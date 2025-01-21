Siyonistlerden Batı Şeria'ya baskın! Ateşkes sonrası ortalığı yakıp yıktılar
İşgalci İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliam devam ederken Hamas ve İsrail arasında ateşkes kararı sonrası sioynistler bu kez Batı Şeria'da saldırılarını artırdı. Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailli gruplar, özellikle Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının sağlanmasının ardından Filistinlilerin köylerine saldırarak çok sayıda ev, iş yeri ve aracı kundakladı. İsrail askerleri bölgede bazı evleri ve camileri bastı, tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale ederek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail, Gazze'ye 15 aydır devam eden saldırılarının ardından ülkedeki aşırı sağcı kesimlerin tepkisine rağmen Hamas ile ateşkes anlaşması imzalamasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdı.
BATI ŞERİA'DA BASKINLAR ARTIYOR
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının müzakere edildiği süreçten bugüne İsrail'de karar alıcıların işgal altındaki Batı Şeria'da tansiyonun yükseleceğine işaret eden açıklamalar peş peşe geldi.
SİYONİSTLER EVLERİ ARAÇLARI KUNDAKLADI
Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması yürürlüğe girerken, İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da onlarca Filistinliyi tutukladı ve salı sabahı Cenin Mülteci Kampı'na saldırı başlattı.
Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailli gruplar, özellikle Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının sağlanmasının ardından Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarını şiddetlendirdi.
Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, 20 Ocak Pazartesi akşamı yaklaşık 40 kadar "maskeli" kişi, kuzeydeki Kalkilya kentindeki Filistinlilerin köylerine saldırdı. Filistinlilere ait çok sayıda ev, iş yeri ve araç kundaklandı.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Filistin Kızılayı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu 12 Filistinlinin yaralandığını açıkladı. Kalkilya'ya bağlı Funduk ve Cinsafut beldelerindeki olaylarda 12 Filistinlinin İsrailliler tarafından darbedildiği, 9 Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.
İsrail'in 90 Filistinli esiri serbest bıraktığı 20 Ocak gecesinin ilk saatlerinde ise Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil kasabasına saldıran Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait araçları yaktı ve evleri taşladı. Ayrıca Yahudi yerleşimci gruplar farklı noktalarda Filistinlilere ve mülklerine saldırırken, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde Filistinlilerin kontrol noktalarında hareketinin de engellediği aktarıldı.
CENİN'DE KANLI SALDIRILAR: 8 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Cenin'e günlerce sürebilecek kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurdu. İsrail ordusuna ait zırhlı araçlar Cenin Mülteci Kampı'nı sabah saatlerinden itibaren kuşattı. İsrail ordusunun uzunca süredir hedefindeki Cenin'den yeniden çatışma sesleri geldi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Filistinli Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail askerlerinin açtığı ateşte 3 doktor ve 2 hemşirenin de yaralandığını belirtti.Ö İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri şiddetle saldırdığı, kuşattığı ve altyapıyı ciddi biçimde tahrip ettiğini Cenin'e saldırısının günlerce devam edebileceği belirtiliyor.
BATI ŞERİA'DA GÖZALTI FURYASI BAŞLATTI
Gazze'de varılan ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında 90 Filistinli esiri serbest bırakan İsrail, buna karşın Batı Şeria'da toplu gözaltı dalgası başlattı.
Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu pazartesi akşamından salı sabahına kadar Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde aralarında kadınların ve eski mahkumların da bulunduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldı.
Açıklamada, İsrail ordusunun çeşitli kentlerde onlarca Filistinliyi de sorguladıktan sonra serbest bıraktığı belirtildi. Ayrıca, İsrail ordusu 20 Ocak Pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya'ya baskın düzenleyerek 64 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail askerleri bölgede bazı evleri ve camileri bastı, tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti. İsrail askerlerinin Filistinlileri meydanda ters kelepçe takarak yere yatırdığı, kelepçeli insan zinciri biçiminde tek sıra yürüttüğü görüntüler sosyal medyaya yansıdı.