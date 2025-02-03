Danimarkalı oyuncudan insanlık dersi! Ödül töreninde Gazze’yi böyle savundu

Danimarkalı oyuncu Amanda Radeljak dün gece başkent Kopenhag'da düzenlenen Danimarka Film Ödülleri'nde İsrail'in Filistin'deki soykırımına tepki gösterdi.

İSRAİL'İN KATLETTİĞİ FİLİSTİNLİ KIZI ANDI

Danimarka Film Ödülleri'nde "en iyi kadın oyuncu" ödülünü kazanan Radeljak, konuşmasında İsrail güçleri tarafından öldürülen beş yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ı andı.

DANİMARKALI OYUNCUDAN İSRAİL TEPKİSİ

Radeljak, İsrail'e verilen desteğe tepki gösterdi ve "Vergi paramızın çocukların kafalarını havaya uçurmak için harcanmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Oyuncu şu sözleri sarf etti:

"Geçen yıl o masada otururken buraya çıkmaya cesaretim yoktu. Ve neden insanların acı çektiği, bombalanan yerlerle ilgili konuşmak bu kadar zor? Bunu söylemek çok garip.

Birçok video izledim, ölü çocuklar, erkekler, kadınlar… ve düşündüm ki, tamam, buraya çıkıp şunu söylemek normal:

"Halkın gözleri önünde bir cenazeye tanık olmak kabul edilemez."

Bugün Hind (Rajab) yanımda. Burada! Ona 335 kurşun sıkıldı. Acil servisteyken annesine söylediği son şey şuydu… Konuşmayı kesmişti, annesi ona, "Neden bir şey söylemiyorsun, tatlım?" dedi. O da "Ağzımdan kan doluyor." dedi. Annesi ona "Kıyafetinle kurula, geçecektir, merak etme." dedi. O da "Bunu yapmam, çünkü o zaman gömleğimi kirletirim." dedi. Ve bu, ondan duyduğu son şeydi. Yanımda başka bir adam var, bir çanta taşıyor. Hadi, onu daha iyi ilişkilendirebilmeniz için bir market çantası olarak adlandıralım.

Çantanın içinde kızının kalıntıları var, bir başka çantada ise oğlunun kalıntıları. Bizim endüstrimiz empatiyle ilgili ve keşke onur, dürüstlük ve insaniyet, peşinden gidebileceğimiz bir şey olabilseydi, dünya tamamen farklı bir yer olurdu.

Sevgi, ilerlemenin tek yolu, bu yüzden hepinizi ayağa kalkıp telefonlarınızı çıkarıp ışıklarını açarak, gökyüzüne doğru tutarak bir dakikalık saygı duruşuna katılmaya davet ediyorum.

Bugün burada olmayan ama arkamızda duran herkes için. Çok teşekkür ederim, harika bir akşam geçirmenizi dilerim ve birbirinizi sevin!"

DANİMARKA'YA İHRACAT DAVASI

Danimarka İsrail'e silah ihracatına devam eden ülkeler arasında. Danimarka merkezli 4 farklı insan hakları örgütü tarafından, İsrail'e silah ihracatına izin vererek yasal yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle mart ayında Danimarka aleyhine dava açılmıştı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, 16 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e F-35 parçaları satmaya devam etmesine rağmen Danimarka hükümetinin yasa dışı silah ihracatından "suçlu olmadığını" iddia etmişti.

Rasmussen, hükümetinin İsrail'e önemli askeri donanım satmasının yasa dışı olup olmadığına yerel mahkemelerin karar vermesine izin vermeyeceğini kaydetmişti.