İsrail ateşkesi hiçe saydı: Cenin'de kanlı operasyon!
İsrail, Gazze'deki ateşkese rağmen Batı Şeria'nın Cenin kentine 'Demir Duvar Operasyonu' adı altında geniş çaplı bir saldırı düzenledi. Operasyonda 7 Filistinli hayatını kaybederken 35 kişi de yaralandı. İsrail’in saldırıları, 7 Ekim 2023’ten bu yana 472 gündür devam eden insanlık dramını daha da derinleştirdi. Başbakan Netanyahu’nun “İran eksenini hedef alıyoruz” açıklaması, sivillere yönelik saldırıları meşrulaştırma çabası olarak yorumlanırken, uluslararası toplumun sessizliği Filistin halkını yalnız bırakmaya devam ediyor. Ateşkese rağmen süren bu ihlaller, bölgedeki barış umutlarını her geçen gün daha da zayıflatıyor.
İsrail, Gazze Şeridi'nde yürürlükte olan ateşkese rağmen işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin şehrine "Demir Duvar Operasyonu" adı altında geniş çaplı bir saldırı başlattı. İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybederken, 35 kişi yaralandı. Bu insanlık dramı, 7 Ekim 2023'ten bu yana 472 gündür süren vahşetin yeni bir halkası olarak kayıtlara geçti.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in operasyonlarına çok sayıda asker, özel kuvvet ve istihbarat personelinin katıldığı belirtilerek sivillere yönelik saldırıların boyutuna dikkat çekildi. İsrail ordusu, hava saldırıları ve yoğun kara harekatıyla Cenin sokaklarında dehşet saçarken, saldırılarda birçok ev ve altyapı da tahrip oldu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Cenin'de terörizmi ortadan kaldırmak için kapsamlı ve önemli bir askeri operasyon başlattık. Yahudiye ve Samiriye'de belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için sistematik ve kararlı bir şekilde hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamasında İran'a atıfta bulunarak Gazze, Lübnan, Suriye, Yemen ve Batı Şeria'da askeri faaliyetlerinin süreceğini belirten Netanyahu, uluslararası tepkilere rağmen saldırgan tutumunu savundu.
472 GÜNLÜK İNSANLIK DRAMI DEVAM EDİYOR
7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlayan İsrail saldırıları, bugüne kadar 47 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, yüz binlerce kişinin yaralanmasına ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine yol açtı. İsrail'in Cenin'e yönelik bu son saldırısı, Gazze'deki ateşkesin henüz ilk günlerinde gelerek barış umutlarını bir kez daha gölgeledi.
Uluslararası toplumun sessizliği ve İsrail'in sistematik ihlalleri, bölgedeki insanlık dramının daha da derinleşmesine neden oluyor. Gazze'de yaşanan büyük acılara rağmen şimdi Batı Şeria'da yeni bir cephe açan İsrail, hem ateşkes sürecine zarar veriyor hem de uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uzun yaşamak isteyenler dikkat: Türkiye'de sağlıklı yaşamın adresi o illermiş
- Bu illüzyonu çözebilir misiniz? Sadece dahiler deve sürücüsünü 20 saniyede bulabiliyor!
- Akşam yemeğinde bu yiyecekleri yemeyin! Uykunuzu bozabilir, sağlığınızı olumsuz etkileyebilir
- Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Hakimlik sınav sonuç tarihi...
- AÖL sınav sonuç ekranı 2025 aolweb.meb.gov.tr | AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman?
- Sinüziti olanlar dikkat: Beyninizi tehdit ediyor! Uzman isim açıkladı
- TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? Konutlar ne zaman teslim edilecek?
- Kartalkaya Kayak Merkezi nerede, Bolu'da mı? Kartalkaya Kayak Merkezi hangi ilde, nasıl gidilir?
- Birbirlerini tamamlayan burçlar: En iyi ikiliyi oluşturan 3 zodyak işareti
- Ünlüler bu yöntemle cayır cayır kilo verdi! Ketojenik diyetin sırlarını uzmanı açıkladı: 2 ayda…
- 220 bin TL 2. el taşıt kredisi! Ziraat Bankası taksit tablosunu yayınladı!
- Altında 2'si 1 arada fırsat! İslam Memiş net konuştu: Alım ve satım için yol haritası