Katil devlet İsrail’in Gazze planı çöktü! 300 bin kişi evlerine geri dönüyor

FAŞİST LİDER ÇILDIRDI: HAMAS'IN ZAFERİ



İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, zorla yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmeye izin verilmesine tepki gösterdi. Gazze'yi ikiyi ayıran Netzarim Koridoru'nun dün sabah açıldığı ve binlerce Filistinlinin kuzeye geçişine izin verildiğini anımsatan Ben-Gvir, "Netzarim'in bu sabah açılması ve binlerce Gazzelinin kuzeye geçmesi Hamas'ın zaferinin ve 'pervasız anlaşmanın' (esir takası) bir başka aşağılayıcı yönünün görüntüleridir" yorumunu yaptı.Ayrıca Gazze'ye yönelik saldırılara yeniden dönülmesi çağrısı yaptı.

HEZİMETİN ACISINI CENİN'DEN ÇIKARIYOR



İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden sonra işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları sekiz gündür artarak devam ediyor. İsrail askerleri, Cenin Mülteci Kampı'nı dört bir yandan kuşatma altında tutuyor. İsrail, insanları bölgeden ayrılmaya zorluyor. Şu ana kadar 3 bin 200 aile İsrail tarafından zorla yerinden edildi. İsrail'in Cenin'e saldırılarında 16 Filistinli hayatını kaybetti.