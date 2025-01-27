Gazzelilere tehcir teklifi: Meğer ilk fikir Trump’ın damadından çıkmış! Sözleri öfke yarattı

ABD Başkanı Donald Trump ilk başkanlık döneminde İsrail ile birlikte anlaşma imzalarken Jared Kushner'in de anlaşma sürecinde yer aldığı anlaşılıyor. (AFP)

"Ama buna ek olarak, Necef'de bir şeyi yıkıp geçerdim, insanları oraya taşımaya çalışırdım. Bence bu daha iyi bir seçenek, böylece içeri girip işi bitirebilirsin. Şu anda Necef'i açmanın, orada güvenli bir alan oluşturmanın, sivilleri dışarı çıkarmanın ve sonra içeri girip işi bitirmenin doğru hareket olacağını düşünüyorum."

"ŞUANDA MIAMI BEACH'TE OTURUYORUM VE DÜŞÜNÜYORUM..."

Bu öneri Masoud'da ürkmüş bir tepkiye yol açtı. "İsrail'de bundan mı bahsediyorlar?" diye sordu ve şöyle devam etti:

"Yani, Cumhurbaşkanı Sisi'den [Mısır lideri] başka birinin, çatışmalardan kaçmaya çalışan Gazzelilerin Necef'e sığınabileceğini öne sürdüğünü ilk kez duydum. İsrail'deki insanlar bu olasılık hakkında ciddi ciddi konuşuyorlar mı?"

Kushner omuzlarını silkerek "Bilmiyorum" diye yanıtladı.