Gazzelilere tehcir teklifi: Meğer ilk fikir Trump'ın damadından çıkmış! Sözleri öfke yarattı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelileri Mısır veya Ürdün gibi ülkelere tehcir etme teklifine konuya bahis ülkelerden ve Hamas'tan bir bir tepkiler gelirken Trump'ın damadı Jared Kushner'in bir röportajı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl şubat ayında konuşan Kushner'in, Gazze'nin 'sahil mülkünün' 'çok değerli' olduğunu ve İsrail'in bölgeyi 'temizlerken' sivillerden 'boşaltması' gerektiğini söylediği görüldü. Filsitinlilerin bir devlete sahip olması gerektiği sorusuna ise Kushner skandal yanıtlar verdi.
Trump'ın Gazzelileri başka ülkelere zorla göç ettirme teklifine tepkiler yağarken bu fikrin ilk kez damadı Jared Kushner'den çıktığı anlaşıldı.
Jared Kushner'in, geçtiğimiz yıl şubat ayında Gazze'nin "sahil mülkünün" "çok değerli" potansiyelini övdüğü ve İsrail'in şeridi "temizlerken" sivilleri bölgeden uzaklaştırması gerektiğini söylediği ortaya çıktı.
Donald Trump'ın kızı Ivanka ile evli olan eski emlakçı, bu yorumları 15 Şubat'ta Harvard Üniversitesi'nde verdiği bir röportajda yaptı. Röportaj, Harvard'ın Kennedy School of Government'ın bir programı olan Middle East Initiative'in YouTube kanalında bu ayın başlarında yayınlandı.
Kushner, Trump'ın ilk başkanlığı döneminde (2016-2020) kıdemli bir dış politika danışmanıydı ve Orta Doğu için bir barış planı hazırlamakla görevlendirilmişti. Kushner'in planı, İsrail'in Körfez ülkeleriyle normalleşme anlaşmaları yapmasını da içeriyordu.
"TEMİZLEMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPARDIM"
Kushner, röportajını yapan Ortadoğu Girişimi'nin fakülte başkanı Prof. Tarek Masoud'a "Gazze'nin kıyı mülkü çok değerli olabilir... İnsanlar geçim kaynaklarını geliştirmeye odaklanırsa," dedi. Kushner ayrıca inovasyon yerine bölgenin tünel ağına ve mühimmatına giden "paradan" şöyle yakındı:
"Orada biraz talihsiz bir durum var, ancak İsrail'in bakış açısından, insanları oradan çıkarmak ve sonra temizlemek için elimden geleni yapardım. Ancak İsrail'in insanların daha sonra oraya geri dönmesini isteyeceğini sanmıyorum."
Masoud, "Orada konuşulacak çok şey var" diye yanıtladı.
"NECEF ÇÖLÜ'NE TAŞINMALILAR: BÖYLECE İŞİ BİTİREBİLİRSİN"
Kushner ayrıca röportajda İsrail'in Gazze'deki sivilleri güney İsrail'deki Necef Çölü'ne taşıması gerektiğini söyledi.
Eğer İsrail'in başında olsaydı bir numaralı önceliğinin güneydeki Refah kentindeki sivilleri çıkarmak olacağını açıklayan Trump, "diplomasi yoluyla" onları Mısır'a sokmanın mümkün olabileceğini açıklamıştı. Kushner'in ise röportajda şöyle devaam ettiği aktarıldı:
"Ama buna ek olarak, Necef'de bir şeyi yıkıp geçerdim, insanları oraya taşımaya çalışırdım. Bence bu daha iyi bir seçenek, böylece içeri girip işi bitirebilirsin. Şu anda Necef'i açmanın, orada güvenli bir alan oluşturmanın, sivilleri dışarı çıkarmanın ve sonra içeri girip işi bitirmenin doğru hareket olacağını düşünüyorum."
"ŞUANDA MIAMI BEACH'TE OTURUYORUM VE DÜŞÜNÜYORUM..."
