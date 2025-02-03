AB’den Trump’ın tehditlerine rest: Misilleme yapmaya hazırız

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Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden de, "Gümrük vergilerine verilecek yanıt aynı şekilde karşılık vermektir." dedi ancak bunun bugün savunma konusundaki tartışmaları gölgelememesi gerektiğini vurguladı.

ALMANYA VE FİNLANDİYA'DAN UZLAŞMACI TUTUM

Ancak bazı liderler daha uzlaşmacı bir tavır takındı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, herhangi bir gümrük vergisinin "ABD ve Avrupa için kötü olacağını" söyleyerek, bu durumu çözmek için iş birliğinin gerekliliğini vurguladı.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo , "Trump ile müzakere etmeliyiz" dedikten sonra, "Savaş başlatmayacağım, müzakerelere başlamak istiyorum" diye ekledi.