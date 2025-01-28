Teknoloji harbinde DeepSeek hamlesi: Çin ve ABD'den tekno savaş! İşte perde arkası...
Çinli yapay zeka aracı DeepSeek'in piyasaya giriş yapmasıyla beraber birçok şirket büyük değerler kaybederken iki ezeli rakip Çin ve ABD arasındaki teknoloji savaşı yeniden kızıştı. Trump'ın gümrük vergileri ve Stargate projesinin ardından karşı hamle olarak Çin'in DeepSeek'i savaşın şartlarını yeniden belirliyor. Teknoloji hissesinden 700 milyar dolar silinen OpenAI'ın sahibi Sam Altman, 'daha iyi modeller' üreteceğine dair intikam yemini ederken; ABD Başkanı Donald Trump, DeepSeek'in Amerika için bir uyanış çağrısı olması gerektiğini vurguladı. Peki 'Derin Arama' anlamına gelen DeepSeek hamlesinin arkasında ne var? İşte Çin ve ABD'nin ticari yaptırımlarla başlattığı tekno savaşından detaylar...
ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının üzerinden henüz 1 ay geçmemişken Trump'ın açıklamaları ABD ile Çin arasındaki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.
Ticaret ve teknoloji üzerinden savaş yürüten iki ezeli rakip arasında ilk hamleyi yapan yüzde 10 gümrük vergisiyle Trump oldu. Ardından yine Trump, görevdeki ilk tam gününde Beyaz Saray'da yapay zeka teknolojileri için Stargate olarak adlandırdığı 500 milyar dolarlık devasa bir yatırım planı duyurdu.
Stargate olarak adlandırılan bu girişim, yapay zeka altyapısını güçlendirmek amacıyla OpenAI, Oracle ve SoftBank gibi büyük teknoloji şirketlerinin katkılarını içeriyordu.
ÇİN'DEN ABD'YE TOKAT GİBİ CEVAP
Trump'ın art arda yaptığı hamlelere Çin'den tokat gibi cevap geldi.
ABD ve Çin arasındaki yarı iletkenler ve çiplerin ardından yapay zeka da teknoloji savaşında açılan yeni bir cephe oldu.
Savaşın son hamlesi Deep Seek'in cepheye sürülmesiyle en önemli çip üreticisi Nvidia, Nasdaq, Google ve Microsoft gibi birçok şirket değer kaybederken ABD piyasalarındaki toplam kayıp ise 1 trilyon doları aştı.
Çinli girişim DeepSeek'in, ABD'deki endüstri lideri modellerle aynı seviyede veya daha iyi olduğunu, ancak maliyetinin çok daha düşük olduğunu söylediği son yapay zeka modellerini piyasaya sürmesi, teknoloji dünyasının düzenini altüst etti.
SAM ALTMAN İNTİKAM YEMİNİ ETTİ
OpenAI'ın patronu Sam Altman, Çinli rakibi DeepSeek'in ortaya çıkmasının teknoloji hisselerinin değerinden milyarlarca dolar eksiltmesi ve Amerika'nın yapay zeka alanındaki hakimiyeti hakkında şüpheler yaratmasının ardından daha iyi yapay zeka modelleri için intikam yemini etti.
Sam Altman, DeepSeek'in yapay zekasını "etkileyici bir model" olarak nitelendirdi ve "yeni bir rakibe sahip olmanın canlandırıcı" olduğunu söyledi ancak OpenAI'ın daha fazla bilgi işlem gücünün başarının anahtarı olduğuna inandığını vurguladı.
ChatGPT'nin doğrudan rakibi olan DeepSeek'in üretken yapay zeka sohbet robotu, geliştirilmesinin çok daha az zaman ve para gerektirdiği iddialarına rağmen, yakın zamanda piyasaya sürülen OpenAI, Anthropic ve Meta modelleriyle aynı seviyede bazı görevleri gerçekleştirebiliyor.
GELECEKTE NE BEKLİYOR?
Araştırmacılar ve yatırımcılar, Marc Andreessen de dahil olmak üzere, ABD ile Çin arasındaki AGI (Yapay Genel Zeka) savaşını, Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği ile yaşanan uzay keşfi ve nükleer silah geliştirme rekabetiyle benzer şekilde değerlendiriyor.
Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'den bilgisayar bilimi profesörü Stuart Russell, AGI yarışının "Soğuk Savaş'tan daha kötü" olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:
"BİR UÇURUMUN KENARINA DOĞRU YAPILAN BİR SAVAŞ"
"Yarışa katılan CEO'lar bile, kim kazanırsa kazansın, sürecin insan neslinin yok olmasına yol açma olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor çünkü kendimizden daha zeki sistemleri nasıl kontrol edeceğimizi bilmiyoruz. Başka bir deyişle, AGI yarışı, bir uçurumun kenarına doğru yapılan bir savaş."
DEEPSEEK CHATGPT'YE GÖRE NEYİ DAHA İYİ YAPTI?
DeepSeek, Çin merkezli bir startup tarafından geliştirilen, açık kaynaklı ve OpenAI'ın ChatGPT'sinden daha uygun fiyatlı bir yapay zeka modeli olarak öne çıkıyor.
Daha az kaynakla eğitilip, teknik görevlerde ChatGPT'den daha iyi performans gösteren DeepSeek, güncel olaylar ve yaratıcılık alanlarında da ChatGPT'yi geride bırakıyor.
DÜŞÜK MALİYET
DeepSeek, düşük maliyetli yapay zeka çözümleriyle dikkat çekiyor. Şirket, daha az güçlü donanımlar kullanarak güçlü yapay zeka modelleri geliştirmeyi başardı.
