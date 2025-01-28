Teknoloji harbinde DeepSeek hamlesi: Çin ve ABD’den tekno savaş! İşte perde arkası...

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının üzerinden henüz 1 ay geçmemişken Trump'ın açıklamaları ABD ile Çin arasındaki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.

Ticaret ve teknoloji üzerinden savaş yürüten iki ezeli rakip arasında ilk hamleyi yapan yüzde 10 gümrük vergisiyle Trump oldu. Ardından yine Trump, görevdeki ilk tam gününde Beyaz Saray'da yapay zeka teknolojileri için Stargate olarak adlandırdığı 500 milyar dolarlık devasa bir yatırım planı duyurdu.

Stargate olarak adlandırılan bu girişim, yapay zeka altyapısını güçlendirmek amacıyla OpenAI, Oracle ve SoftBank gibi büyük teknoloji şirketlerinin katkılarını içeriyordu.

ÇİN'DEN ABD'YE TOKAT GİBİ CEVAP

Trump'ın art arda yaptığı hamlelere Çin'den tokat gibi cevap geldi.

ABD ve Çin arasındaki yarı iletkenler ve çiplerin ardından yapay zeka da teknoloji savaşında açılan yeni bir cephe oldu.

Savaşın son hamlesi Deep Seek'in cepheye sürülmesiyle en önemli çip üreticisi Nvidia, Nasdaq, Google ve Microsoft gibi birçok şirket değer kaybederken ABD piyasalarındaki toplam kayıp ise 1 trilyon doları aştı.

Çinli girişim DeepSeek'in, ABD'deki endüstri lideri modellerle aynı seviyede veya daha iyi olduğunu, ancak maliyetinin çok daha düşük olduğunu söylediği son yapay zeka modellerini piyasaya sürmesi, teknoloji dünyasının düzenini altüst etti.

SAM ALTMAN İNTİKAM YEMİNİ ETTİ

OpenAI'ın patronu Sam Altman, Çinli rakibi DeepSeek'in ortaya çıkmasının teknoloji hisselerinin değerinden milyarlarca dolar eksiltmesi ve Amerika'nın yapay zeka alanındaki hakimiyeti hakkında şüpheler yaratmasının ardından daha iyi yapay zeka modelleri için intikam yemini etti.

Sam Altman, DeepSeek'in yapay zekasını "etkileyici bir model" olarak nitelendirdi ve "yeni bir rakibe sahip olmanın canlandırıcı" olduğunu söyledi ancak OpenAI'ın daha fazla bilgi işlem gücünün başarının anahtarı olduğuna inandığını vurguladı.