Münbiç’te bitmeyen kabus! Bir haftada üçüncü patlama

Suriye'nin kuzeyindeki Halep'e bağlı Münbiç kentinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolünde bulunan bölgede gerçekleştirilen saldırıda, bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1'i çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Saldırının, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor. Güvenlik güçleri, saldırının faillerini bulmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Bu olay, Münbiç'te son bir hafta içerisinde kaydedilen üçüncü bombalı saldırı olarak dikkat çekiyor. Artan saldırılar bölgedeki güvenlik durumuna ilişkin endişeleri artırırken, sivillerin yaşamlarını tehlikeye atan bu tür terör eylemleri uluslararası toplum tarafından da kınanıyor.

Yerel kaynaklar, saldırıda yaralananların tedavi altına alındığını ve bazı yaralıların durumunun ciddi olduğunu belirtti. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılarak, benzer olayların önlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.