Soykırım ordusu tampon bölgeye çekildi: Gazzeliler kuzeye dönüyor! "Tüm planlarınız boşa çıktı"
İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü 471 günün ardından Gazze sakinleri bu sabah 07:00 (TSİ 08.00) itibarıyla kuzeye doğru geçmeye başladı. İşgal güçleri tampon bölgeye çekilirken İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, evine dönen Gazzelileri tehdit etti. Gazzeliler ise tekbir sesleri eşliğinde 'Tüm planlarınız boşa çıktı! Evlerimize dönüyoruz.' dedi. Diğer taraftan kuzeye dönmeye hazırlanan bir aracın üstünde Türk bayrağı görüntülendi. Siyonist eski bakandan da itiraf dolu açıklamalar geldi. İşte Gazze Şeridi'nden anbean gelişmeler...
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin batısında bulunan sahildeki er-Raşid Caddesi üzerinden yaya olarak Netzarim Koridoru'ndan kuzeye geçebileceklerini kaydetmişti. Gazzeliler bu sabah 07:00 itibarıyla evlerine dönmeye başladı.
Araçların yerel saatle 09.00'dan (TSİ 10.00) itibaren Selahaddin Caddesi üzerinden denetimi geçtikten sonra Gazze Şeridi'nin kuzeyine ilerleyebileceğini belirten Adraee, araçlarda silah bulunmasının ihlal olarak değerlendirileceğini aktardı.
İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİ TAMPON BÖLGEYE ÇEKİLİYOR
Adraee, İsrail askerlerinin bulunduğu noktalardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail ordusunun tampon bölgeye doğru çekileceğini ekledi.
TEKBİR SESLERİ EŞLİĞİNDE EVLERİNE DÖNDÜLER DÖNDÜLER: TÜM PLANLARINIZ BOŞA ÇIKTI
1 yılı aşkın süredir evlerinden uzakta çadır kentlerde ve mülteci kamplarında zorla yerinden edilen Filistinliler, tekbir getirerek evlerine döndü. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde Filistinliler, İsrail'e seslendi, "Tüm planlarınız boşa çıktı. Evlerimize dönüyoruz." dedi.
GAZZELİNİN ARABASINDAN BİR DETAY: TÜRK BAYRAĞI
Diğer taraftan Gazze'nin kuzeyine dönen bir Gazzeli ailenin arabasının üstünde ay ve yıldızın yer ald��ğı Türk bayrağı görüntülendi. Reuters tarafından çekilen fotoğrafta, Gazzeli çocukların güven içinde hareket etmeyi beklediği görülüyor.
HAMAS'TAN AÇIKLAMA: BAŞARISIZLIĞINIZI GÖSTERİYOR
İsrail işgal güçlerinin barbar saldırılarına karşı direnerek savaşan Hamas'tan Gazze'nin kuzeyine yolun açılmasına ilişkin açıklama geldi.
Hamas, yaptığı açıklamada "Zorla yerinden edilen Gazzelilerin evlerine dönüşü, işgalci İsrail'in halkımızı zorla göç ettirme ve direnişin iradesini kırma konusundaki hedeflerine ulaşamayarak başarısız olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Açıklamanın devamında "Geri dönüş ve toprağa tutunma sevinciyle dolu bu sahneler, halkımızın iradesini kırmaya ve onları topraklarından sürmeye oynayan herkese bir mesajdır. Yerinden edilenlerin geri dönüşü, siyonistlerin halkımızı yerinden etme politikalarına ulaşmada başarısız olduğunu bir kez daha doğruluyor." denildi.
BEN GVİR: YAPTIĞIMIZ TAM ANLAMIYLA TESLİM OLMAK
İsrail kabinesinde aşırı sağcı görüşleriyle bilinen ve Gazze anlaşmasına karşı olduğu için Ulusal Güvenlik Bakanı görevinden istifa eden Itamar Ben Gvir, adeta İsrail'in yenilgisini itiraf etti.
Gvir Gazzelilerin kuzeye dönüşüne atıfta bulunarak "Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönen halk, Hamas'ın zaferinin bir göstergesi. Mutlak zafer böyle görünmez, yaptığımız tam anlamıyla teslim olmak." ifadelerini kullandı.
ARBEL YEHUD KRİZİ
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Arbel Yehud isimli İsrailli esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu.
Esir takasının ikinci turu kapsamında Hamas'ın İsrailli 4 esiri teslim etmesine rağmen İsrail, Yehud'un serbest bırakılmaması bahanesiyle Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması hükümlerinin aksine Gazze Şeridi sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.
İsrailli esir Yehud'un cumartesi günü yapılacak üçüncü turdan önce serbest bırakılması için müzakerelerin sürdüğü bildirilmişti.
KATAR HAMAS VE İSRAİL'DEN "KRİZİ ÇÖZDÜK" AÇIKLAMASI
Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas ve İsrail arasında takasın ikinci turunda çıkan krizin çözüldüğünü açıklamıştı.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X hesabından yaptığı paylaşımda, iki taraf arasında mutabakata varıldığını bildirmişti.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise perşembe günü Yehud, Agam Berger ve bir İsrailli esirin daha serbest bırakılacağı yeni bir esir takası turu gerçekleştirileceği ve bu esir takası turunda ve ardından anlaşmaya uygun olarak cumartesi günü 3 İsrailli esirin daha serbest kalacağı aktarılmıştı.