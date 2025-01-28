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Güney Kore’de korku dolu anlar! Yolcu uçağı alev aldı: 170 kişi tahliye edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.01.2025 17:44 Güncelleme: 28.01.2025 18:43
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Güney Kore’de korku dolu anlar! Yolcu uçağı alev aldı: 170 kişi tahliye edildi

Güney Kore'de Air Busan’a ait Airbus A321 tipi bir uçakta sefer öncesinde yangın çıktı. Gimhae Havalimanı’nda Hong Kong’a gitmek üzere hazırlık yapan uçağın kuyruk bölümünde yangın başladığı bildirildi. Yetkililer, olayda yaralanan kimsenin olmadığını açıklarken, yangının kısa sürede uçağın büyük bir bölümüne yayıldığı aktarıldı.

GÜNEY KORE'DE HAVALİMANINDAKİ YOLCU UÇAĞINDA YANGIN!

Güney Kore'de Air Busan'a ait Airbus A321 tipi bir uçakta sefer öncesinde yangın çıktı. Gimhae Havalimanı'nda Hong Kong'a gitmek üzere hazırlık yapan uçağın kuyruk bölümünde yangın başladığı bildirildi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr)(Fotoğraf: ahaber.com.tr)

Olay sırasında uçakta bulunan 170 yolcu, acil tahliye slideları kullanılarak hızla uçaktan indirildi. Yetkililer, olayda yaralanan kimsenin olmadığını açıklarken, yangının kısa sürede uçağın büyük bir bölümüne yayıldığı aktarıldı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr)(Fotoğraf: ahaber.com.tr)

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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