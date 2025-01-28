Katil devlet İsrail'in Gazze planı çöktü! 300 bin kişi evlerine geri dönüyor
İşgalci devlet İsrail'in 15 aydır Müslümanlara uyguladığı soykırım, yenilgiyle sonuçlandı. Yerlerinden edilen 300 bin Gazzeli, ateşkes ilan edilmesiyle birlikte evlerine geri dönüyor. Topraklarından vazgeçmeyeceklerini haykıran Gazzelilerin tutumu, dünya genelinde büyük takdir kazandı.
Siyonist İsrail'in 15 aydan fazla süren soykırım savaşı sonucunda evlerinden zorla çıkarılan 300 binden fazla Filistinli dün Gazze'nin kuzeyine döndü.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyini ayıran Netzarim Koridoru'ndan Filistinlilerin geçişlerine izin verileceğini açıklanmasının ardından, on binlerce Filistinli yanlarına alabildiği eşyalarla Reşid Caddesi'nden kuzeye doğru yürümeye başladı.
Filistinlileri ve eşyalarını taşıyan araçlar, "güvenlik" kontrolünden sonra Netzarim Koridoru'ndan Salahaddin Caddesi üzerinden dönüş yoluna koyuldu.
Omuzlarında çocuklarıyla sevinç içinde yola çıkan Filistinliler, tekbirler eşliğinde evlerine dönmenin mutluluğunu yaşadı.
Al Jazeera'ya konuşan bir Filistinli, "Evimi tuğla tuğla yeniden yapacağım'' derken Filistinli küçük bir kızın, "Bu tarihi anı bekleyerek büyüdük" yazılı bir pankart taşıması dikkat çekti.
VAZGEÇMEYECEKLER
Hamas, zorla yerinden edilen on binlerce Filistinlinin sabah erken saatlerden itibaren Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmeye başlamasını "Filistin halkının zaferi, İsrail'in ve tehcir planlarının ise hezimeti" olarak niteledi.
Açıklamada, "Filistin halkının, kaçmak zorunda kaldıkları bölgelere üstelik evleri yıkılmış haldeyken kitleler halinde geri dönmesi, yaşadıkları sıkıntıların ve hüznün derinliğine rağmen topraklarında kalma kararlılığını teyit ediyor" denildi.
Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi ise yüz binlerce Filistinlinin kuzeydeki topraklarına dönerek İsrail'in Gazze'de etnik temizlik planını boşa çıkardığını belirtti.
Geçtiğimiz cumartesi günü esir takasının ikinci turu kapsamında Hamas'ın İsrailli 4 esiri teslim etmesine rağmen İsrail, Arbel Yehud isimli esirin serbest bırakılmamasını bahane ederek varılan ateşkes ve esir takası anlaşması hükümlerinin aksine Gazze Şeridi sakinlerinin güneyden kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Krizin çözülmesiyle İsrail geçişlere izin verdi.
FAŞİST LİDER ÇILDIRDI: HAMAS'IN ZAFERİ
İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, zorla yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmeye izin verilmesine tepki gösterdi. Gazze'yi ikiyi ayıran Netzarim Koridoru'nun dün sabah açıldığı ve binlerce Filistinlinin kuzeye geçişine izin verildiğini anımsatan Ben-Gvir, "Netzarim'in bu sabah açılması ve binlerce Gazzelinin kuzeye geçmesi Hamas'ın zaferinin ve 'pervasız anlaşmanın' (esir takası) bir başka aşağılayıcı yönünün görüntüleridir" yorumunu yaptı.Ayrıca Gazze'ye yönelik saldırılara yeniden dönülmesi çağrısı yaptı.
HEZİMETİN ACISINI CENİN'DEN ÇIKARIYOR
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden sonra işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları sekiz gündür artarak devam ediyor. İsrail askerleri, Cenin Mülteci Kampı'nı dört bir yandan kuşatma altında tutuyor. İsrail, insanları bölgeden ayrılmaya zorluyor. Şu ana kadar 3 bin 200 aile İsrail tarafından zorla yerinden edildi. İsrail'in Cenin'e saldırılarında 16 Filistinli hayatını kaybetti.
DÜNYA ARTIK ONLARA DAR
İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'na (AP) gerçekleştireceği ziyareti "güvenlik tehditleri" gerekçesiyle iptal etmek zorunda kaldı. Gazze'de savaş suçu işleyen İsrailli askerleri takip ederek ulusal ve uluslararası davalarda yargılanmalarını hedefleyen Hind Receb Vakfı, Chikli'nin "kovuşturmadan kaçtığı" için seyahatini iptal ettiğini bildirdi.
KÜSTAH TEKLİFE RET
Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi çağrısına tepki gösterdi. Bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Hamas da Mısır ve Ürdün'ün, Trump'ın çağrısını reddetmesini "asil bir tutum" olarak değerlendirdi. İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris ise Trump'ın açıklamasına tepki gösterdi.