Bu öneri Masoud'da ürkmüş bir tepkiye yol açtı. "İsrail'de bundan mı bahsediyorlar?" diye sordu ve şöyle devam etti:
"Yani, Cumhurbaşkanı Sisi'den [Mısır lideri] başka birinin, çatışmalardan kaçmaya çalışan Gazzelilerin Necef'e sığınabileceğini öne sürdüğünü ilk kez duydum. İsrail'deki insanlar bu olasılık hakkında ciddi ciddi konuşuyorlar mı?"
Kushner omuzlarını silkerek "Bilmiyorum" diye yanıtladı.
Masoud, "Bu üzerinde çalışmayı deneyeceğiniz bir şey mi?" diye sordu.
Kushner, "Şu anda Miami Beach'te oturuyorum," dedi ve devam etti:
"Ve duruma bakıyorum ve düşünüyorum: Orada olsaydım ne yapardım?"
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME SKANDAL CEVAP: ÇOK KÖTÜ BİR FİKİR
Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olup olmamasına ilişkin bir soruya yanıt veren Kushner, öneriyi "Temelde bir terör eylemini ödüllendirecek çok kötü bir fikir." olarak nitelendirdi.
MISIR VE ÜRDÜN'DEN RED CEVABI
Mısır, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin topraklarından sürülmesini reddettiğini açıklayarak, bölgenin istikrarına yönelik tehdit konusunda uyardı ve uluslararası topluma iki devletli çözümün fiilen uygulanması çağrısı yaptı.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır'ın, Filistin halkının kendi topraklarındaki kararlılığına, meşru haklarına ve uluslararası hukuk ile uluslararası insani hukuk ilkelerine bağlı kalmasına desteği devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU
Filistinlilerin her ne şekilde olursa olsun, geçici veya uzun vadeli bir şekilde, topraklarından tehcir edilmesinin, topraklarını terk etmeye zorlanmasının ve topraklarını terk etmeye teşvik edilmesinin kabul edilemeyeceği vurgusu yapılan açıklamada, bunun bölgesel istikrarı ve barış imkanlarını tehdit ettiği uyarısı yapıldı.
Açıklamada, uluslararası topluma başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak iki devletli çözümü uygulamaya koyma çağrısı yapıldı.
HAMAS'TAN MISIR VE ÜRDÜN'E: ASİL BİR TUTUM
Hamas, Mısır ve Ürdün'ün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri topraklarından sürme çağrısını reddetmesini takdir ederek, bunu "asil bir tutum" olarak değerlendirdi.
Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli halkımızın yerlerinden edilmesini, herhangi bir bahane veya gerekçeyle topraklarından nakledilmesini veya sökülüp atılmasını reddeden Mısır ve Ürdün'ün asil tutumunu takdir ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
DİĞER ARAP ÜLKELERİNE ÇAĞRI
Açıklamada, Filistin halkının topraklarına bağlılığını göstererek yerinden edilmeyi ve sürgünü reddettiğine dikkat çekilerek, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatına, Filistin halkının her türlü yerinden edilmesini kesin bir dille reddetme ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma yönündeki ulusal haklarını destekleme çağrısı yapıldı.
ARAP BİRLİĞİ'NDEN KARAR TEPKİ
Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi çağrısının kabul edilemez olduğunu, bu yöndeki girişimlerin de başarısızlıkla sonuçlandığını vurguladı.
Birlikten yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkını topraklarından sürme, ilhak etme veya yerleşim birimlerini genişletme yoluyla topraklarından çıkarma girişimlerinin geçmişte başarısız olduğu, kabul edilemez olduğu ve uluslararası hukuku ihlal ettiği kanıtlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
İnsanların zorla yerinden edilmesinin ve topraklarından sürülmesinin ancak etnik temizlik olarak adlandırılabileceğine vurgu yapılan açıklamada, "Arap ülkeleri ve uluslararası toplumca mutabakat sağlanmış bu sabit prensiplerin ve istikrarlı belirleyicilerin herhangi bir şekilde çiğnenmesi, sadece çatışmayı uzatacak ve barışı daha da uzaklaştıracaktır." ifadeleri kullanıldı.