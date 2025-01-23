Kuş çarpan savaş uçağı pilotundan acil iniş: Kraliyet hava kuvvetleri uçağında tehlikeli anlar

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait bir Eurofighter Typhoon savaş uçağı, Kuzey Denizi üzerinde rutin bir eğitim uçuşu gerçekleştirdiği sırada beklenmedik bir olay yaşandı. Uçağın kokpit bölümüne büyük bir kuş çarptı. Çarpmanın etkisiyle kokpit görüşü ve güvenliği tehlikeye giren pilot, hızlı bir şekilde durumu değerlendirerek, kokpiti saran kanopiyi fırlatmaya karar verdi.

Kanopinin fırlatılmasıyla birlikte uçakta oluşan basınç değişimi ve sert hava koşullarına rağmen, pilot uçağı Lincolnshire'daki RAF Coningsby hava üssüne güvenli bir şekilde indirmeyi başardı. Yetkililer, olayın ardından yaptıkları açıklamada, pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir fiziksel zarar görmediğini belirtti.

KANOPİSİZ UÇAN JETE EŞLİK EDİLDİ

Uçağın kokpiti açık bir şekilde uçuş yapması nedeniyle, pilotun güvenli inişi için başka bir savaş jeti eskortluk yaptı. Uzmanlar, kanopisiz uçuş sırasında hem alçak irtifada hem de düşük hızda uçmanın önemli bir risk oluşturduğunu, ancak pilotun deneyimi sayesinde tehlikenin kontrol altına alındığını ifade etti.

RAF yetkilileri, "Bu olay, pilotlarımızın yüksek eğitim seviyesini ve kriz anlarında ne kadar etkili kararlar alabileceklerini bir kez daha gösteriyor. Pilotumuzun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

BENZER OLAYLAR NADİR GÖRÜLÜYOR

Kuş çarpması, uçaklar için nadir görülen ancak ciddi sonuçlar doğurabilecek bir tehlike olarak biliniyor. Özellikle yüksek hızlı savaş uçaklarında, kokpit veya motor gibi hassas bölgelere çarpma durumunda ciddi kazalara yol açabiliyor. RAF yetkilileri, bu tür durumların önüne geçmek için sürekli olarak alınan önlemlerin ve pilot eğitimlerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı, kuş çarpmasının detaylarının ve uçağın mevcut durumunun incelendiği açıklandı. Ayrıca, kazanın meydana geldiği uçuş rotasında olası kuş hareketliliğinin değerlendirilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma yapılacağı belirtildi.

Bu sıra dışı olay, RAF'ın kriz yönetimi ve acil durum protokollerindeki başarısını bir kez daha gözler önüne sererken, pilotun soğukkanlı ve hızlı kararları takdir topladı.