Fransa’da Müslüman karşıtlığı giderek artıyor! Camiye el bombası bırakana 7 ay, sinagoga yazı yazana 18 ay hapis

Fransa'da Müslümanlara yönelik saldırılar giderek artarken, devletin ve yargının çifte standart uyguladığına dair tepkiler büyüyor. Son olarak Saint-Omer kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı bir camiye yönelik saldırı, Müslüman toplumu endişelendirdi.

Geçtiğimiz hafta kimliği belirsiz bir kadın, DİTİB'e bağlı caminin önüne tatbikatlarda kullanılan bir el bombası bıraktı. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, el bombasını etkisiz hale getirirken, saldırıyı gerçekleştiren kadın tutuklandı. Ancak mahkeme, kadına sadece ertelenmiş 7 ay hapis cezası verdi.

CAMİYE DOMUZ KAFASI BIRAKILMIŞTI

Bu cami, daha önce de nefret saldırılarının hedefi olmuştu. Geçen yıl Ramazan ayında caminin önüne bir domuz kafası bırakılmış, ancak saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında ciddi bir hukuki yaptırım uygulanmamıştı.

DİTİB Fransa, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, camiye yönelik saldırıyı kınadı ve yetkililere güvenlik önlemleri için teşekkür etti. Açıklamada, "İbadet yerlerimize yapılan bu saldırılar kabul edilemez. Barışın ve kardeşliğin sembolü olan ibadethanelerimize yönelik her türlü provokasyonu reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SİNAGOG DUVARINA YAZI YAZMANIN CEZASI DAHA AĞIR OLDU

Öte yandan Fransa'da dini yapılara yönelik saldırılar konusunda uygulanan cezai işlemlerde büyük bir çelişki göze çarpıyor. Geçen yıl Strazburg'da 62 yaşındaki bir adam, bir sinagogun duvarına yazılar yazdığı için 18 ay hapis cezasına çarptırılmış ve doğrudan cezaevine gönderilmişti.

Bu durum, Müslüman toplumu tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Camiye yönelik bir saldırıya hafif bir ceza verilmesi, ancak sinagog duvarına yazılar yazan bir kişinin ağır bir cezaya çarptırılması, Fransa'da dini topluluklara yönelik çifte standardı gözler önüne serdi.

DİTİB: "TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

DİTİB Fransa, Müslümanların ibadetlerini güven içinde yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu hakkı tehdit eden her türlü saldırının takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İbadet yerlerimizi korumak ve dinimizi güven içinde yaşamak için kararlıyız. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını ve ülkemizdeki hoşgörü ortamının zarar görmemesini umuyoruz. Saldırıyı gerçekleştirenlerin adalet önüne çıkarılacağına olan inancımız tamdır."

FRANSA'DA MÜSLÜMANLARA YÖNELİK BASKILAR SÜRÜYOR

Macron yönetimi, son yıllarda Müslümanlara yönelik baskılarını artırdı. 'Radikal İslamcılığı savunduğu' gerekçesiyle 13 dernek ve 21 cami kapatıldı. Bunun yanı sıra camiler sadece devlet tarafından değil, sivil halkın da saldırılarına maruz kalıyor.

Fransa'daki Müslüman topluluk, ibadet özgürlüğünün korunmasını ve dini yapılar arasındaki hukuki eşitliğin sağlanmasını talep ediyor. Ancak son olaylar, İslam karşıtı saldırıların giderek arttığını ve devletin bu konuda yeterli önlem almadığını gözler önüne seriyor.