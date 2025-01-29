Amerikan siyasetinde Tulsi Gabbard tartışması! Trump’ın istihbarat şefi adayı gizemli geçmişiyle gündemde!

ABD siyasetinin gündemine bomba gibi düşen eski Hawaii Temsilcisi Tulsi Gabbard'ın, 8 yıl önce Suriye'nin eski Cumhurbaşkanı Beşşar Esad ile yaptığı gizli görüşme, Gabbard'ın ABD'nin ulusal istihbarat direktörü olarak aday gösterilmesiyle yeniden manşetlere taşındı.

Gabbard, Esad ile yaptığı görüşme nedeniyle, dönemin siyasilerinden ve sivil toplum kuruluşlarından eleştiriler almıştı. Gabbard, görüşmesini, Suriye'deki uzun ve kanlı iç savaşa barışçıl bir çözüm bulma amacıyla gerçekleştirdiğini savunmuştu. Ancak bu görüşmenin detayları hala belirsizliğini koruyor ve Gabbard'a ilişkin bu tartışmalar, özellikle Donald Trump tarafından aday gösterilmesi sonrasında yeniden fitillenmiş durumda.

Peki ABD'nin Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'daki müdaheleci politikalarına karşı gelen Tulsi Gabbard kim?

IRAK'TA YAPTIĞI ASKERLİK O'NU SAVAŞIN GEREKSİZLİĞİNE İNANDIRDI

Tulsi Gabbard, Amerika Birleşik Devletleri'nde Hawaii eyaletinden seçilmiş bir politikacı ve eski bir asker. 2004 yılında, henüz üniversiteyi bitirmemişken, askerlik hizmetine katılmak üzere ABD Ulusal Muhafızlar'a katıldı.