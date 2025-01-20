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Hamas'tan 3 İsrailli esire anlamlı hediye! İsrail basını yazdı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.01.2025 01:29 Güncelleme: 20.01.2025 01:39
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Hamas’tan 3 İsrailli esire anlamlı hediye! İsrail basını yazdı

İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşması ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, ateşkes anlaşması kapsamında 3 İsrailli esiri serbest bıraktı. 3 esirin yer aldığı görüntülerini yayınlayan Hamas'ın esirlere sertifika ve hediye çantası verdiği görüldü. Çantalar merak konusu olurken İsrail basını çantaların içinde ne olduğunu yazdı. İşte detaylar...

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, ateşkes anlaşması kapsamında serbest bıraktığı 3 İsrailli esirin görüntülerini yayınladı. Hamas'ın esirlere sertifika ve hediye çantası verdiği görüldü.

HAMAS'TAN 3 İSRAİLLİ ESİRE ÇANTA HEDİYESİ

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bıraktığı 3 İsrailli esirin görüntülerini yayınladı.

HAMAS'TAN İSRAİLLİ ESİRLERE HEDİYE

Görüntülerde, Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher adlı esirlerin Kassam Tugayları üyeleri ile konvoy halinde Kızılhaç'a teslim edilecekleri noktaya getirildikleri görüldü.

ÇANTADA FOTOĞRAFLARI VAR

Görüntülerde, Kassam Tugayları'nın esirlere üzerinde "Tutuklunun serbest bırakılması kararı" yazılı sertifika ve "hediye çantaları" verdiği görüldü. İsrail basını, çantalarda esirlerin Hamas tarafından çekilen fotoğraflarının olduğunu iddia etti.

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Hamas’tan 3 İsrailli esire anlamlı hediye! İsrail basını yazdı Hamas’tan 3 İsrailli esire anlamlı hediye! İsrail basını yazdı Hamas’tan 3 İsrailli esire anlamlı hediye! İsrail basını yazdı
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