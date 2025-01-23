NATO Genel Sekreteri Rutte: NATO kriz modunda! Gerçekten kötü durumdayız

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UKRAYNA'NIN KAYBETMESİ DURUMUNDA 'AĞIR BEDELLER'

Rutte, Rusya'nın Ukrayna'da zafer kazanmasının sonuçlarının Ukrayna'nın çok ötesinde etki yaratacağına ve NATO'nun gücünü zayıflatacağına dikkat çekti. Rutte, "Eğer Ukrayna kaybederse, NATO'nun caydırıcılığını yeniden tesis etmek için ödemeniz gereken bedel, halihazırda savunma harcamalarını ve sanayi üretimini artırmamız için düşündüğümüzden çok daha büyük olacak. Bu milyarlarla değil, trilyonlarla ölçülecek bir bedel olacak." açıklamasında bulundu.

"UKRAYNA ABD'DEN ÇOK AVRUPA'YA YAKIN"

Rutte, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump yönetiminin, Ukrayna'ya sağladığı silah desteğinin devam etmesi durumunda, Avrupalıların bu desteği finanse etmeye hazır olduğuna kesinlikle inandığını söyledi ve şöyle devam etti:

"Ukrayna konusunda ABD'nin sürece dahil olmaya devam etmesi ve barış müzakereleri başladığında Ukrayna'nın güçlü bir konumda olmasını sağlamak için elinden geleni yapması gerekiyor. Ancak Avrupalılara şunu söyleyebilirim; yeni Trump yönetimi Ukrayna'ya savunma sanayisi desteği sağlama konusunda istekli olursa, Avrupalılar bunun finansmanını üstlenecektir. Bundan tamamen eminim. Şu anda ABD, Avrupa'dan daha fazla ödeme yapıyor ve Trump, bu konuda haklı. Evet, bu küresel bir çatışma, ancak Ukrayna, ABD'den çok Avrupa'ya daha yakın."

"YENİ YAPTIRIMLAR GELMELİ"

Rutte, Dünya Ekonomik Forumu marjında Amerikan CNBC televizyonuna yaptığı açıklamalarda, Trump'ın Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması gerektiği konusundaki tavrını övdü. Rutte, "Trump'ın Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulama konusundaki tavrından çok memnunum. Rus ekonomisinin oldukça kötü durumda olduğunu biliyoruz ve yaptırımların faydalı olacağını düşünüyorum," dedi.