NATO Genel Sekreteri Rutte: NATO kriz modunda! Gerçekten kötü durumdayız
Davos'ta bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump’ın savunma ittifakına olan bağlılığına dair 'endişelerini' yinelemesinin ardından bir açıklama yaptı. NATO’nun daha fazla bekleyemeyeceğini vurgulayan Rutte, açıklamaları sırasında Trump için 'turbo şarj' ifadesini kullandı. Gözler, Aralık ayında 'NATO'dan çıkabilirim' diyen Trump’ın Davos’ta yapacağı konuşmaya çevrildi. İşte gelişmeler...
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında gerçekleştirilen Ukrayna konulu panelde konuştu.
Moderatörlüğünü gazeteci Fareed Zakaria'nın üstlendiği panele, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Belçika Başbakanı Alexander de Croo ve Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko da katıldı.
Panelde, Rutte NATO ülkelerine savunma harcamalarını artırma çağrısında bulundu.
NATO'DA TRUMP FAKTÖRÜ
BBC'nin haberine göre, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın savunma harcamalarını acilen artırması gerektiğini vurguladı. Bu açıklama, NATO ülkelerinin Trump'ın savunma ittifakına olan bağlılığı konusundaki endişelerinin ardından geldi.
Rutte, üye devletlerin GSYİH'nın mevcut yüzde ikisinden çok daha fazla harcama yapması gerektiğini söyledi.
"GERÇEKTEN KRİZ MODUNDAYIZ"
"Gerçekten kriz modundayız," diyen Rutte, NATO'nun hızlı bir şekilde finansal kaynaklara ihtiyaç duyduğunu belirtti. NATO'nun daha fazla beklememesi gerektiğini ifade eden Rutte, "Yeni harcama hedefi bu yılın ilerleyen dönemlerinde belirlenecek, ancak bu ülke başına yüzde ikiden çok daha fazla olacak." diye uyardı.
"DÖNÜŞÜ 'TURBO ŞARJ' OLACAK"
NATO Genel Sekreteri, Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün ardından savunma harcamaları ve üretimi için "turbo şarj" etkisi yaratacağını söyledi.
TRUMP: NATO'DAN ÇIKABİLİRİM
Trump, ilk başkanlık döneminden bu yana ABD'nin NATO'ya çok fazla para harcadığını düşünüyor. 8 Aralık 2024'te yaptığı bir konuşmada, "NATO'dan çıkmayı düşünebilirim." demişti.
TRUMP PERŞEMBE GÜNÜ DAVOS'TA
Perşembe günü Davos'ta gerçekleştirilecek en büyük etkinlik, Başkan Donald Trump'ın açılış konuşması olacak. Yeni başkanlık dönemine başlayan Trump, Davos saatiyle 17.00'de (TSİ ile 19.00) Dünya Ekonomik Forumu'na video bağlantısıyla hitap edecek.
'SAVAŞIN SEYRİ DEĞİŞMELİ'
Ukrayna'ya destek sağlayan ülkelerin bu desteği artırmaları gerektiğini belirten Rutte, "Savaşın seyrini değiştirmemiz gerekiyor. Cephe hattı yanlış yönde ilerliyor," dedi. Batı ülkelerinin 21. yüzyılda bir ülkenin diğerini işgal ederek sömürgeleştirmesine izin veremeyeceğini vurgulayan Rutte, "O günler geride kaldı ve bu durumun böyle kalmasını sağlamalıyız. İkincisi, Çin, Kuzey Kore, İran ve Rusya hep birlikte hareket ediyor, bu da bu çatışmanın yalnızca Avrupa'ya özgü olmadığını, küresel bir mesele olduğunu ve söz konusu olanın jeopolitik bir çatışma olduğunu gösteriyor," şeklinde konuştu.
UKRAYNA'NIN KAYBETMESİ DURUMUNDA 'AĞIR BEDELLER'
Rutte, Rusya'nın Ukrayna'da zafer kazanmasının sonuçlarının Ukrayna'nın çok ötesinde etki yaratacağına ve NATO'nun gücünü zayıflatacağına dikkat çekti. Rutte, "Eğer Ukrayna kaybederse, NATO'nun caydırıcılığını yeniden tesis etmek için ödemeniz gereken bedel, halihazırda savunma harcamalarını ve sanayi üretimini artırmamız için düşündüğümüzden çok daha büyük olacak. Bu milyarlarla değil, trilyonlarla ölçülecek bir bedel olacak." açıklamasında bulundu.
"UKRAYNA ABD'DEN ÇOK AVRUPA'YA YAKIN"
Rutte, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump yönetiminin, Ukrayna'ya sağladığı silah desteğinin devam etmesi durumunda, Avrupalıların bu desteği finanse etmeye hazır olduğuna kesinlikle inandığını söyledi ve şöyle devam etti:
"Ukrayna konusunda ABD'nin sürece dahil olmaya devam etmesi ve barış müzakereleri başladığında Ukrayna'nın güçlü bir konumda olmasını sağlamak için elinden geleni yapması gerekiyor. Ancak Avrupalılara şunu söyleyebilirim; yeni Trump yönetimi Ukrayna'ya savunma sanayisi desteği sağlama konusunda istekli olursa, Avrupalılar bunun finansmanını üstlenecektir. Bundan tamamen eminim. Şu anda ABD, Avrupa'dan daha fazla ödeme yapıyor ve Trump, bu konuda haklı. Evet, bu küresel bir çatışma, ancak Ukrayna, ABD'den çok Avrupa'ya daha yakın."
"YENİ YAPTIRIMLAR GELMELİ"
Rutte, Dünya Ekonomik Forumu marjında Amerikan CNBC televizyonuna yaptığı açıklamalarda, Trump'ın Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması gerektiği konusundaki tavrını övdü. Rutte, "Trump'ın Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulama konusundaki tavrından çok memnunum. Rus ekonomisinin oldukça kötü durumda olduğunu biliyoruz ve yaptırımların faydalı olacağını düşünüyorum," dedi.