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Gazzeliler kuzeye dönüyor!

Gazzeliler kuzeye dönüyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.01.2025 09:24
Güncelleme:27.01.2025 09:24
İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü 471 günün ardından Gazze sakinleri bu sabah 07:00 (TSİ 08.00) itibarıyla kuzeye doğru geçmeye başladı. İşgal güçleri tampon bölgeye çekilirken İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, evine dönen Gazzelileri tehdit etti. Gazzeliler ise tekbir sesleri eşliğinde 'Tüm planlarınız boşa çıktı! Evlerimize dönüyoruz.' dedi. Diğer taraftan kuzeye dönmeye hazırlanan bir aracın üstünde Türk bayrağı görüntülendi.
Gazzeliler kuzeye dönüyor!
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