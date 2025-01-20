Trump’tan zafer mitinginde gövde gösterisi! Tüm dünyaya seslendi: Üçüncü dünya savaşının önüne geçeceğiz

Washington'daki Capital One Arena'da düzenlenen "Amerika'yı Yeniden Harika Yap Zafer Mitingi"nde binlerce destekçisine seslenen Trump, başkanlık kampanyasının temel vaadi olan sınır güvenliğini hızla hayata geçireceğini söyledi.

"Yarın güneş battığında ülkemize yönelik işgal durmuş olacak" sözleriyle yasa dışı göçmenlik ve sınır güvenliği konusundaki kararlılığını vurguladı. Trump, konuşmasının hemen başında, "Kazandık ve bu zafer Amerika'nın yeniden yükselişinin başlangıcı olacak" diyerek coşkulu bir atmosfer yarattı.

ABD TARİHİNİN EN BÜYÜK SINIR DIŞI ETME OPERASYONU



Trump, yasadışı göçle mücadele için ABD tarihindeki en büyük sınır dışı etme operasyonunu başlatmayı planladığını belirtti.

Trump'ın bu iddialı vaadi, milyonlarca göçmenin sınır dışı edilmesini içeriyor. Ancak uzmanlar, bu ölçekte bir operasyonun lojistik zorluklara yol açacağını ve yıllar sürebileceğini öngörüyor. Ayrıca, operasyonun yüksek maliyeti kamuoyu ve siyasi çevrelerde tartışma yaratıyor.