kefaletiyle serbest bırakıldı.

Polisin yürüttüğü ek soruşturma sonucunda diğer çalışan ise 2 Şubat'ta bilgisayar korsanlığıyla suçlandıktan sonra davayla ilgilenen bir sulh hakimi tarafından mahkeme celbiyle serbest bırakıldı.

2 havalimanı çalışanının yargılamaları, tutuksuz şekilde devam edecek.