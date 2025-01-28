Kongo’da protestolar çığırından çıktı: Elçilikler ateşe verildi!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da, Ruanda destekli M23 isyancı grubuna tepki olarak başlayan protestolar kontrolden çıktı. Göstericiler, ABD, Fransa ve diğer ülkelerin büyükelçiliklerini hedef alarak binaları ateşe verdi ve yağmaladı. Alevler ve yoğun duman, başkentte kaosa yol açtı.

BÜYÜKELÇİLİKLERE SALDIRI VE YAĞMA

M23 isyancılarının Goma kentinde kontrolü ele geçirmesinin ardından Kinşasa'daki protestolar şiddetlendi. "Yabancı müdahaleye hayır" ve "Emperyalistlere ölüm" sloganları atan göstericiler, Ruanda'nın destekçisi olarak gördükleri ülkelerin elçiliklerine saldırdı. Fransa, ABD, Belçika, Hollanda, Uganda ve Kenya büyükelçilikleri hedef alınırken, bazı binalarda yangınlar çıktı, bir kısmı ise yağmalandı.

FRANSA'DAN SERT TEPKİ

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kinşasa'daki büyükelçiliklerine yapılan saldırının "kabul edilemez" olduğunu vurguladı. Barrot, "Temsilcilerimizin güvenliği için tüm önlemler alınıyor" dedi.

YETKİLİLERDEN SAKİNLİK ÇAĞRISI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti İletişim Bakanı Patrick Muyaya, protestoculara itidal çağrısı yaptı. "Öfkemizi ifade etme hakkımız var, ancak bunu barışçıl bir şekilde yapmalıyız" diyen Muyaya, başkentte kontrolün yeniden sağlandığını ve elçiliklerde güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirdi.

GERGİNLİK SÜRÜYOR

Ruanda destekli M23 isyancılarının etkisiyle bölgede tansiyon yükselirken, Kinşasa'daki olaylar uluslararası endişeye neden oldu. Büyükelçiliklere yapılan saldırılar, Kongo'daki krizin küresel yansımalarını gözler önüne seriyor.