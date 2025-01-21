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İsrail ateşkesi hiçe saydı: Cenin'de kanlı operasyon!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.01.2025 18:30
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İsrail ateşkesi hiçe saydı: Cenin’de kanlı operasyon!

İsrail, Gazze'deki ateşkese rağmen Batı Şeria'nın Cenin kentine 'Demir Duvar Operasyonu' adı altında geniş çaplı bir saldırı düzenledi. Operasyonda 7 Filistinli hayatını kaybederken 35 kişi de yaralandı. İsrail’in saldırıları, 7 Ekim 2023’ten bu yana 472 gündür devam eden insanlık dramını daha da derinleştirdi. Başbakan Netanyahu’nun “İran eksenini hedef alıyoruz” açıklaması, sivillere yönelik saldırıları meşrulaştırma çabası olarak yorumlanırken, uluslararası toplumun sessizliği Filistin halkını yalnız bırakmaya devam ediyor. Ateşkese rağmen süren bu ihlaller, bölgedeki barış umutlarını her geçen gün daha da zayıflatıyor.

İsrail, Gazze Şeridi'nde yürürlükte olan ateşkese rağmen işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin şehrine "Demir Duvar Operasyonu" adı altında geniş çaplı bir saldırı başlattı. İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybederken, 35 kişi yaralandı. Bu insanlık dramı, 7 Ekim 2023'ten bu yana 472 gündür süren vahşetin yeni bir halkası olarak kayıtlara geçti.

İSRAİL, ATEŞKESİ İHLAL ETTİ: CENİN'E SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in operasyonlarına çok sayıda asker, özel kuvvet ve istihbarat personelinin katıldığı belirtilerek sivillere yönelik saldırıların boyutuna dikkat çekildi. İsrail ordusu, hava saldırıları ve yoğun kara harekatıyla Cenin sokaklarında dehşet saçarken, saldırılarda birçok ev ve altyapı da tahrip oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Cenin'de terörizmi ortadan kaldırmak için kapsamlı ve önemli bir askeri operasyon başlattık. Yahudiye ve Samiriye'de belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için sistematik ve kararlı bir şekilde hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamasında İran'a atıfta bulunarak Gazze, Lübnan, Suriye, Yemen ve Batı Şeria'da askeri faaliyetlerinin süreceğini belirten Netanyahu, uluslararası tepkilere rağmen saldırgan tutumunu savundu.

İsrail ateşkesi hiçe saydı: Cenin’de kanlı operasyon!

472 GÜNLÜK İNSANLIK DRAMI DEVAM EDİYOR
7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlayan İsrail saldırıları, bugüne kadar 47 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, yüz binlerce kişinin yaralanmasına ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine yol açtı. İsrail'in Cenin'e yönelik bu son saldırısı, Gazze'deki ateşkesin henüz ilk günlerinde gelerek barış umutlarını bir kez daha gölgeledi.

İsrail ateşkesi hiçe saydı: Cenin’de kanlı operasyon!

Uluslararası toplumun sessizliği ve İsrail'in sistematik ihlalleri, bölgedeki insanlık dramının daha da derinleşmesine neden oluyor. Gazze'de yaşanan büyük acılara rağmen şimdi Batı Şeria'da yeni bir cephe açan İsrail, hem ateşkes sürecine zarar veriyor hem de uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor.

İsrail ateşkesi hiçe saydı: Cenin’de kanlı operasyon!

Filistin halkı, 472 gündür devam eden bu insanlık dışı saldırılara karşı direnmeye devam ederken, dünya vicdanı Gazze'den Cenin'e yayılan bu zulme sessiz kalmayı sürdürüyor.

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İsrail ateşkesi hiçe saydı: Cenin’de kanlı operasyon! İsrail ateşkesi hiçe saydı: Cenin’de kanlı operasyon! İsrail ateşkesi hiçe saydı: Cenin’de kanlı operasyon!
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