AÇIK KAYNAK
DeepSeek, açık kaynaklı bir yaklaşım benimseyerek, yazılım ve teknolojiye herkesin erişebilmesini sağlıyor. Kullanıcılar, DeepSeek R1 modelini ücretsiz olarak indirip kendi cihazlarında çalıştırabiliyor. Bu da kullanıcı verilerinin şirketle paylaşılmaması anlamına geliyor.
DeepSeek'in DeepSeek-R1 modeli, bazı alanlarda OpenAI'nin modellerine yakın performans gösteriyor ancak daha düşük maliyetlerle.
DAHA GENİŞ KULLANICI KİTLESİ
DeepSeek, daha yeni bir oyuncu olmasına rağmen, Çin'in yapay zeka teknolojisindeki gelişimini gözler önüne seriyor ve ABD'li teknoloji devlerine ciddi bir rekabet oluşturuyor. Düşük maliyetli çözümleri, onu daha erişilebilir kılıyor ve daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.
YARI MALİYETİNE ÜRETİLDİ
DeepSeek, OpenAI'ye kıyasla daha uygun fiyatlı bir yapay zeka modeli sunuyor. OpenAI'nin modellerini eğitmek için on milyonlarca dolar harcadığı bilinirken, DeepSeek modelini 5,5 milyon doların biraz üzerinde bir maliyetle eğittiğini iddia ediyor.
ABD'NİN YATIRIM SEVİYELERİNİ SORGULATTI
DeepSeek'in, düşük maliyetli çipler ve daha az veri kullanarak ücretsiz açık kaynaklı bir yapay zeka asistanı ürettiğini iddia etmesi, teknoloji hisselerindeki düşüşü tetikledi.
Financial Times'ın Visible Alpha'ya dayandırdığı verilere göre Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon ve Oracle, yapay zeka altyapısı da dahil olmak üzere sermaye harcamaları için 2025'te 310 milyar dolar ayırdı. Bu tür tahminler, yapay zeka yeteneklerini geliştirmek için büyük miktarda bilgi işlem gücüne ihtiyaç duyulacağı varsayımına dayanıyordu.
Ancak DeepSeek'in, yakın zamanda değeri 157 milyar dolar olarak açıklanan OpenAI'nin ve rakipleri Anthropic, Google ve Meta'nın bütçesinin çok daha küçük bir kısmıyla rekabet edebilmesi, eğitim sistemlerine dökülen muazzam meblağlar hakkında soruları gündeme getirdi. Gerçekten milyarlarca dolar harcanmalı mı?
Teknoloji hisselerindeki satış, ABD borsasında 700 milyar dolardan fazla değer kaybı yaşanmasının ardından Asya'da gece işlemleriyle devam etti.
META YASTA: NEDEN BUNU İLK BİZ BULMADIK?
Index Ventures'ın Cohere'a yatırım yapmasına öncülük eden Mike Volpi, "Eğer Anthropic veya OpenAI iseniz ve ön saflarda yer almaya çalışıyorsanız ve birileri sizin sunduğunuz hizmeti maliyetin onda biri kadar bir fiyata sunabiliyorsa, bu bir sorundur." dedi.
DeepSeek'in son modelinin aniden piyasaya sürülmesi Meta'daki bazılarını şaşırttı. Fİnancial Times'a konuşan bir Meta çalışanı "Asıl hayal kırıklığı, 'Binlerce en parlak beyin bu konuda çalışırken neden bunu ilk biz bulmadık?' sorusudur." dedi.
DEEPSEEK'İN ARKASINDA KİM VAR?
DeepSeek, Çin kurumsal kayıtlarına göre, kantitatif hedge fonu High-Flyer'ın kurucu ortağı Liang Wenfeng'in kontrol hissedarı olduğu Hangzhou merkezli bir girişim.
Liang'ın fonu, Mart 2023'te resmi WeChat hesabından "tekrar başladığını", ticaretin ötesine geçerek kaynaklarını "AGI'nin (Yapay Genel Zeka) özünü araştıracak yeni ve bağımsız bir araştırma grubu" oluşturmaya yoğunlaştırdığını duyurdu. DeepSeek de aynı yılın ilerleyen zamanlarında kuruldu.
High-Flyer'ın DeepSeek'e tam olarak ne kadar yatırım yaptığı belirsizliğini koruyor. High-Flyer'ın DeepSeek ile aynı binada bulunan bir ofisi var ve ayrıca Çin kurumsal kayıtlarına göre AI modellerini eğitmek için kullanılan çip kümeleriyle ilgili patentlere sahip.
PEKİN DEEPSEEK'E NASIL BAKIYOR?
DeepSeek'in başarısı Çin'in en üst düzey siyasi çevrelerinde de çoktan fark edildi. Devlet haber ajansı Şinhua'ya göre, DeepSeek-R1'in kamuoyuna açıklandığı 20 Ocak günü, kurucu Liang, Çin başbakanı Li Qiang'ın ev sahipliği yaptığı iş adamları ve uzmanlar için kapalı kapılar ardında düzenlenen bir sempozyuma katıldı.
Liang'ın toplantıya katılması, DeepSeek'in başarısının, Pekin'in Washington'un ihracat kontrollerini aşma ve yapay zeka gibi stratejik endüstrilerde kendi kendine yeterlilik sağlama yönündeki politika hedefi açısından önemli olabileceğinin bir işareti olabilir.
Benzer bir sempozyuma geçen yıl Çinli yapay zeka şirketi Baidu CEO'su Robin Li de katılmıştı.