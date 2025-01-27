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İran'da korkutan deprem! 5,1 ile sallandılar

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.01.2025 08:03
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İran’da korkutan deprem! 5,1 ile sallandılar

İran'da yerel saatle sabaha karşı 04.32'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde yaşanırken, can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kenti olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 04.32'de kaydedildi.

Deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, eyalet valiliği tarafından yapılan açıklamada can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

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İran’da korkutan deprem! 5,1 ile sallandılar İran’da korkutan deprem! 5,1 ile sallandılar İran’da korkutan deprem! 5,1 ile sallandılar
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