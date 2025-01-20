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Trump'tan zafer mitinginde gövde gösterisi! Tüm dünyaya seslendi: Üçüncü dünya savaşının önüne geçeceğiz

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.01.2025 09:09 Güncelleme: 20.01.2025 09:13
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Trump’tan zafer mitinginde gövde gösterisi! Tüm dünyaya seslendi: Üçüncü dünya savaşının önüne geçeceğiz

Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak görevi devralmadan önce Washington'da düzenlenen mitingde, Ukrayna'daki savaşı sona erdireceği ve Orta Doğu'daki kaosu bitireceği vaadini yineledi. Tmrende tüm dünyaya seslenen Trump, 'Üçüncü dünya savaşının önüne geçeceğiz.' dedi.

Washington'daki Capital One Arena'da düzenlenen "Amerika'yı Yeniden Harika Yap Zafer Mitingi"nde binlerce destekçisine seslenen Trump, başkanlık kampanyasının temel vaadi olan sınır güvenliğini hızla hayata geçireceğini söyledi.

"Yarın güneş battığında ülkemize yönelik işgal durmuş olacak" sözleriyle yasa dışı göçmenlik ve sınır güvenliği konusundaki kararlılığını vurguladı. Trump, konuşmasının hemen başında, "Kazandık ve bu zafer Amerika'nın yeniden yükselişinin başlangıcı olacak" diyerek coşkulu bir atmosfer yarattı.

ABD TARİHİNİN EN BÜYÜK SINIR DIŞI ETME OPERASYONU

Trump, yasadışı göçle mücadele için ABD tarihindeki en büyük sınır dışı etme operasyonunu başlatmayı planladığını belirtti.

Trump'ın bu iddialı vaadi, milyonlarca göçmenin sınır dışı edilmesini içeriyor. Ancak uzmanlar, bu ölçekte bir operasyonun lojistik zorluklara yol açacağını ve yıllar sürebileceğini öngörüyor. Ayrıca, operasyonun yüksek maliyeti kamuoyu ve siyasi çevrelerde tartışma yaratıyor.

Foto: İHAFoto: İHA

"VENEZUELA HAPİSHANELERİNİ BOŞALTIP BİZE GÖNDERİYORLAR"

Trump, konuşmasında yasa dışı göçmenlerin ABD'ye girişini durdurmak için daha agresif sınır politikaları uygulayacağını ifade etti. "Venezuela hapishanelerini boşaltıp bize gönderiyorlar" diyen Trump, sınır güvenliği konusunda Biden yönetimini sert bir şekilde eleştirdi.

Foto: AFPFoto: AFP

Trump ayrıca yasadışı göçmenlerin işlediği suçları öne çıkaran bir video izlettirerek, bu politikalara olan desteği artırmayı amaçladı.

BAŞKANLIĞININ İLK GÜNÜNDE 200'DEN FAZLA KARARNAME

Trump'ın ilk başkanlık gününde 200'den fazla idari kararname imzalayacağı öne sürüldü. Bu kararların önemli bir kısmının sınır güvenliğiyle ilgili olduğu belirtiliyor. Trump'ın planladığı bazı önlemler arasında şunlar yer alıyor:

"Meksika'da Kal" politikası: Meksikalı olmayan sığınmacıların ABD'deki mahkeme tarihlerini Meksika'da beklemelerini zorunlu kılacak bu politika yeniden yürürlüğe girecek.

Foto: AFPFoto: AFP

ABD'DE YAŞAYAN GÖÇMENLER ENDİŞELİ

Uyuşturucu kartellerinin terör örgütü ilan edilmesi: Kartellerle mücadelede sert önlemler alınacak.

ABD-Meksika sınırında olağanüstü hâl ilan edilmesi: Sınır güvenliği için geniş yetkiler kullanılacak.

Bu politikalar, göçmenlik savunucuları arasında büyük endişe yarattı. Uzun süredir ABD'de yaşayan, yasalara uyan göçmenlerin ve ABD vatandaşı aile üyelerinin de etkilenebileceği belirtiliyor.

Foto: AFPFoto: AFP
TRUMP'TAN DEMİR KUBBE PROJESİ

Trump, konuşmasında ulusal güvenlik planlarına da geniş yer verdi. ABD'ye yönelik tehditlere karşı kapsamlı bir füze savunma sistemi olan "Demir Kubbe" projesine başlanacağını duyurdu.

İsrail'in başarılı füze savunma sistemine atıfta bulunan Trump, "Ordumuz modernize edilecek ve gücüne güç katılacak" ifadelerini kullandı.

Foto: İHAFoto: İHA

ABD EKONOMİSİNE MİLYARLARCA DOLAR YATIRIM

Trump ayrıca, Apple CEO'su Tim Cook ile yaptığı görüşmeden bahsederek, ABD'de büyük yatırımlar yapılacağına dair güvence aldığını söyledi.

Foto: AFPFoto: AFP

Cook'un ABD ekonomisine milyarlarca dolar yatırım yapmayı planladığını ifade eden Trump, bu yatırımların ülkenin ekonomik yükselişine katkı sağlayacağını belirtti.

SOĞUĞA RAĞMEN SAATLERCE BEKLEDİLER

Dondurucu soğuğa ve yağmura rağmen binlerce Trump destekçisi, mitinge katılmak için Washington'da uzun kuyruklar oluşturdu. "ABD! ABD!" sloganları atan kalabalık, içeri girmek için saatlerce bekledi.

Foto: AAFoto: AA

Destekçilerin birçoğu Trump'ın kırmızı ceketlerini ve MAGA şapkalarını giyerek mitingde hazır bulundu.

ELON MUSK DA KONUŞMA YAPTI

Miting sırasında sahneye çıkan Elon Musk, Trump'a desteğini yineledi. Musk'ın yanı sıra Cumhuriyetçi Parti'nin önemli isimleri ve Trump'ın danışman kadrosundan kişiler de etkinlikte konuşma yaptı.

Foto: AFPFoto: AFP

Ayrıca, eski başkanın ikinci dönem yönetiminde kilit rollerde olacak danışmanların açıklamaları, Trump'ın politikalarının yönünü gözler önüne serdi.

Foto: AFPFoto: AFP

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST DÜZEYDE

Trump'ın yemin töreni, ABD Kongre Binası'nın kubbesi altında yapılacak. Tören günü yaklaşık 25 bin kolluk kuvveti personeli görev yapacak. Washington genelinde çelik çitler, beton bariyerler ve artırılmış güvenlik önlemleriyle hazırlıklar tamamlandı.

Foto: AAFoto: AA

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞININ ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

Trump, konuşmasının sonunda uluslararası politikalarla ilgili iddialı vaatlerde bulundu. Ukrayna'daki savaşı sona erdireceğini ve Orta Doğu'daki kaosu bitireceğini belirten Trump, aynı zamanda Üçüncü Dünya Savaşı'nın önüne geçeceklerini ifade etti.

Foto: AFPFoto: AFP

Ayrıca, John F. Kennedy, Robert Kennedy ve Martin Luther King Jr.'ın suikastlarına dair gizli belgeleri kamuoyuna açıklayacağını duyurdu.

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