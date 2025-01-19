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Donald Trump 2. kez göreve başlıyor: Yemin için hazırlıklar tamam!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 23:14 Güncelleme: 19.01.2025 23:19
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Donald Trump 2. kez göreve başlıyor: Yemin için hazırlıklar tamam!

ABD'nin 47. başkanı olmaya hak kazanan Donald Trump yarınki yemin töreninden sonra resmen görevine başlayacak. Tüm dünyanın gözlerini çevireceği tören öncesinde başkent Washington’da ise tüm hazırlıklar tamamlandı.

ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılan başkanlık seçimlerini kazanarak ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazanan Trump, yarınki yemin töreninin ardından ikinci kez Beyaz Saray'a başkan olarak dönecek.

ABD'nin eski başkanları, dünya liderleri ve milyarderler gibi birçok önemli ismin yemin törenine katılması bekleniyor.

Donald TrumpDonald Trump

TRUMP'IN YEMİN TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Trump ve seçilmiş Başkan Yardımcısı JD Vance'in yemin töreni 20 Ocak Pazartesi günü yapılacak. Trump, 20 Ocak Pazartesi günü Washington saati ile saat 12.00'de (TSİ ile 20.00) yemin edecek.

Donald Trump (AFP)Donald Trump (AFP)

KONGRE BİNASINDA YAPILACAK

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta yapılacak Başkanlık yemin töreninin, o tarihte beklenen aşırı soğuk hava tahminleri nedeniyle ABD Kongre binası içinde yapılacağını duyurdu.

Donald Trump'ın yarınki programıDonald Trump'ın yarınki programı

TRUMP'IN PROGRAMI

Trump, yemin töreni gününün sabahında ilk iş olarak Beyaz Saray'ın karşısında bulunan tarihi St. John's Kilisesi'nde geleneksel ayine katılacak.

Ayinin ardından Beyaz Saray'daki geleneksel törende Trump ile eşi Melania Trump, Joe Biden ile eşi Jill Biden'ı uğurlayacak.

Daha sonra Kongre binasına geçmesi beklenen Trump, açılış konuşmalarının ardından ve seçilmiş başkan yardımcısı JD Vance'in yemin etmesinin ardından ABD doğu saatiyle tam 12.00'de Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzurunda yemin edecek.

Daha sonra Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk konuşmasını yapacak. Törenin ardından Kongre binası içinde başkanlıkla ilgili bazı resmi belgeleri dolduracak olan Trump, Kongre üyelerine geleneksel öğle yemeği verecek. Soğuk hava nedeniyle dış mekandaki etkinliklerin kapalı alanlara alındığı bu yılki programda Trump, Kongredeki tören ve işlemlerin ardından Capital One Arena'ya geçecek ve burada destekçilerine hitap edecek.

Geleneksel başkanlık geçit töreni de bu spor kompleksinde gerçekleştirilecek. Daha sonra Beyaz Saray'a geçecek olan Trump, ikinci dönem başkanlığının ilk gününde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atacak.

Trump daha sonra 3 ayrı başkanlık balosuna katılacak ve bu etkinliklerde katılımcılara hitap edecek.

(AFP)(AFP)

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Temmuz 2024'te suikast girişimine maruz kalan Trump'ın yemin töreninde, güvenlik kuvvetlerinin ilave güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.

Yaklaşık 25 bin güvenlik personelinin görev yapacağı yarınki yemin töreni gününde, binlerce başkent polisinin yanı sıra Gizli Servis, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Ulusal Muhafızlar ve diğer federal güvenlik birimlerinden çok sayıda kişi görev yapacak. Yaklaşık 8 bin Ulusal Muhafızın da görev yapacağı yemin töreni gününde, Washington'daki ana caddelerin büyük bölümü kapalı olacak. Kentin farklı bölgelerinde 100'den fazla kontrol noktası oluşturacak olan polis ve diğer güvenlik unsurları, aynı zamanda çok sayıda K-9 köpeğini de görevlerinde kullanacak.

Güvenlik yetkilileri, gün boyunca Washington semalarında son teknolojiyle donatılmış bir polis helikopterinin de sürekli tur atacağını ve olası bir saldırı veya şüpheli durumun tespiti için görev yapacağını açıkladı.

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