AB'den Trump'ın tehditlerine rest: Misilleme yapmaya hazırız
ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne yönelik gümrük tehditlerine kıtadan yanıt geldi. AB liderleri, Donald Trump'ın Avrupa mallarına gümrük vergisi uygulama tehdidini yerine getirmesi halinde bloğun ABD'ye misilleme yapmaktan kaçınmayacaklarını söyledi.
AB liderleri, Donald Trump'ın Avrupa mallarına gümrük vergisi uygulama tehdidini yerine getirmesi halinde bloğun ABD'ye misilleme yapmaya hazır olduğunun sinyalini verdi.
Brüksel'deki gayriresmi toplantı öncesinde konuşan liderler, itidale yönelik çağrıda bulunarak AB-ABD iş birliğinin önemini vurguladılar, ancak ilk hedef alınmaları halinde gümrük vergileriyle karşılık vermekten kaçınmayacaklarını ifade ettiler.
AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas, bloğun Trump'ın açıklamalarını "dikkatle dinlediğini" ve gerekirse yanıt vermek için "kendi tarafında hazırlık yaptığını" söyledi.
Ancak ticaret savaşlarının kazananı olmayacağını vurgulayan Kallas, bu senaryodan tek kazançlı çıkacak tarafın Çin olacağını belirtti.
MACRON: KENDİMİZİ SAVUNMAK ZORUNDAYIZ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın "ticari açıdan saldırıya uğraması halinde ... kendi kendini savunmak ve dolayısıyla tepki vermek zorunda kalacağını" söyledi.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, AB'nin "tamamen gereksiz ve aptalca gümrük savaşlarından" kaçınmak için elinden geleni yapması gerektiğini, bloğun uzun süredir müttefik olduğu bir ülkeyle ticaret savaşına zorlanmasının "acımasız bir paradoks" olacağını belirtti.
Zaten Trump ile Grönland'ın geleceği konusunda ayrı bir kriz yaşayan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen , "Genellikle müttefiklerle savaşmayı asla desteklemem, ancak ABD Avrupa'ya sert vergiler uygularsa kolektif ve güçlü bir yanıt vermemiz gerekiyor." dedi.
Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden de, "Gümrük vergilerine verilecek yanıt aynı şekilde karşılık vermektir." dedi ancak bunun bugün savunma konusundaki tartışmaları gölgelememesi gerektiğini vurguladı.
ALMANYA VE FİNLANDİYA'DAN UZLAŞMACI TUTUM
Ancak bazı liderler daha uzlaşmacı bir tavır takındı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, herhangi bir gümrük vergisinin "ABD ve Avrupa için kötü olacağını" söyleyerek, bu durumu çözmek için iş birliğinin gerekliliğini vurguladı.
Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo , "Trump ile müzakere etmeliyiz" dedikten sonra, "Savaş başlatmayacağım, müzakerelere başlamak istiyorum" diye ekledi.
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