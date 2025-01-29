Piyasalarda DeepSeek depremi sürüyor! ABD borsasını alt üst eden DeepSeek dahisi Liang Wenfeng kim?

Çin devlet medyasına göre, DeepSeek'in kurucusu Liang Wenfeng, 20 Ocak'ta Çin Başbakanı Li Qiang ile bir araya geldi. (NYT)

BİR MATEMATİK TUTKUNUYDU: HER DERSTAN "A" ALAN BİR ÖĞRENCİYDİ

Çin'in Sam Altman'ı olarak anılan Liang, kariyerine Silikon Vadisi'nde girişimci olarak başlamadı; üniversiteden mezun olduktan birkaç yıl sonra kendi hedge fonunu kuran bir matematik tutkunuydu.

Wall Street Journal'a göre, 1985 yılında Çin'in Zhanjiang kentinde doğan ve büyüyen Liang, boş zamanlarında kalkülüs okuyan ve yapay zeka algoritmaları yazan, her dersten A (en yüksek puan) alan bir öğrenciydi.

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Haberde, saygın Zhejiang Üniversitesi'nden mezun olduktan birkaç yıl sonra, iki bilgisayar bilimcisi arkadaşıyla birlikte kendi niceliksel yatırım fonu High-Flyer'ı kurduğu belirtiliyor.