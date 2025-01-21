İsrail ateşkesi hiçe saydı: Cenin’de kanlı operasyon!

İsrail, Gazze Şeridi'nde yürürlükte olan ateşkese rağmen işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin şehrine "Demir Duvar Operasyonu" adı altında geniş çaplı bir saldırı başlattı. İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybederken, 35 kişi yaralandı. Bu insanlık dramı, 7 Ekim 2023'ten bu yana 472 gündür süren vahşetin yeni bir halkası olarak kayıtlara geçti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in operasyonlarına çok sayıda asker, özel kuvvet ve istihbarat personelinin katıldığı belirtilerek sivillere yönelik saldırıların boyutuna dikkat çekildi. İsrail ordusu, hava saldırıları ve yoğun kara harekatıyla Cenin sokaklarında dehşet saçarken, saldırılarda birçok ev ve altyapı da tahrip oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Cenin'de terörizmi ortadan kaldırmak için kapsamlı ve önemli bir askeri operasyon başlattık. Yahudiye ve Samiriye'de belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için sistematik ve kararlı bir şekilde hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamasında İran'a atıfta bulunarak Gazze, Lübnan, Suriye, Yemen ve Batı Şeria'da askeri faaliyetlerinin süreceğini belirten Netanyahu, uluslararası tepkilere rağmen saldırgan tutumunu savundu.