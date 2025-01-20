Hamas'tan 3 İsrailli esire anlamlı hediye! İsrail basını yazdı
İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşması ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, ateşkes anlaşması kapsamında 3 İsrailli esiri serbest bıraktı. 3 esirin yer aldığı görüntülerini yayınlayan Hamas'ın esirlere sertifika ve hediye çantası verdiği görüldü. Çantalar merak konusu olurken İsrail basını çantaların içinde ne olduğunu yazdı. İşte detaylar...
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, ateşkes anlaşması kapsamında serbest bıraktığı 3 İsrailli esirin görüntülerini yayınladı. Hamas'ın esirlere sertifika ve hediye çantası verdiği görüldü.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bıraktığı 3 İsrailli esirin görüntülerini yayınladı.
HAMAS'TAN İSRAİLLİ ESİRLERE HEDİYE
Görüntülerde, Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher adlı esirlerin Kassam Tugayları üyeleri ile konvoy halinde Kızılhaç'a teslim edilecekleri noktaya getirildikleri görüldü.
ÇANTADA FOTOĞRAFLARI VAR
Görüntülerde, Kassam Tugayları'nın esirlere üzerinde "Tutuklunun serbest bırakılması kararı" yazılı sertifika ve "hediye çantaları" verdiği görüldü. İsrail basını, çantalarda esirlerin Hamas tarafından çekilen fotoğraflarının olduğunu iddia etti.