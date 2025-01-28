28 Ocak 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Trump Gazze söylemini yineledi: Fikrim değişmedi Sisi'ye çok yardım ettim O da bize eder!

Trump Gazze söylemini yineledi: Fikrim değişmedi Sisi'ye çok yardım ettim O da bize eder!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.01.2025 09:20 Güncelleme: 28.01.2025 09:52
ABONE OL
Trump Gazze söylemini yineledi: Fikrim değişmedi Sisi’ye çok yardım ettim O da bize eder!

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın ve göndermek istediği Mısır ve Ürdün'ün red cevaplarını görmezden gelerek Gazze'de yaşayan Filistinlilerin komşu ülkelere gönderilmesine yönelik söylemini tekrar etti. Trump, 'Onların kargaşa ve şiddet olmadan yaşayabilecekleri bir bölgede yaşamalarını istiyorum.' diyerek Mısır ve Ürdün'ün Gazzelileri kabul edeceğini öne sürdü.

ABD Başkanı Trump, Miami'den Washington'a dönüşünde uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi yönünde daha önceki açıklamasının sorulması üzerine, bu konudaki fikrinin değişmediğini kaydederek, "Onların kargaşa ve şiddet olmadan yaşayabilecekleri bir bölgede yaşamalarını istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Gazze Şeridi'ne baktığınız zaman uzun yıllardır oranın cehennem gibi olduğunu görürsünüz." diyen Trump, söz konusu bölgede uzun zamandır şiddetin hakim olduğunu kaydetti.

Trump, Orta Doğu'ya barışın geldiğini görmek istediğini belirterek, "Bence insanların çok daha güvenli ve daha rahat bölgelerde yaşamasını sağlayabilirsiniz." yorumunu yaptı.

"SİSİ'YE ÇOK YARDIM ETTİM"

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştüğünü açıkladı. Trump "Ona çok yardım ettim umarım o da bize yardım eder. Bence o da Ürdün Kralı da yapar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah El Sisi (AFP)ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah El Sisi (AFP)

RUBIO'DAN TRUMP'IN AÇIKLAMALARI SONRASI ÜRDÜN KRALI'NA TELEFON

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ürdün Kralı 2. Abdullah arasındaki görüşmede Gazze'deki son durum ile Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rubio ile Kral Abdullah bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinin Trump'ın Gazze açıklamalarının ardından gelmesi ise dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio (AFP)ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio (AFP)

İkili arasındaki görüşmede ağırlıklı olarak Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanması, esir takasının sürmesi ve bölgesel güvenliği ilgilendiren konular kapsamlı şekilde değerlendirildi.

RUBIO'DA ORTAKLIĞI DERİNLEŞTİRME KARARLILIĞI

Ürdün Koridoru aracılığıyla insani yardım sağlanmasında oynadığı rol dolayısıyla Kral Abdullah'a teşekkür eden ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD-Ürdün ikili ortaklığını derinleştirme kararlılığını ifade etti.

İki isim ayrıca, Suriye'deki gelişmeleri de ele alarak Suriye'nin "terörizm için bir üs olarak kullanılmaması ve komşularına tehdit oluşturmamasının" önemini bir kez daha teyit etti.

Trump’ın damadından Gazze’yi tehcir planı!Trump’ın damadından Gazze’yi tehcir planı!
Trump’ yönetiminden İsrail’e yüklü destek!Trump’ yönetiminden İsrail’e yüklü destek!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump Gazze söylemini yineledi: Fikrim değişmedi Sisi’ye çok yardım ettim O da bize eder! Trump Gazze söylemini yineledi: Fikrim değişmedi Sisi’ye çok yardım ettim O da bize eder! Trump Gazze söylemini yineledi: Fikrim değişmedi Sisi’ye çok yardım ettim O da bize eder!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör