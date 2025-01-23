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Amerika'da kabus geri döndü: Los Angeles'ta yeni yangın! 3 bin hektar alan kül oldu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.01.2025 08:56 Güncelleme: 23.01.2025 09:09
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Amerika’da kabus geri döndü: Los Angeles’ta yeni yangın! 3 bin hektar alan kül oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yangınlarla mücadelenin sürdüğü California eyaletini ziyaret etmesi beklenirken Los Angeles kentinde yeni bir yangının çıktığı belirtildi. 3 bin hektarlık alanı etkileyen yangında 30 binden fazla kişi için tahliye emri verildi.İtfaiye yetkilisi Anthony Marrone ise yangın için çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trump'ın cuma günü ziyaret edeceğini duyurduğu Los Angeles'ta yetkililer, Castaic Gölü çevresinde yeni bir yangının çıktığını ve kısmi tahliyelerin başladığını açıkladı.

Yangın nedeniyle bölgedeki bir ilkokulun ve hapishanenin tahliye edilmesine karar verildiğini belirten yerel yetkililer, bölgedeki bazı otoyolların da geçici olarak trafiğe kapatıldığını söyledi.

3 BİN HEKTARLIK ALAN ETKİLENDİ

Diğer taraftan Los Angeles kentinde yangınlarla mücadele devam ederken Castaic Gölü çevresinde birkaç saat önce çıkan yeni yangın, yaklaşık 3 bin hektardan daha fazla bir alanı kapladı.

Foto: AFPFoto: AFP

California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (CAL FIRE) internet sitesindeki bilgilere göre, Castaic Gölü çevresinde çıkan Hughes yangını, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Foto: AFPFoto: AFP

YENİ TEHLİKE: HEYELAN RİSKİ

Ulusal Hava Durumu Servisinden yapılan açıklamada, hafta sonu bölgede yağmur beklendiği ancak bunun devam eden yangınları söndürmeye yetmeyeceği, düşük de olsa heyelan riskinin de bulunduğu belirtildi.

Foto: AFPFoto: AFP

30 BİNDEN FAZLA KİŞİ İÇİN TAHLİYE EMRİ

3 bin hektardan fazla alanı kaplayan yangında, bölgedeki 30 binden fazla kişi için tahliye emri çıkarılırken 20 binden fazla kişi için ise tahliye uyarısı yapıldı.

Foto: AFPFoto: AFP

Uyarılarda yangının hayati tehlike yarattığı belirtilirken bazı alanların halkın erişimine kapatıldığı duyuruldu.

"ŞUANDA BULUNDUĞUMUZ DURUM ÇOK DAHA FARKLI"

Los Angeles'ta iki haftadan uzun süre önce 6 ayrı bölgede başlayan yangınlardan Palisades bölgesindekinin, bugün itibarıyla yüzde 70'inin, Eaton'dakinin ise yüzde 95'inin kontrol altına alındığı kaydedildi.

Foto: AFPFoto: AFP

Yangına ilişkin açıklama yapan itfaiye yetkilisi Anthony Marrone, rüzgarların yangının ilk çıktığındaki kadar kuvvetli olmadığının altını çizerek "Şu anda bulunduğumuz durum, çok daha farklı." ifadesini kullandı.

Foto: AFPFoto: AFP

TRUMP İLK ZİYARETİNİ YAPACAKTI AMA...

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'a döndükten sonra yapacağı ilk ziyaretin 24 Ocak'ta, yangınların etkilediği Güney California'yı kapsayacağını belirtmişti.

Foto: AFPFoto: AFP

LOS ANGELES YANGINLARI

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar en az 28 kişi yaşamını yitirdi.

Foto: AFPFoto: AFP

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

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