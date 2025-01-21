Barselona limanında korkunç patlama: 1 ölü 4 yaralı
İspanya'nın Barselona kentindeki limanda patlama meydana geldi. Yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.
Ülkenin doğusunda kalan Barselona Limanı'nda bir deponun bakım çalışmaları sırasında patlama yaşandı. Meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken 4 kişi ise yaralandı.
YANGIN TANKTAN ÇIKTI
Barselona Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre asetat taşıyan bir tankın patlaması sonucunda yangının çıktığı belirtildi. Kimyasal riske yönelik acil durum planının devreye girdiği öğrenilirken AFP'nin haberine göre olay yerinde çok sayıda kişinin tedavi altına alındığı belirtildi. Yetkililer, bölgede güvenlik çemberi oluşturulduğunu duyurdu.