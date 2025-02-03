Halep'te terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı saldırısına protesto!
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde toplanan yüzlerce kişi, terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç ilçesinde düzenlediği bombalı araç saldırısını protesto etti.
Kent merkezindeki Sadullah Cabiri Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda sivil, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı gösteri düzenledi.
Göstericiler üzerlerinde "Çocukların kanı hiçe sayılmasın", "Çocukların hayatı pahasına mı pazarlık yapılıyor", "Münbiç kanıyor", "Münbiç sessizce katlediliyor", "Şam hükümeti, şehrimizde olanlara neden sessiz", "Münbiç sessizce yok ediliyor"," Münbiç'i kurtarın", "Cezire bölgesi özgürleşmeden zafer olmaz" ifadelerinin İngilizce ve Arapça yazılı olduğu dövizler taşıdı.
Bölge sakinlerinden Muhammed Abdülkerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Münbiç'e destek amacıyla gösteri düzenlediklerini söyledi.
Münbiç'in sessizce katledildiğini belirten Abdülkerim, "Bu sabah, işçileri taşıyan bir aracın yanında bombalı araç patlatıldı. Bu işçilerin çoğu kadın ve çocuktu, tarım işçiliği yaparak ekmek parası kazanmaya gidiyorlardı." dedi.
Abdülkerim, "Bizden ne istiyorlar? Onlardan, Kandil Dağları'na gitmelerini istiyoruz. Herkesi, PKK'yı Rakka, Deyrizor ve Haseke'den çıkarmaya çağırıyoruz. Suriye halkı birdir." ifadelerini kullandı.
Münbiç'teki Rifai Camisi İmamı ve Hatibi Mahmut İsa da ilçede iki üç günde bir bombalı saldırı düzenlendiğini kaydetti.
İsa, "Münbiç'ten geldik, yeni hükümet başkanı Ahmed Şara sesimizi duyurabilmek için buradayız. YPG özellikle Münbiç'te sivilleri hedef alıyor. Biz de Suriye geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara önderliğinde, ülkemizin geri kalanının özgürleştirilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.
Mahmud, "Şu anki duruma acil müdahale edilmesini talep ediyoruz. Bu yedinci patlama ve 20 kişiden fazla sivil öldü. Sivillerin hiçbirinin günahı yok. Onlar, sadece ekmeğini kazanmak için işe gidiyorlardı." dedi.
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