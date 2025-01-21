Barselona limanında korkunç patlama: 1 ölü 4 yaralı

Ülkenin doğusunda kalan Barselona Limanı'nda bir deponun bakım çalışmaları sırasında patlama yaşandı. Meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken 4 kişi ise yaralandı.

YANGIN TANKTAN ÇIKTI

Barselona Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre asetat taşıyan bir tankın patlaması sonucunda yangının çıktığı belirtildi. Kimyasal riske yönelik acil durum planının devreye girdiği öğrenilirken AFP'nin haberine göre olay yerinde çok sayıda kişinin tedavi altına alındığı belirtildi. Yetkililer, bölgede güvenlik çemberi oluşturulduğunu duyurdu.