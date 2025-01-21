Siyonistlerden Batı Şeria’ya baskın! Ateşkes sonrası ortalığı yakıp yıktılar

İsrail, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ardından Batı Şeria'da saldırıları tırmandırdı | Fotoğraf-AA

İsrail'in 90 Filistinli esiri serbest bıraktığı 20 Ocak gecesinin ilk saatlerinde ise Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil kasabasına saldıran Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait araçları yaktı ve evleri taşladı. Ayrıca Yahudi yerleşimci gruplar farklı noktalarda Filistinlilere ve mülklerine saldırırken, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde Filistinlilerin kontrol noktalarında hareketinin de engellediği aktarıldı.

CENİN'DE KANLI SALDIRILAR: 8 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Cenin'e günlerce sürebilecek kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurdu. İsrail ordusuna ait zırhlı araçlar Cenin Mülteci Kampı'nı sabah saatlerinden itibaren kuşattı. İsrail ordusunun uzunca süredir hedefindeki Cenin'den yeniden çatışma sesleri geldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Filistinli Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail askerlerinin açtığı ateşte 3 doktor ve 2 hemşirenin de yaralandığını belirtti.Ö İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri şiddetle saldırdığı, kuşattığı ve altyapıyı ciddi biçimde tahrip ettiğini Cenin'e saldırısının günlerce devam edebileceği belirtiliyor.

BATI ŞERİA'DA GÖZALTI FURYASI BAŞLATTI

Gazze'de varılan ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında 90 Filistinli esiri serbest bırakan İsrail, buna karşın Batı Şeria'da toplu gözaltı dalgası başlattı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu pazartesi akşamından salı sabahına kadar Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde aralarında kadınların ve eski mahkumların da bulunduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun çeşitli kentlerde onlarca Filistinliyi de sorguladıktan sonra serbest bıraktığı belirtildi. Ayrıca, İsrail ordusu 20 Ocak Pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya'ya baskın düzenleyerek 64 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri bölgede bazı evleri ve camileri bastı, tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti. İsrail askerlerinin Filistinlileri meydanda ters kelepçe takarak yere yatırdığı, kelepçeli insan zinciri biçiminde tek sıra yürüttüğü görüntüler sosyal medyaya yansıdı.