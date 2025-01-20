Time'dan saatler kala dikkat çeken kapak! Trump masayı süpürdü
ABD'de yönetimin değişmesine saatler kala Amerika merkezli Time dergisi dikkat çeken bir kapak yayınladı. ABD'nin 47. başkanı olmaya hazırlanan Donald Trump'ın masayı süpürdüğünü 'O döndü' diyerek duyuran dergi, daha önce de Trump'ın rakibi Demokratçı Kamala Harris'i desteklemiş ve Joe Biden'ı yılın kişisi seçmişti.
ABD'de 5 Kasım 2024'te gerçekleşen başkanlık seçimlerini Demokratçı rakibi Kamala Harris'e karşı ezici bir zaferle kazanan Donald Trump olmuştu.
2017-2021 yılları arasında ABD Başkanı olarak görev yapan Trump, bu kez 47'nci başkan olarak seçildi. Trump'ın yemin töreni bugün TSİ 20.00'da gerçekleşecek ve yönetimi resmi olarak Joe Biden'dan almış olacak.
Donald Trump'ın ikinci döneminde nasıl bir yönetim anlayışı tüm dünya tarafından merak konusu olurken Time dergisinden dikkat çeken bir kapak geldi.
KAPAKTAKİ BIDEN DETAYI
Aralık ayında Trump'ı "yılın kişisi" seçen Time, kapağında yeni başkan için "O döndü" dedi. "Donald Trump'ın bozgunculuğu geri döndü" başlığını kullanan Time'ın kapağında Trump'ın Beyaz Saray'daki masada eski Başkan Joe Biden'dan kalan eşyaları savurduğu görülürken bunlardan birinin de Biden'ın ikonik güneş gözlükleri olması dikkat çekti.
"ABD'Yİ ÖNGÖRÜLEMEZ BİR ŞEKİLDE DÖNÜŞTÜRDÜ"
Trump'ın ABD'yi öngörülemez bir şekilde dönüştürdüğünü belirten Time, "Başkomutanlar, 75 yıl boyunca ABD'nin NATO müttefikleriyle karşılıklı savunma sözünü tuttu. Trump bu normları bir kenara attı ve sonuçları tüm dünyaya yayılıyor. Franklin Delano Roosevelt'ten bu yana Beyaz Saray'ı işgal eden tartışmasız en etkili değişim ajanı." ifadelerini kullandı.
Trump'ın Gazze ve Ukrayna'da savaşı sonlandırma ve Grönland, Panama Kanalı ve Kanada'yı ise ilhak vaatlerine dikkat çeken Time, Biden yönetiminin, Trump'ın 2016'dan kalma bazı politikalarını da sürdürdüğünü hatırlattı.
"BİLGELİĞİN İFADESİ" YORUMU
Trump'ın ikinci döneminin pek çok soru işareti barındırdığına dikkat çeken Time, "İkinci kez göreve başlarken Yemin Töreni gösterisinin merkezindeki yemin artık kurucuların güvensizliğinden çok bilgeliğinin bir ifadesi gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.
TIME DERGİSİNİN DÖNÜŞÜ: KAMALA'DAN TRUMP'A
Time dergisi, ABD'de bri gelenek olan yayınların başkan adaylarını destekleme sürecinde Kamala Harris'e verdiği destekle öne çıkmıştı. Harris'in kaybetmesinin ardından ise seçilen Trump için dergide şu ifadelere yer verilmişti:
"Tarihi boyutlarda bir geri dönüşe imza attığı, nesilde bir kez görülen siyasi bir yeniden yapılanmaya öncülük ettiği, Amerikan başkanlığını yeniden şekillendirdiği ve Amerika'nın dünyadaki rolünü değiştirdiği için Donald Trump, Time'ın 2024 Yılın Kişisi seçildi."