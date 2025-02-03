Halep’te terör örgütü PKK/YPG’nin bombalı saldırısına protesto!

Halep'te, terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'te düzenlediği bombalı araç saldırısı protesto edildi | Fotoğraf: AA

Abdülkerim, "Bizden ne istiyorlar? Onlardan, Kandil Dağları'na gitmelerini istiyoruz. Herkesi, PKK'yı Rakka, Deyrizor ve Haseke'den çıkarmaya çağırıyoruz. Suriye halkı birdir." ifadelerini kullandı.

Münbiç'teki Rifai Camisi İmamı ve Hatibi Mahmut İsa da ilçede iki üç günde bir bombalı saldırı düzenlendiğini kaydetti.