Time’dan saatler kala dikkat çeken kapak! Trump masayı süpürdü

ABD'de 5 Kasım 2024'te gerçekleşen başkanlık seçimlerini Demokratçı rakibi Kamala Harris'e karşı ezici bir zaferle kazanan Donald Trump olmuştu.

2017-2021 yılları arasında ABD Başkanı olarak görev yapan Trump, bu kez 47'nci başkan olarak seçildi. Trump'ın yemin töreni bugün TSİ 20.00'da gerçekleşecek ve yönetimi resmi olarak Joe Biden'dan almış olacak.

Donald Trump'ın ikinci döneminde nasıl bir yönetim anlayışı tüm dünya tarafından merak konusu olurken Time dergisinden dikkat çeken bir kapak geldi.